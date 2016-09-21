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U.S. Department of Defense DARPA RACE Resilient Anonymous Communication for Everyone Бесперебойная анонимная связь для всех


УПОМИНАНИЯ


21.09.2016 Teradata запустила услуги бизнес-консалтинга в области agile-аналитики

Корпорация Teradata, поставщик решений для аналитики больших данных, объявила о запуске услуг RACE, Rapid Analytic Consulting Engagement — гибкой и независимой от конкретных технологий методики, которая дает клиенту углубленное представление о потенциальной пользе аналитических решений

29.06.2011 Depo Computers выводит на рынок профессиональный видеоконтроллер для управления изображением на видеостенах

Компания Depo Computers объявила о выводе на рынок первого в своей продуктовой линейке профессионального видеоконтроллера Depo Race ReVision для управления изображением на видеостенах, который является основой комплексных систем для мониторинга и контроля, обеспечивающих оперативность в принятии решений. Видеоконтролле
30.07.2010 Рабочие станции Depo Race G500/G700 сертифицированы для работы с программными комплексами CATIA V5R19 и CATIA V6R2010x

Компания Depo Computers сообщила о том, что рабочие станции Depo Race серии G500 и Depo Race серии G700 сертифицированы для работы с программными комплексами CATIA V5R19 и CATIA V6R2010x на базе модулей гибридного проектирования, инженерного анализа,

01.03.2010 Depo выпустила новые рабочие станции Depo Race на базе чипсета AMD

Компания Depo Computers объявила о расширении линейки рабочих станций и анонсировала появление новых высокопроизводительных моделей Depo Race Х335 и Depo Race G535 на базе чипсета AMD 790X + SB750 с шиной HyperTransport 3.0, обеспечивающей обмен данными между чипсетом и процессором с частотой до 5200 МТ/с. Новинки поддерж
26.01.2010 Рабочая станция Depo Race G550R оснащена поддержкой Intel Xeon 5500

Компания Depo Computers объявила о расширении возможности конфигурирования рабочей станции Depo Race G550R. Теперь эта высокотехнологичная модель может поставляться с процессорами Intel Xeon серии 5500 и памятью с поддержкой контроля четности, говорится в сообщении компании. В соответстви
13.10.2009 Depo Race G500 + «Компас-3D»: готовое решение для проектно-конструкторских задач

Компания Depo Computers объявила о расширении своего продуктового предложения – теперь каждая модель линейки рабочих станций Depo Race G500 может поставляться с предустановленным профессиональным ПО для трехмерного проектирования и конструирования от компании «Аскон» — «Компас-3D» v11. Рабочие станции нового поколения Dep
14.07.2009 DEPO Computers представил новую графическую станцую DEPO Race G550R

Компания DEPO Computers объявила о расширении линейки однопроцессорных рабочих станций и о начале продаж новой модели - DEPO Race G550R. Современная высокотехнологичная рабочая станция DEPO Race G550R построена на наборе микросхем Intel X58 с поддержкой процессора Intel Core i7 и памяти DDRIII с опцией контрол
07.07.2009 DEPO Computers расширила линейку рабочих станций начального уровня

Компания DEPO Computers объявила о расширении линейки рабочих станций начального уровня и объявила о запуске в производство новых моделей - DEPO Race X120 и DEPO Race X140. Рабочая станция DEPO Race X120 с набором системной логики Intel P43 ориентирована на потребности компаний среднего и малого бизнеса в мощных, функциона
09.10.2008 Русская версия GRID в продаже

Компания «Новый Диск» сообщает, что 9 октября 2008 г. в продажу поступила локализованная версия игры Race Driver: GRIDЛикуйте, поклонники по-настоящему захватывающих гоночных симуляторов! Признанный хит этого жанра Race Driver: GRID полностью переведен на русский язык и стал еще доступн
19.06.2008 Death Race возрождается (видео)

