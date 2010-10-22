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ЦТ-Мобайл
CT Mobile
ЦТ-Мобайл упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рожецкин Леонид 41 10
|Солдатенков Сергей 154 5
|Фридман Михаил 89 4
|Маевский Леонид 50 3
|Богатов Антон 76 2
|Рейман Леонид 977 2
|Ничипоренко Алексей 23 2
|Смирнов Михаил 52 2
|Стрешинский Владимир 8 1
|Барановский Игорь 4 1
|Бугров Алексей 11 1
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 29 1
|Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 21 1
|Павлов Николай 11 1
|Ткачук Лариса 48 1
|Есиков Александр 16 1
|Волков Александр 22 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7860 32
|Thomson Reuters - Рейтер 5128 2
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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