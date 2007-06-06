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ЦТ-Мобайл CT Mobile
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|06.06.2007
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"ЦТ-Мобайл" вновь заблокировал присоединение "Мобиком-Центра" к "МегаФону"
«ЦТ-Мобайл» на внеочередном собрании вновь заблокировал присоединение «Мобиком-Центр» к «МегаФ
|29.05.2006
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Акционеры "ЦТ-Мобайл" не намерены изменять свою долю в ОАО "МегаФон"
Акционеры "ЦТ-Мобайл" не намерены изменять свою долю в компании "МегаФон", заявил гендиректор "ЦТ-Мобайл" (владеет 25,1% акций ОАО "МегаФон") Дмитрий Возианов. По его словам, акционерами сети "Моба
|29.05.2006
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История связи: как государство потеряло "Мегафон"
) Sonic Duo получила GSM-лицензию на Москву и область. В тот же день 65% акций Sonic были переданы «ЦТ-Мобайл» — совместному предприятию «Центрального телеграфа» и созданной известным пред
|25.04.2006
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Историю "Мегафона" пересмотрят в суде
Фонд IPOC подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к сотовому оператору "Мегафон", его акционерам - компании "ЦТ-Мобайл", скандинавской TeliaSonera и аффилированному с IPOC холдингу "Телекоминвест", а также к бывшему владельцу "ЦТ-Мобайл" - виргинскому офшору LV Finance. Фонд требует от "ЦТ-М
|23.09.2005
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"Альфа" отдаст "МегаФон", но не забесплатно
Напомним, что «Альфа-групп» в 2003 году приобрела через посредников у LV Finance компанию «ЦТ-Мобайл», которой принадлежат 25,1% акций «МегаФона». Однако фонд IPOC, входящий в группу «
|30.06.2005
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"МегаФон" не признал "Альфу" своим акционером
Холдинг «Альфа-телеком» владеет 25,1% акций «МегаФона» через дочернее предприятие «ЦТ-Мобайл». Три других акционера оператора — фонд IPOC, холдинг «Телекоминвест» и шведск
|15.06.2005
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Дело "МегаФона" будет расследовать московская прокуратура
а компания LV Finance, которая через цепочку, состоящую из багамского офшора TMI и российского ООО «ЦТ-Мобайл», владела 25,1% акций сотового оператора «МегаФон». Летом 2003 года г-н Рожецкин пр
|21.03.2005
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Акционерам «Мегафона» угрожают тюрьмой
ссийского происхождения Леонид Рожецкин в 2001 году через цепочку LV Finance — TMI — ООО «ЦТ-Мобайл» стал владельцем контрольного пакета акций компании «Соник Дуо», получившей GSM-лиц
|23.12.2004
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За "МегаФоном" "Альфа" отправилась в Сибирь
х, заключенных фондом с компанией LV Finance. Данные опционы предоставляют IPOC права на выкуп ООО «ЦТ-Мобайл», которое владеет этим спорным пакетом и которое в августе прошлого года LV Finance
|03.12.2004
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"Альфа" сдалась в борьбе за реестр "МегаФона"
», поскольку ему, очевидно, выгодно положение, при котором функции ведения реестра оператора менеджмент осуществляет самостоятельно. Так, сразу после появления «Альфы» в «МегаФоне» операции на счету «ЦТ-Мобайл» в реестре акционеров были заблокированы. «ЦТ-Мобайлу» удалось через суд снять этот запрет, но чтобы избежать дальнейших блокировок, компания решила передать свой пакет акций «МегаФон
|30.11.2004
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"ЦТ-Мобайл" отказалась от иска к "МегаФону"
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску компании «ЦТ-Мобайл» о признании недействительным решения совета директоров «МегаФона» от 26 августа 2004 г., сообщил РБК. На заседании совета директоров «МегаФона» было отменено ранее принятое решение о
|07.04.2004
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Суд не рассматривал иск IPOC о незаконности допуска "Альфа-групп" к управлению "МегаФоном"
х с консорциумом "Альфа-групп" и сотовым оператором ОАО "ВымпелКом". Как сообщает пресс-служба ОАО "ЦТ-Мобайл", владеющего 25,1% ОАО "МегаФон", фактически суд установил, что требования IPOC явл
|22.03.2004
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Блокпакет «Мегафона» стоил $295 млн.
ть «Альфа-Эко» в «Мегафон» был сложным и довольно долгим. В октябре 2002 года 49,9% акций компании «ЦТ-Мобайл», которой принадлежал блокирующий пакет «МегаФона», оказались в собственности трех
|30.09.2003
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"Альфа-Эко": Верховный суд Багамских островов отменил обеспечение по иску IPOC к "ЦТ-Мобайл"
жества Багамских островов отменил свое предыдущее решение по обеспечительным мерам в отношении ООО "ЦТ-Мобайл", LV Finance и Transcontinental Mobile Investments по иску бермудской офшорной комп
|31.07.2001
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"Центральный телеграф": на Sonic Duo нет денег
До соглашения ОАО "Центральный телеграф" владело 51% акций "ЦТ-Мобайл", TMI - 49% акций "ЦТ-Мобайл". TMI берет на себя финансирование участия "ЦТ-Мобайл" в "Соник Дуо" и в случае внесения "Центральным телеграфом" средств затраченных в даль
|31.07.2001
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"Центральный телеграф" передал "ЛВ-Финанс" контрольный пакет в "Соник Дуо"
ОАО "Центральный телеграф" на опционной основе подписал с компанией Transcontinental Mobile Investment Ltd (TMI) соглашение, согласно которому меняется доля "Центрального телеграфа" в компании "ЦТ-Мобайл" (владеющего 65% акций сотового оператора "Соник Дуо"). До соглашения ОАО "Центральный телеграф" владело 51% акций "ЦТ-Мобайл", TMI - 49% акций "ЦТ-Мобайл". TMI берет на
ЦТ-Мобайл и организации, системы, технологии, персоны:
|Рожецкин Леонид 48 14
|Возианов Дмитрий 17 10
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 9
|Окунь Александр 11 6
|Солдатенков Сергей 162 6
|Горохов Максим 17 5
|Rytkönen Juhani - Ритконен Юхани 8 4
|Rediker Douglas - Редикер Дуглас 5 4
|Фридман Михаил 146 4
|Маевский Леонид 57 4
|Рейман Леонид 1065 3
|Ничипоренко Алексей 30 3
|Белашева Марина 37 2
|Куликов Павел 27 2
|Кучарин Вадим 10 2
|Макаренко Виктор 14 2
|Фридман Дмитрий 2 2
|Михайленко Андрей 4 2
|Островский Эдуард 10 2
|North Michael - Норт Майкл 12 2
|Frank Charles - Франк Чарльз 5 2
|Волков Александр 27 2
|Смирнов Михаил 73 2
|Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 2
|Богатов Антон 79 2
|Яшин Валерий 80 1
|Бабаев Кирилл 56 1
|Желонкин Владимир 17 1
|Мартиросян Ваагн 43 1
|Шенкер Олег 22 1
|Горшков Александр 16 1
|Денисов Леонид 17 1
|Фетисов Глеб 21 1
|Павленко Юрий 11 1
|Горяинова Анна 8 1
|Жилинская Ольга 8 1
|Шевченко Андрей 18 1
|Лихова Ирина 6 1
|Ревякин Сергей 1 1
|Проценко Анатолий 4 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 10
|S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
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