Вероятно, некоторые наши читатели помнят старинную игру Death Race. Оказалось, что продюсеры из Universal также не забыли свои молодые годы - блокбастер на тему гонок без правил готовится к выпуску в августе. В главной роли - настоящий герой боевика Джейс
28.04.2008 Конкурс хакеров Race to Zero раскритикован поставщиками антивирусов

Компании-разработчики защитного ПО критикуют соревнование хакеров Race to Zero. На конференции DefCon, в рамках конкурса Race to Zero, хакерам будет предложено модифицировать определенный вредоносный код так, чтобы он мог обойти антивирус. Целью Rac
14.11.2007 Ранговая система для RACE 07

Компания разработчиков SimBin рада сообщить, что глобальная ранговая система с таблицей лидеров для Race 07: Чемпионат WTCC введена в строй. Система собирает глобальные данные о времени прохождения кругов в режиме онлайн, и собирает их в едином месте.Так как игра Race 07 уже вышла, для
08.11.2007 Обзор RACE 07 - The Official WTCC Game. Гонка

В облюбованном сегменте серьезных гоночных симуляторов шведская студия SimBin не намерена уступать никому и довольно успешно «разрабатывает жилу» RACE и сеттинга WTCC (World Turing Car Championship). Первая игра серии вышла год назад и называлась RACE: The Official WTCC Game. Проработанная до мелочей гоночная модель и наличие офиц
16.10.2007 RACE 07 в Steam

Автосимулятор RACE 07 – The Official WTCC Game от компании SimBin доступен для покупки через систему Steam по цене $35,95. Купить и скачать игру можно на этой странице.Первый гоночный симулятор, созданный по
25.09.2007 RACE 07 "на золоте"

Официально объявлено о "золотом" статусе автосимулятора RACE 07 – The Official WTCC Game от компании SimBin. В продажу игра поступит в конце сентября - в начале октября. Напомним, что за локализацию RACE 07 отвечает "Акелла". Первый гоночный

10.09.2007 RACE 07: Демоверсия

Опубликована многопользовательская демоверсия автосимулятора RACE 07 от компании SimBin. Скачать демоверсию, включающую в себя новый режим на двух треках можно с нашего сервера (504,79 МБ).Русскую версию игры выпустит "Акелла". Первый гоночный симулятор,
03.09.2007 RACE 07: Видео

Опубликован промо-ролик автосимулятора RACE 07 от компании SimBin. Русскую версию игры выпустит "Акелла". Скачать видео можно здесь: низкое качество (7,2 МБ) и высокое качество (91,84 МБ).Первый гоночный симулятор, созданный по лице
07.08.2007 RACE 07: Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из автосимулятора RACE 07. Разработкой сиквела успешной игры RACE: The Official WTCC Game занимается студия SimBin Development Team. RACE 07 предложит более 200 автомобилей 11-ти различных классов,
20.06.2007 RACE: Caterham бесплатно

До 22 июня дополнение Caterham к автосимулятору RACE: The Official WTCC Game доступно для скачивания через систему цифровой дистрибьюции Steam совершенно бесплатно. После вышеозначенной даты аддон будет стоить $4,95 для обладателей оригиналь
14.05.2007 ИгроWeek № 53. RACE vs. TDU

С момента нашей прошлой встречи прошло почти полмесяца, и на «Боевом Народе» накопилась масса интересных новостей, о которых нельзя умолчать. Сегодня вы узнаете о разработке RACE 07 и Test Drive Unlimited 2, закрытии сотни тысяч аккаунтов в World of Warcraft, дополнении к Europa Universalis III, задержке с выходом Halo 2 и Spore, а также дате анонса Starcraft 2 и о
23.04.2007 Race Driver One в разработке

Codemasters продолжает анонсировать игры, базирующиеся на новом next-gen движке Neon Engine. Вслед за анонсом сиквела к Operation Flashpoint, компания анонсирует и продолжение популярной серии Toca Race Driver. Новая игра, получившая название Race Driver One, разрабатывается во внутренней студии Codemasters для РС и next-gen консолей и запланирована к выходу на 2008 год.Впервые сер
14.02.2007 Обзор RACE: The Official WTCC Game. Все по-честному

