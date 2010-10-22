Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 48308
ИКТ 4704
Организации 3195
Ведомства 1139
Ассоциации 332
Технологии 2055
Системы 11148
Персоны 15611
Местоположение 996
Статьи 677
Пресса 487
ИАА 401
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 643
Мероприятия 562

ЦТ-Мобайл
CT Mobile



22.10.2010 Дмитрий Возианов назначен управляющим директором А1 2
02.02.2009 Акционеры «МегаФона» избрали новый состав совета директоров и правления 1
18.08.2008 Конфликт акционеров подарил «Билайну» $2,8 млрд 1
24.06.2008 Акционера "Билайна" атаковал брат владельца "Альфа-групп" 1
25.03.2008 Консолидация «МегаФона» отложена 1
28.04.2007 Акционеры "МегаФона" повторно рассмотрят вопрос о присоединении "Мобиком-Центр" 1
01.03.2007 IPOC отозвал иск о спорных акциях "Мегафона" из суда Ханты-Мансийска 1
03.11.2006 "Мегафон" получил лицензию на оказание услуг дальней связи в РФ 1
05.07.2006 Капвложения "Мегафона" снизятся на 8,3% 1
30.06.2006 Акционеры "Мегафона" переизбрали гендиректором Сергея Солдатенкова 1
13.06.2006 Сыщики "Альфы" обвиняют "питерских" связистов 3
29.05.2006 Акционеры "ЦТ-Мобайл" не намерены изменять свою долю в ОАО "МегаФон" 3
29.05.2006 История связи: как государство потеряло "Мегафон" 1
23.05.2006 Суд: "Мегафон" незаконно отняли у государства 1
25.04.2006 Историю "Мегафона" пересмотрят в суде 2
27.12.2005 Акционеры "МегаФона" проголосовали против снятия ответственности с членов совета директоров 1
16.12.2005 Число абонентов "МегаФон-Сибирь" выросло в 2,9 раза 1
09.12.2005 Вице-президент TeliaSonera переизбран председателем совета директоров "МегаФона" 1
23.09.2005 "Альфа" отдаст "МегаФон", но не забесплатно 2
06.09.2005 Экс-глава МТС возглавит "МегаФон"? 2
19.08.2005 TeliaSonera оспорила в Международном суде сделку "Альфа-групп" и Cukurova по покупке доли в Turkcell 1
17.08.2005 Чистая прибыль "МегаФона" в 1 полугодии 2005 г. незначительно снизилась 1
30.06.2005 "МегаФон" не признал "Альфу" своим акционером 1
29.06.2005 "Альфу" не пустили на собрание "МегаФона" 1
22.06.2005 "Альфа-групп" заключила соглашение c Cukurova о покупке акций Turkcell 1
15.06.2005 Дело "МегаФона" будет расследовать московская прокуратура 1
01.06.2005 "Альфа-Телеком" готова заплатить за Turkcell €2,62 млрд. 1
26.04.2005 Автор идеи слияния "МегаФона" и "Вымпелкома" покинул телеком 1
21.04.2005 Петербургский суд защитил питерских от "Альфы" 2
21.03.2005 Акционерам «Мегафона» угрожают тюрьмой 2
21.03.2005 В «Альфа-Телеком» пришли с обыском 1
10.03.2005 "МегаФон" поделят питерские и скандинавы 3
24.02.2005 "МегаФон-Москва" подключил 2 млн. абонентов 1
23.12.2004 За "МегаФоном" "Альфа" отправилась в Сибирь 1
16.12.2004 "МегаФон" уплывает из рук "Альфы" 2
15.12.2004 "Альфа-Телеком" приобрела 100% акций узбекского мобильного оператора 1
10.12.2004 С "МегаФона" требуют 124 млн. руб. 1
09.12.2004 Налоговики заинтересовались "МегаФоном" 1
03.12.2004 "Альфа" сдалась в борьбе за реестр "МегаФона" 2
02.12.2004 "МегаФон" разместил 5-летние евробонды на $375 млн. с купоном 8% 1

