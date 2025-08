Teradata запустила услуги бизнес-консалтинга в области agile-аналитики Корпорация Teradata, поставщик решений для аналитики больших данных, объявила о запуске услуг RACE, Rapid Analytic Consulting Engagement — гибкой и независимой от конкретных технологий методики, которая дает клиенту углубленное представление о потенциальной пользе аналитических решений

Depo Computers выводит на рынок профессиональный видеоконтроллер для управления изображением на видеостенах Компания Depo Computers объявила о выводе на рынок первого в своей продуктовой линейке профессионального видеоконтроллера Depo Race ReVision для управления изображением на видеостенах, который является основой комплексных систем для мониторинга и контроля, обеспечивающих оперативность в принятии решений. Видеоконтролле

Рабочие станции Depo Race G500/G700 сертифицированы для работы с программными комплексами CATIA V5R19 и CATIA V6R2010x Компания Depo Computers сообщила о том, что рабочие станции Depo Race серии G500 и Depo Race серии G700 сертифицированы для работы с программными комплексами CATIA V5R19 и CATIA V6R2010x на базе модулей гибридного проектирования, инженерного анализа,

Depo выпустила новые рабочие станции Depo Race на базе чипсета AMD Компания Depo Computers объявила о расширении линейки рабочих станций и анонсировала появление новых высокопроизводительных моделей Depo Race Х335 и Depo Race G535 на базе чипсета AMD 790X + SB750 с шиной HyperTransport 3.0, обеспечивающей обмен данными между чипсетом и процессором с частотой до 5200 МТ/с. Новинки поддерж

Рабочая станция Depo Race G550R оснащена поддержкой Intel Xeon 5500 Компания Depo Computers объявила о расширении возможности конфигурирования рабочей станции Depo Race G550R. Теперь эта высокотехнологичная модель может поставляться с процессорами Intel Xeon серии 5500 и памятью с поддержкой контроля четности, говорится в сообщении компании. В соответстви

Depo Race G500 + «Компас-3D»: готовое решение для проектно-конструкторских задач Компания Depo Computers объявила о расширении своего продуктового предложения – теперь каждая модель линейки рабочих станций Depo Race G500 может поставляться с предустановленным профессиональным ПО для трехмерного проектирования и конструирования от компании «Аскон» — «Компас-3D» v11. Рабочие станции нового поколения Dep

DEPO Computers представил новую графическую станцую DEPO Race G550R Компания DEPO Computers объявила о расширении линейки однопроцессорных рабочих станций и о начале продаж новой модели - DEPO Race G550R. Современная высокотехнологичная рабочая станция DEPO Race G550R построена на наборе микросхем Intel X58 с поддержкой процессора Intel Core i7 и памяти DDRIII с опцией контрол

DEPO Computers расширила линейку рабочих станций начального уровня Компания DEPO Computers объявила о расширении линейки рабочих станций начального уровня и объявила о запуске в производство новых моделей - DEPO Race X120 и DEPO Race X140. Рабочая станция DEPO Race X120 с набором системной логики Intel P43 ориентирована на потребности компаний среднего и малого бизнеса в мощных, функциона

Русская версия GRID в продаже Компания «Новый Диск» сообщает, что 9 октября 2008 г. в продажу поступила локализованная версия игры Race Driver: GRIDЛикуйте, поклонники по-настоящему захватывающих гоночных симуляторов! Признанный хит этого жанра Race Driver: GRID полностью переведен на русский язык и стал еще доступн

Death Race возрождается (видео) Вероятно, некоторые наши читатели помнят старинную игру Death Race. Оказалось, что продюсеры из Universal также не забыли свои молодые годы - блокбастер на тему гонок без правил готовится к выпуску в августе. В главной роли - настоящий герой боевика Джейс

Конкурс хакеров Race to Zero раскритикован поставщиками антивирусов Компании-разработчики защитного ПО критикуют соревнование хакеров Race to Zero. На конференции DefCon, в рамках конкурса Race to Zero, хакерам будет предложено модифицировать определенный вредоносный код так, чтобы он мог обойти антивирус. Целью Rac