тна фанатам автосимуляторов. На ее счету — хитовые GT Legends и GTR (в количестве двух штук), покорившие сердца тысяч геймеров. И вот теперь в послужном списке разработчиков появилась еще одна игра — RACE: The Official WTCC Game. Получится ли из нее очередной шедевр, или же GTR 2 — наивысшее достижение упомянутой команды? Об этом вы узнаете, прочитав статью до конца. И поиграв в RACE
21.12.2006 "RACE. Автогонки WTCC" в продаже

Поступил в продажу автосимулятор "RACE. Автогонки WTCC" (RACE: The Official WTCC Game), локализацией которого занималась компания "Новый Диск". Игра разработана студией SimBin, за плечами которой такие игры, как GTR, GTR
16.11.2006 RACE: The Official WTCC Game. Видео

В сети появился вступительный ролик из игры RACE: The Official WTCC Game от компании Eidos. Скачать видео можно здесь (64 Мб). Разработка игры ведется признанным мастером жанра - студией SimBin - за плечами которой такие игры, как GTR, G
20.07.2004 В Race Communications назначен директор департамента прикладных систем

Компания Race Communications, российский системный интегратор, сообщила о том, что Игорь Бутенко занял вакантную должность директора департамента прикладных систем. Игорь Александрович Бутенко родился в
12.05.2004 В Race Communications назначен директор по экономике и финансам

В компании Race Communications директором по экономике и финансам назначен Александр Шапошников. Новая должность появилась в Race связи со значительным ростом финансовых показателей компании, новым
24.12.2003 Race обновил логотип

  С 2004 года компания Race Communications вводит в использование свой обновленный логотип. Изображение лошади, лидирующей в бегах и управляемой наездником, сохранилось в новом логотипе Race Communications поч
23.09.2003 Race Communications ввел должность коммерческого директора

С октября 2003 года коммерческим директором ЗАО "Рэйс-Коммуникейшн" назначен Сергей Минаев, сообщила пресс-служба-компании. До прихода в Race Communications Сергей Минаев занимал аналогичную должность в компании "Марвел". Леонид Лопатин, генеральный директор Race Communications, прокомментировал ситуацию так: "Появление д
11.08.2003 «РТКомм.Ру» оставит без интернета 8 тыс. клиентов Race Communications

Для ряда абонентов Race окажутся недоступны адреса e-mail и веб-сайты, которые обслуживает «РТКомм.Ру». Этот шаг будет наверняка замечен всеми клиентами Race (в числе наиболее именитых из них – РАО «Газпро
11.08.2003 "РТКомм.Ру" заблокирует трафик клиентов Race Communications

Как сообщает газета "Коммерсант", сегодня, 11 августа, один из крупнейших российских интернет-провайдеров "РТКомм.Ру" заблокирует интернет-трафик 8 тыс. клиентов системного интегратора Race Communications, в числе которых - РАО "Газпром" и Сбербанк РФ. Так провайдер выразит протест против использования на почтовом сервере Race черного списка спамеров, в который занесен
21.07.2003 Race Communications расширил набор специализаций от Cisco Systems

Российский системный интегратор Race Communications, обладатель статуса "Золотой партнер Cisco Systems", в середине июля 2003 года получил новый, шестой по счету, статус специализации- "Управление и мониторинг текущего состоя
27.02.2003 Race Communications начал поставки маршрутизатора Vanguard 342

Компания Race Communications начала принимать заказы на поставку в Россию мультисервисных маршрутизаторов Vanguard 342. Новая модель расширяет номенклатуру популярных устройств начального уровня, выпуск
19.12.2002 В России начинает работу первая в Восточной Европе диспетчерская интернет-система WebLocator

