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ЦТ-Мобайл CT Mobile

СОБЫТИЯ

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06.06.2007 "ЦТ-Мобайл" вновь заблокировал присоединение "Мобиком-Центра" к "МегаФону"

«ЦТ-Мобайл» на внеочередном собрании вновь заблокировал присоединение «Мобиком-Центр» к «МегаФ
29.05.2006 Акционеры "ЦТ-Мобайл" не намерены изменять свою долю в ОАО "МегаФон"

Акционеры "ЦТ-Мобайл" не намерены изменять свою долю в компании "МегаФон", заявил гендиректор "ЦТ-Мобайл" (владеет 25,1% акций ОАО "МегаФон") Дмитрий Возианов. По его словам, акционерами сети "Моба
29.05.2006 История связи: как государство потеряло "Мегафон"

) Sonic Duo получила GSM-лицензию на Москву и область. В тот же день 65% акций Sonic были переданы «ЦТ-Мобайл» — совместному предприятию «Центрального телеграфа» и созданной известным пред
25.04.2006 Историю "Мегафона" пересмотрят в суде

Фонд IPOC подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к сотовому оператору "Мегафон", его акционерам - компании "ЦТ-Мобайл", скандинавской TeliaSonera и аффилированному с IPOC холдингу "Телекоминвест", а также к бывшему владельцу "ЦТ-Мобайл" - виргинскому офшору LV Finance. Фонд требует от "ЦТ-М
23.09.2005 "Альфа" отдаст "МегаФон", но не забесплатно

Напомним, что «Альфа-групп» в 2003 году приобрела через посредников у LV Finance компанию «ЦТ-Мобайл», которой принадлежат 25,1% акций «МегаФона». Однако фонд IPOC, входящий в группу «
30.06.2005 "МегаФон" не признал "Альфу" своим акционером

Холдинг «Альфа-телеком» владеет 25,1% акций «МегаФона» через дочернее предприятие «ЦТ-Мобайл». Три других акционера оператора — фонд IPOC, холдинг «Телекоминвест» и шведск
15.06.2005 Дело "МегаФона" будет расследовать московская прокуратура

а компания LV Finance, которая через цепочку, состоящую из багамского офшора TMI и российского ООО «ЦТ-Мобайл», владела 25,1% акций сотового оператора «МегаФон». Летом 2003 года г-н Рожецкин пр
21.03.2005 Акционерам «Мегафона» угрожают тюрьмой

ссийского происхождения Леонид Рожецкин в 2001 году через цепочку LV Finance — TMI — ООО «ЦТ-Мобайл» стал владельцем контрольного пакета акций компании «Соник Дуо», получившей GSM-лиц
23.12.2004 За "МегаФоном" "Альфа" отправилась в Сибирь

х, заключенных фондом с компанией LV Finance. Данные опционы предоставляют IPOC права на выкуп ООО «ЦТ-Мобайл», которое владеет этим спорным пакетом и которое в августе прошлого года LV Finance
03.12.2004 "Альфа" сдалась в борьбе за реестр "МегаФона"

», поскольку ему, очевидно, выгодно положение, при котором функции ведения реестра оператора менеджмент осуществляет самостоятельно. Так, сразу после появления «Альфы» в «МегаФоне» операции на счету «ЦТ-Мобайл» в реестре акционеров были заблокированы. «ЦТ-Мобайлу» удалось через суд снять этот запрет, но чтобы избежать дальнейших блокировок, компания решила передать свой пакет акций «МегаФон
30.11.2004 "ЦТ-Мобайл" отказалась от иска к "МегаФону"

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску компании «ЦТ-Мобайл» о признании недействительным решения совета директоров «МегаФона» от 26 августа 2004 г., сообщил РБК. На заседании совета директоров «МегаФона» было отменено ранее принятое решение о
07.04.2004 Суд не рассматривал иск IPOC о незаконности допуска "Альфа-групп" к управлению "МегаФоном"

х с консорциумом "Альфа-групп" и сотовым оператором ОАО "ВымпелКом". Как сообщает пресс-служба ОАО "ЦТ-Мобайл", владеющего 25,1% ОАО "МегаФон", фактически суд установил, что требования IPOC явл
22.03.2004 Блокпакет «Мегафона» стоил $295 млн.

ть «Альфа-Эко» в «Мегафон» был сложным и довольно долгим. В октябре 2002 года 49,9% акций компании «ЦТ-Мобайл», которой принадлежал блокирующий пакет «МегаФона», оказались в собственности трех

30.09.2003 "Альфа-Эко": Верховный суд Багамских островов отменил обеспечение по иску IPOC к "ЦТ-Мобайл"

жества Багамских островов отменил свое предыдущее решение по обеспечительным мерам в отношении ООО "ЦТ-Мобайл", LV Finance и Transcontinental Mobile Investments по иску бермудской офшорной комп
31.07.2001 "Центральный телеграф": на Sonic Duo нет денег

До соглашения ОАО "Центральный телеграф" владело 51% акций "ЦТ-Мобайл", TMI - 49% акций "ЦТ-Мобайл". TMI берет на себя финансирование участия "ЦТ-Мобайл" в "Соник Дуо" и в случае внесения "Центральным телеграфом" средств затраченных в даль
31.07.2001 "Центральный телеграф" передал "ЛВ-Финанс" контрольный пакет в "Соник Дуо"