Ранговая система для RACE 07 Компания разработчиков SimBin рада сообщить, что глобальная ранговая система с таблицей лидеров для Race 07: Чемпионат WTCC введена в строй. Система собирает глобальные данные о времени прохождения кругов в режиме онлайн, и собирает их в едином месте.Так как игра Race 07 уже вышла, для

Обзор RACE 07 - The Official WTCC Game. Гонка В облюбованном сегменте серьезных гоночных симуляторов шведская студия SimBin не намерена уступать никому и довольно успешно «разрабатывает жилу» RACE и сеттинга WTCC (World Turing Car Championship). Первая игра серии вышла год назад и называлась RACE: The Official WTCC Game. Проработанная до мелочей гоночная модель и наличие офиц

RACE 07 в Steam Автосимулятор RACE 07 – The Official WTCC Game от компании SimBin доступен для покупки через систему Steam по цене $35,95. Купить и скачать игру можно на этой странице.Первый гоночный симулятор, созданный по

RACE 07 "на золоте" Официально объявлено о "золотом" статусе автосимулятора RACE 07 – The Official WTCC Game от компании SimBin. В продажу игра поступит в конце сентября - в начале октября. Напомним, что за локализацию RACE 07 отвечает "Акелла". Первый гоночный

RACE 07: Демоверсия Опубликована многопользовательская демоверсия автосимулятора RACE 07 от компании SimBin. Скачать демоверсию, включающую в себя новый режим на двух треках можно с нашего сервера (504,79 МБ).Русскую версию игры выпустит "Акелла". Первый гоночный симулятор,

RACE 07: Видео Опубликован промо-ролик автосимулятора RACE 07 от компании SimBin. Русскую версию игры выпустит "Акелла". Скачать видео можно здесь: низкое качество (7,2 МБ) и высокое качество (91,84 МБ).Первый гоночный симулятор, созданный по лице

RACE 07: Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из автосимулятора RACE 07. Разработкой сиквела успешной игры RACE: The Official WTCC Game занимается студия SimBin Development Team. RACE 07 предложит более 200 автомобилей 11-ти различных классов,

RACE: Caterham бесплатно До 22 июня дополнение Caterham к автосимулятору RACE: The Official WTCC Game доступно для скачивания через систему цифровой дистрибьюции Steam совершенно бесплатно. После вышеозначенной даты аддон будет стоить $4,95 для обладателей оригиналь

ИгроWeek № 53. RACE vs. TDU С момента нашей прошлой встречи прошло почти полмесяца, и на «Боевом Народе» накопилась масса интересных новостей, о которых нельзя умолчать. Сегодня вы узнаете о разработке RACE 07 и Test Drive Unlimited 2, закрытии сотни тысяч аккаунтов в World of Warcraft, дополнении к Europa Universalis III, задержке с выходом Halo 2 и Spore, а также дате анонса Starcraft 2 и о

Race Driver One в разработке Codemasters продолжает анонсировать игры, базирующиеся на новом next-gen движке Neon Engine. Вслед за анонсом сиквела к Operation Flashpoint, компания анонсирует и продолжение популярной серии Toca Race Driver. Новая игра, получившая название Race Driver One, разрабатывается во внутренней студии Codemasters для РС и next-gen консолей и запланирована к выходу на 2008 год.Впервые сер

Обзор RACE: The Official WTCC Game. Все по-честному тна фанатам автосимуляторов. На ее счету — хитовые GT Legends и GTR (в количестве двух штук), покорившие сердца тысяч геймеров. И вот теперь в послужном списке разработчиков появилась еще одна игра — RACE: The Official WTCC Game. Получится ли из нее очередной шедевр, или же GTR 2 — наивысшее достижение упомянутой команды? Об этом вы узнаете, прочитав статью до конца. И поиграв в RACE

"RACE. Автогонки WTCC" в продаже Поступил в продажу автосимулятор "RACE. Автогонки WTCC" (RACE: The Official WTCC Game), локализацией которого занималась компания "Новый Диск". Игра разработана студией SimBin, за плечами которой такие игры, как GTR, GTR