Публикаций - 95, упоминаний - 142

ЦТ-Мобайл упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 92
Telia Company 778 71
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 260 57
МегаФон Москва - Соник Дуо 349 40
МегаФон - Уральский Джи Эс Эм ЗАО 69 36
Sonera 305 36
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 295 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7539 23
Альфа-Телеком ГК - Megacom 190 13
Ростелеком - Связьинвест 1650 6
Telenor 681 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8335 4
Центел - Центральный телеграф 315 4
Киевстар 431 3
Turkcell 309 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1404 3
Ericsson 2235 3
Питерская группа связистов 153 3
ВымпелКом - Билайн УРС - Украинские радиосистемы 159 2
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 359 2
Siemens AG - Сименс Россия 2116 2
Астелит 118 2
Альфа-Групп - Altimo 381 2
Mustcom 27 2
АФК Система ПАО 1580 1
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 26 1
Buztel 30 1
Рексофт - Reksoft 304 1
Telenor Bangladesh - GP - Grameenphone 18 1
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 165 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 539 1
Альфа-Групп 579 33
IPOC 121 30
LV Finance Group - ЛВ Финанс 51 24
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 89 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 113 1
Citigroup 266 1
ИСК - Ижевская строительная компания 6 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 13 1
ТНК-ВР Холдинг 226 1
Верховный суд Российской Федерации 284 3
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 55 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7096 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 456 2
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court 9 2
Районный суд Сочи 2 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1894 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1808 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 413 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2172 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1404 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 692 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 45 1
Международный арбитраж 12 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1670 4
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 43 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 794 5
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1119 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2830 2
3G - Стандарт мобильной связи 4903 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9222 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3850 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 137 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 689 1
БС - Базовая станция в радиосвязи 40 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 1
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 36 2
Рожецкин Леонид 41 10
Солдатенков Сергей 154 5
Фридман Михаил 89 4
Маевский Леонид 50 3
Богатов Антон 76 2
Рейман Леонид 977 2
Ничипоренко Алексей 23 2
Смирнов Михаил 52 2
Стрешинский Владимир 8 1
Барановский Игорь 4 1
Бугров Алексей 11 1
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 29 1
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 21 1
Павлов Николай 11 1
Ткачук Лариса 48 1
Есиков Александр 16 1
Волков Александр 22 1
Россия - Российская федерация - РФ 76278 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3587 18
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1670 14
Швеция - Королевство 1526 13
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 885 13
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1755 13
Великобритания - Виргинские Острова 161 13
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 311 12
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 344 12
Финляндия - Финляндская Республика 1396 10
Швейцария - Цюрих 172 9
Швейцария - Женева 243 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 7
Россия - СФО - Ленинградская область 1713 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1684 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1212 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 752 4
Турция - Турецкая республика 1305 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 167 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 451 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 771 3
Россия - СЗФО - Мурманская область 454 3
Россия - СЗФО - Новгородская область 414 3
Россия - СЗФО - Псковская область 445 3
Россия - СЗФО - Архангельская область 554 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика 463 3
Швеция - Стокгольм 317 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1854 2
Россия - ПФО - Самарская область 760 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1178 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 786 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 370 2
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 220 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 956 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 326 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 495 2
Северный Кавказ 211 2
Великобритания - Гибралтар 23 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1088 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 831 1
Русский язык 1408 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 156 1
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 11 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7860 32
Thomson Reuters - Рейтер 5128 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 165 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор электронной книги ONYX BOOX Faust 4

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Flip3: технологичный предмет роскоши

Нужна ли вам домашняя метеостанция и какую лучше выбрать

Показать еще

Наука

Доказано: древний город мог разрушить космический взрыв — это соответствует библейским рассказам

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества

Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021