ОАО "Центральный телеграф" на опционной основе подписал с компанией Transcontinental Mobile Investment Ltd (TMI) соглашение, согласно которому меняется доля "Центрального телеграфа" в компании "ЦТ-Мобайл" (владеющего 65% акций сотового оператора "Соник Дуо"). До соглашения ОАО "Центральный телеграф" владело 51% акций "ЦТ-Мобайл", TMI - 49% акций "ЦТ-Мобайл". TMI берет на

Публикаций - 136, упоминаний - 204

ЦТ-Мобайл и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 133
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 110
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 97
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 78
МегаФон - Мобиком 230 72
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 71
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 70
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 83 67
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 65
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 131 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 29
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 15
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 8
Ростелеком - Связьинвест 1719 8
МегаФон Центральный филиал 92 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Киевстар - Kyivstar 569 7
Питерская группа связистов 441 7
Сторм 57 6
Вестлинк - Westlink 28 6
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Ростелеком 10948 3
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 3
Астелит 137 3
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 3
Race Communications - Рэйс Коммуникейшн 44 2
Альфа-Эко-Телеком 16 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 2
Mustcom 37 2
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 42 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 2
Cellcom Israel - Селком 27 1
ВЭБПлас 38 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 44
Альфа-Групп 745 38
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 31
Альфа-Эко 55 23
Harborne Group Limited 5 4
Cukurova 97 3
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 16 3
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 3
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 3
Harley-Davidson 30 2
First National Holdings 40 2
Farimex Products 11 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 2
Farimex - Фэримекс 30 2
Евросеть - Техмаркет 81 1
Цифроград - Анарион 9 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 1
Ростелеком - Связьинвест Медиа 4 1
Eco Telecom 16 1
Депозитарий Иркол 2 1
EY - Эрнст энд Янг 81 1
Смоленский Пассаж ТДК - торгово-деловой комплекс 10 1
Аламос Хродингс Лтд 1 1
Palmer Trading LTD - Палмер Трейдинг Лтд 3 1
Роснефть - НижневартовскНИПИнефть - Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие - ТНК-Нижневартовск 12 1
Normanton - Нормантон 2 1
Carbon Trading Ltd - Карбон Трейдинг Лимитед - Carbonell Trading Ltd - Карбонел Трейдинг Лтд 2 1
Castle Ventures 2 1
Pretaler 1 1
J. P. Galmond & Co. - Д.П.Гальмонд и Ко. 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 1
Судебная власть - Judicial power 2500 16
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 4
Районные суды РФ 196 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court - Восточно-Карибский Апелляционный Суд 20 2
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 2
Федеральный совет Швейцарии - Органы государственной власти Швейцарская Конфедерация 25 1
Правительство Сербии 8 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Международный арбитраж 32 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 77
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 85
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 66
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 23
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 23
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 13
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 12
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 7
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 641 6
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 557 5
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 5
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 5
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 337 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 3
Контактный центр - Call Routing - Интеллектуальная маршрутизация входящих звонков - Интеллектуальная маршрутизация вызовов - Переадресация вызова 112 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 2
Аксессуары 4282 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 2
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1124 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 566 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
МегаФон - GSMЛайт 50 9
Microsoft Windows 2000 8678 7
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 79 2
Apple Локатор 87 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 1
МегаФон GSM 8 1
Nokia WAP Server - Nokia WAP Toolkit 10 1
Nokia Communicator - Nokia 9000 - Nokia 9500 - Nokia 9210 - Nokia 9100 78 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 1
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 91 1
Nokia 8310 9 1
Apple iPhone 6 4861 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 90 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
МегаФон Бонус 15 1
Nokia Alcatel-Lucent MAS - Nokia Multimedia Applications Suite - Nokia Artuse MMSC - Nokia Artuse Multimedia Messaging Service Center - Nokia IMS - Nokia IP Multimedia Subsystem 27 1
Рожецкин Леонид 48 14
Возианов Дмитрий 17 10
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 9
Окунь Александр 11 6
Солдатенков Сергей 162 6
Горохов Максим 17 5
Rytkönen Juhani - Ритконен Юхани 8 4
Rediker Douglas - Редикер Дуглас 5 4
Фридман Михаил 146 4
Маевский Леонид 57 4
Рейман Леонид 1065 3
Ничипоренко Алексей 30 3
Белашева Марина 37 2
Куликов Павел 27 2
Кучарин Вадим 10 2
Макаренко Виктор 14 2
Фридман Дмитрий 2 2
Михайленко Андрей 4 2
Островский Эдуард 10 2
North Michael - Норт Майкл 12 2
Frank Charles - Франк Чарльз 5 2
Волков Александр 27 2
Смирнов Михаил 73 2
Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 2
Богатов Антон 79 2
Яшин Валерий 80 1
Бабаев Кирилл 56 1
Желонкин Владимир 17 1
Мартиросян Ваагн 43 1
Шенкер Олег 22 1
Горшков Александр 16 1
Денисов Леонид 17 1
Фетисов Глеб 21 1
Павленко Юрий 11 1
Горяинова Анна 8 1
Жилинская Ольга 8 1
Шевченко Андрей 18 1
Лихова Ирина 6 1
Ревякин Сергей 1 1
Проценко Анатолий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 103
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 84
Швеция - Королевство 3782 59
Финляндия - Финляндская Республика 3697 50
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 50
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 40
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 26
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 18
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 15
Великобритания - Виргинские Острова 245 15
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 13
Европа 24964 12
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 12
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 11
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 11
Багамские Острова - Багамы 64 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 10
Швейцария - Цюрих 279 9
Украина 7928 8
Швейцария - Женева 332 8
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 7
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 7
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 7
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 7
Россия - СЗФО - Псковская область 697 7
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 7
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 7
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 158 6
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 6
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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