RACE: The Official WTCC Game. Видео В сети появился вступительный ролик из игры RACE: The Official WTCC Game от компании Eidos. Скачать видео можно здесь (64 Мб). Разработка игры ведется признанным мастером жанра - студией SimBin - за плечами которой такие игры, как GTR, G

В Race Communications назначен директор департамента прикладных систем Компания Race Communications, российский системный интегратор, сообщила о том, что Игорь Бутенко занял вакантную должность директора департамента прикладных систем. Игорь Александрович Бутенко родился в

В Race Communications назначен директор по экономике и финансам В компании Race Communications директором по экономике и финансам назначен Александр Шапошников. Новая должность появилась в Race связи со значительным ростом финансовых показателей компании, новым

Race обновил логотип С 2004 года компания Race Communications вводит в использование свой обновленный логотип. Изображение лошади, лидирующей в бегах и управляемой наездником, сохранилось в новом логотипе Race Communications поч

Race Communications ввел должность коммерческого директора С октября 2003 года коммерческим директором ЗАО "Рэйс-Коммуникейшн" назначен Сергей Минаев, сообщила пресс-служба-компании. До прихода в Race Communications Сергей Минаев занимал аналогичную должность в компании "Марвел". Леонид Лопатин, генеральный директор Race Communications, прокомментировал ситуацию так: "Появление д

«РТКомм.Ру» оставит без интернета 8 тыс. клиентов Race Communications Для ряда абонентов Race окажутся недоступны адреса e-mail и веб-сайты, которые обслуживает «РТКомм.Ру». Этот шаг будет наверняка замечен всеми клиентами Race (в числе наиболее именитых из них – РАО «Газпро

"РТКомм.Ру" заблокирует трафик клиентов Race Communications Как сообщает газета "Коммерсант", сегодня, 11 августа, один из крупнейших российских интернет-провайдеров "РТКомм.Ру" заблокирует интернет-трафик 8 тыс. клиентов системного интегратора Race Communications, в числе которых - РАО "Газпром" и Сбербанк РФ. Так провайдер выразит протест против использования на почтовом сервере Race черного списка спамеров, в который занесен

Race Communications расширил набор специализаций от Cisco Systems Российский системный интегратор Race Communications, обладатель статуса "Золотой партнер Cisco Systems", в середине июля 2003 года получил новый, шестой по счету, статус специализации- "Управление и мониторинг текущего состоя

Race Communications начал поставки маршрутизатора Vanguard 342 Компания Race Communications начала принимать заказы на поставку в Россию мультисервисных маршрутизаторов Vanguard 342. Новая модель расширяет номенклатуру популярных устройств начального уровня, выпуск

В России начинает работу первая в Восточной Европе диспетчерская интернет-система WebLocator Сегодня столичная сеть "МегаФон" и российский системный интегратор Race Communications представили полностью готовую диспетчерскую интернет-систему WebLocator и тарифный план "Локатор" для подключения к ней. Таким образом, впервые в России и Восточной Европе н

Race Communications начинает поставки биллинговых систем "Барсум" Компания Race Communications, российский системный интегратор, и компания "Рексофт", один из крупнейших разработчиков программного обеспечения для биллинга и электронной коммерции в России, заключили па

CND предложила новую модель своих компьютеров Race Combo Компания CND сообщила о начале продаж новой модели домашних и офисных компьютеров CND Race Combo. Они поставляются с любыми из выпускающихся сейчас процессоров для Slot1, в том числе с Intel Pentium III 500 МГц. Материнская плата построена на наборе микросхем SIS 620 и имеет час

СКТБ Компьютерных Сетей сертифицировано в качестве авторизованного дилера ACORP и анонсирует поставки компьютеров CND Race изнание эффективного продвижения на рынок ПК технологий ACORP (материнских плат, видеокарт и модулей памяти). Материнские платы и модули памяти Acorp используются в производстве компьютеров серии CND Race (домашние и офисные модели) на процессоре Intel Celeron. СКТБ АС также объявило об ожидаемом в ближайшую неделю начале массовых поставок компьютеров CND Race на базе Celeron с разъе