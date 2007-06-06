"ЦТ-Мобайл" вновь заблокировал присоединение "Мобиком-Центра" к "МегаФону" «ЦТ-Мобайл» на внеочередном собрании вновь заблокировал присоединение «Мобиком-Центр» к «МегаФ

Акционеры "ЦТ-Мобайл" не намерены изменять свою долю в ОАО "МегаФон" Акционеры "ЦТ-Мобайл" не намерены изменять свою долю в компании "МегаФон", заявил гендиректор "ЦТ-Мобайл" (владеет 25,1% акций ОАО "МегаФон") Дмитрий Возианов. По его словам, акционерами сети "Моба

История связи: как государство потеряло "Мегафон" ) Sonic Duo получила GSM-лицензию на Москву и область. В тот же день 65% акций Sonic были переданы «ЦТ-Мобайл» — совместному предприятию «Центрального телеграфа» и созданной известным пред

Историю "Мегафона" пересмотрят в суде Фонд IPOC подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к сотовому оператору "Мегафон", его акционерам - компании "ЦТ-Мобайл", скандинавской TeliaSonera и аффилированному с IPOC холдингу "Телекоминвест", а также к бывшему владельцу "ЦТ-Мобайл" - виргинскому офшору LV Finance. Фонд требует от "ЦТ-М

"Альфа" отдаст "МегаФон", но не забесплатно Напомним, что «Альфа-групп» в 2003 году приобрела через посредников у LV Finance компанию «ЦТ-Мобайл», которой принадлежат 25,1% акций «МегаФона». Однако фонд IPOC, входящий в группу «

"МегаФон" не признал "Альфу" своим акционером Холдинг «Альфа-телеком» владеет 25,1% акций «МегаФона» через дочернее предприятие «ЦТ-Мобайл». Три других акционера оператора — фонд IPOC, холдинг «Телекоминвест» и шведск

Дело "МегаФона" будет расследовать московская прокуратура а компания LV Finance, которая через цепочку, состоящую из багамского офшора TMI и российского ООО «ЦТ-Мобайл», владела 25,1% акций сотового оператора «МегаФон». Летом 2003 года г-н Рожецкин пр

Акционерам «Мегафона» угрожают тюрьмой ссийского происхождения Леонид Рожецкин в 2001 году через цепочку LV Finance — TMI — ООО «ЦТ-Мобайл» стал владельцем контрольного пакета акций компании «Соник Дуо», получившей GSM-лиц

За "МегаФоном" "Альфа" отправилась в Сибирь х, заключенных фондом с компанией LV Finance. Данные опционы предоставляют IPOC права на выкуп ООО «ЦТ-Мобайл», которое владеет этим спорным пакетом и которое в августе прошлого года LV Finance

"Альфа" сдалась в борьбе за реестр "МегаФона" », поскольку ему, очевидно, выгодно положение, при котором функции ведения реестра оператора менеджмент осуществляет самостоятельно. Так, сразу после появления «Альфы» в «МегаФоне» операции на счету «ЦТ-Мобайл» в реестре акционеров были заблокированы. «ЦТ-Мобайлу» удалось через суд снять этот запрет, но чтобы избежать дальнейших блокировок, компания решила передать свой пакет акций «МегаФон

"ЦТ-Мобайл" отказалась от иска к "МегаФону" Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску компании «ЦТ-Мобайл» о признании недействительным решения совета директоров «МегаФона» от 26 августа 2004 г., сообщил РБК. На заседании совета директоров «МегаФона» было отменено ранее принятое решение о

Суд не рассматривал иск IPOC о незаконности допуска "Альфа-групп" к управлению "МегаФоном" х с консорциумом "Альфа-групп" и сотовым оператором ОАО "ВымпелКом". Как сообщает пресс-служба ОАО "ЦТ-Мобайл", владеющего 25,1% ОАО "МегаФон", фактически суд установил, что требования IPOC явл

Блокпакет «Мегафона» стоил $295 млн. ть «Альфа-Эко» в «Мегафон» был сложным и довольно долгим. В октябре 2002 года 49,9% акций компании «ЦТ-Мобайл», которой принадлежал блокирующий пакет «МегаФона», оказались в собственности трех

"Альфа-Эко": Верховный суд Багамских островов отменил обеспечение по иску IPOC к "ЦТ-Мобайл" жества Багамских островов отменил свое предыдущее решение по обеспечительным мерам в отношении ООО "ЦТ-Мобайл", LV Finance и Transcontinental Mobile Investments по иску бермудской офшорной комп

"Центральный телеграф": на Sonic Duo нет денег До соглашения ОАО "Центральный телеграф" владело 51% акций "ЦТ-Мобайл", TMI - 49% акций "ЦТ-Мобайл". TMI берет на себя финансирование участия "ЦТ-Мобайл" в "Соник Дуо" и в случае внесения "Центральным телеграфом" средств затраченных в даль