Сегодня столичная сеть "МегаФон" и российский системный интегратор Race Communications представили полностью готовую диспетчерскую интернет-систему WebLocator и тарифный план "Локатор" для подключения к ней. Таким образом, впервые в России и Восточной Европе н
14.12.2001 Race Communications начинает поставки биллинговых систем "Барсум"

Компания Race Communications, российский системный интегратор, и компания "Рексофт", один из крупнейших разработчиков программного обеспечения для биллинга и электронной коммерции в России, заключили па
29.04.1999 CND предложила новую модель своих компьютеров Race Combo

Компания CND сообщила о начале продаж новой модели домашних и офисных компьютеров CND Race Combo. Они поставляются с любыми из выпускающихся сейчас процессоров для Slot1, в том числе с Intel Pentium III 500 МГц. Материнская плата построена на наборе микросхем SIS 620 и имеет час
19.03.1999 СКТБ Компьютерных Сетей сертифицировано в качестве авторизованного дилера ACORP и анонсирует поставки компьютеров CND Race

изнание эффективного продвижения на рынок ПК технологий ACORP (материнских плат, видеокарт и модулей памяти). Материнские платы и модули памяти Acorp используются в производстве компьютеров серии CND Race (домашние и офисные модели) на процессоре Intel Celeron. СКТБ АС также объявило об ожидаемом в ближайшую неделю начале массовых поставок компьютеров CND Race на базе Celeron с разъе
01.12.1998 Race Communications включит в список своих продуктов мультиплексор AVIDIA компании PairGain

Компания Race Communications намерена пополнить список своих продуктов универсальным мультиплексором доступа нового поколения AVIDIA от PairGain. Для этого специалисты Race Communications, дистри

Публикаций - 77, упоминаний - 78

U.S. Department of Defense и организации, системы, технологии, персоны:

Race Communications - Рэйс Коммуникейшн 44 22
DEPO Computers - Депо Электроникс 656 11
Intel Corporation 12374 8
МегаФон 9465 5
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 564 5
Apple Inc 12348 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13529 4
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 257 4
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 847 4
Microsoft Corporation 24986 3
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1413 3
Nvidia Corp 3616 3
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье 118 3
Teradata - Терадата 215 2
Samsung Electronics 10432 2
Cisco Systems 5175 2
Huawei 4074 2
Ростелеком 10064 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 374 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 2
Dealine - Дилайн ДЦ - Дилайн Дистрибуторский центр - Дилайн ЦЭБ - Дилайн Центр Электронного Бизнеса 81 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 2
МегаФон - Мобиком 225 2
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 134 2
IBM - International Business Machines Corp 9493 2
Новый диск 957 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 577 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1526 2
Lenovo Motorola 3509 2
SAS Institute 1008 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 2
AMD Graphics Product Group - ATI 958 2
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 89 2
GFI Software 208 2
МегаФон Центральный филиал 91 2
Codemasters 243 2
Руссобит-М 264 2
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 81 2
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 163 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7810 6
Газпром ПАО 1379 3
Volkswagen Group - VW 288 2
Renault Groupe 161 2
Volkswagen Audi Group 218 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 80 2
Stellantis PSA - Opel 33 2
Chevrolet 39 2
BMW Formula 1 - BMW Sauber F1 Team 4 2
ВТБ - ВТБ24 667 1
Hyundai Motor Company 404 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 394 1
BMW Group 460 1
РЖД - Российские железные дороги 1954 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 1
Евросеть 1412 1
Связной ГК 1375 1
Роснефть НК - нефтяная компания 522 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 500 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 345 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 347 1
Почта России ПАО 2198 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 80 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 494 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 213 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Транснефть 316 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 285 1
Сбер - Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 158 1
Интегра - Интегра-Бурение 4 1
Unsplash 1128 1
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 44 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1828 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5633 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 521 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3023 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5128 1
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5058 1
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Google Android 14407 3
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Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1897 3
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 412 3
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Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 2
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