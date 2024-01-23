Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168596
ИКТ 13113
Организации 10285
Ведомства 1446
Ассоциации 972
Технологии 3388
Системы 25092
Персоны 71971
География 2739
Статьи 1507
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2569
Мероприятия 843

Health&Nutrition H&N ЭЙЧ ЭНД ЭН Danone Юнимилк

Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк

Health&Nutrition —  производитель молочных продуктов и детского питания в России. 90% производимой продукции компании относится к категории здорового питания.

 

 

 

"Локализация экосистемы планирования промо" Владислав Дегтярь, Руководитель департамента цифровых информационных систем, Health&Nutrition (ex. Danone Россия), CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва


23.01.2024 Компания Consid реализовала импортозамещение WMS-системы на складах компании Health & Nutrition (ex-Danone)

распределительных центрах (РЦ) компании Health & Nutrition (H&N), бывшего российского подразделения Danone. WMS стала новым стандартом автоматизации складов крупнейшего производителя молочной п
29.11.2023 Компания Health and Nutrition сократила время закрытия вакансий благодаря автоматизации найма и искусственному интеллекту от «Поток»

Компания Health and Nutrition (экс-Danone) автоматизировала наем сотрудников, используя систему «Поток рекрутмент». Благодаря вн
18.11.2022 Danone совместно с GlowByte оптимизировала процессы логистики и проверки контрагентов с помощью программных роботов

ов с помощью программных роботов и искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщил операционный директор практики RPA GlowByte Александр Трофимчук. По словам Александра Меньшикова, Digital manager в Danone, до проекта автоматизации процесс логистики не был совершенен, данные вносились вручную или объединялись из разных систем. «Где-то требовалось принятие решения сотрудником, хотя алгоритм
14.11.2022 Danone совместно с GlowByte оптимизировала работу склада с помощью технологии Process Mining

Международный производитель продуктов здорового питания Danone совместно с компанией GlowByte реализовал проект по анализу процесса сборки заказов на складе с помощью технологии Process Mining. Благодаря этому удалось добиться большей прозрачности в
25.03.2021 «Корус консалтинг» создала «цифрового двойника» для Danone

Совместно с ГК «Корус консалтинг» компания Danone в России смоделировала возможности оптимизации затрат на сырье с помощью перераспредел
19.11.2020 Danone перенесла корпоративные веб-ресурсы на облачную платформу Mail.ru Cloud Solutions

Российское подразделение Danone перенесло корпоративные веб-ресурсы на облачную платформу Mail.ru Cloud Solutions (MCS
16.11.2020 «Ростелеком» перенес на свою инфраструктуру информационные системы Danone

«Ростелеком» обеспечил миграцию информационных систем и бизнес-критичных приложений производителя продуктов питания, компании Danone на собственную облачную инфраструктуру. «Ростелеком» провел комплекс организационно-технических мероприятий, обеспечив миграцию инфраструктуры Danone с собственных программно-аппа
19.07.2018 Danone, «Галактика» и «Карат» протестируют маркировку готовой молочной продукции

В Минпромторге прошла установочная встреча проектно-экспертной группы будущего эксперимента по маркировке готовой молочной продукции. В ней приняли участие Danone, PepsiCo, ГК «Галактика», Московский завод плавленых сыров «Карат» и другие компании. Для маркировки молочных продуктов будет использоваться цифровой код Data Matrix, который будет нанос
20.10.2017 Решение резидента «Сколково» рекомендовано для использования компанией Danone

Руководство Danone Россия рекомендовало резидента ИТ-кластера Фонда «Сколково» компанию Intelligence Reta
30.03.2017 Более 1000 автомобилей Danone в России — под контролем системы «Скаут»

Группа компаний «Скаут» внедрила систему спутникового мониторинга транспорта в автопарке группы компаний Danone в России. Система помогает контролировать работу торговых представителей, а также их стиль вождения — с целью предотвращения аварий. Сейчас к системе уже подключено 1,2 тыс. единиц транс
03.02.2015 Danone в России внедрила систему планирования молочного баланса

Группа компаний Danone сократила издержки на покупку молочного сырья на 1,5% в год благодаря внедрению автоматизированной системы планирования молочного баланса, разработанной компанией «Прогноз». Такая эконом
02.04.2012 SAP и Danone создали решение для измерения объема выбросов углекислого газа

Компании SAP и Danone объединили свои ноу-хау и опыт экспертов для создания инновационного решения, которое

12.01.2012 «Инфосистемы Джет» построили систему анализа эффективности производства в «Danone-Юнимилк»

зданию современной системы аналитической отчетности на базе платформы QlikView для группы компаний «Danone-Юнимилк». В настоящее время система позволяет анализировать эффективность работы 15 те
31.08.2011 Softline стандартизировала ПО для «Юнимилк»

Компания Softline завершила проект по внедрению системы управления рабочими станциями на базе Microsoft System Center Configuration Manager 2007 для компании «Юнимилк», что позволило стандартизировать программное обеспечение и упростить систему поддержки пользователей в территориально распределенных офисах заказчика. Компания «Юнимилк» сегодня
20.10.2010 Danone в России доверила администрирование серверов MS SQL «Инфосистемам Джет»

е на проблемы заказчика в рамках установленных сроков 24/7 и консультирование специалистов компании Danone в России по любым вопросам, связанным с работой СУБД и серверного оборудования, говори
18.01.2010 Разработанная МТС и «Ситроникс» услуга «НИКА» следит за транспортом в «Юнимилк»

ции проекта по автоматизированному мониторингу автотранспорта с помощью услуги «НИКА» для «Компании Юнимилк». В рамках комплексного решения «НИКА» на транспортное средство устанавливается абоне
04.03.2009 «Юнимилк» меняет MS Axapta на SAP

богатый отраслевой опыт: именно эта компания выступала экспертом по аналогичным вопросам у компании Danone, причем в мировом масштабе. Александр Ленский из «Юнимилк» в беседе с CNews отметил, ч
04.03.2009 «Юнимилк» переведет все бизнес-процессы на платформу SAP

Компании «Юнимилк» и SAP приступили к реализации проекта по внедрению информационной системы на платфор
27.01.2009 Softline провела аудит ИТ-инфраструктуры «Компании Юнимилк»

т в группу Softline) проводили комплексный анализ системы корпоративной электронной почты «Компании Юнимилк», на основании которого были предложены рекомендации по модернизации в соответствии с
13.06.2007 АСУМТ «Оптимум» в Саратове: «мобильные» заказы на продукцию Danone

Саратовская компания «Асдан» автоматизировала торговых представителей, собирающих предварительные заказы на поставки молочной продукции Danone и «Вимм-Билль-Данн». Проект по внедрению АСУ мобильной торговли «Оптимум» и интеграцию ее с учетной системой предприятия «1С: Торговля и Склад 7.7» осуществил дилер ГК CDC в Саратовской

20.03.2007 «Юнимилк» запустила «1С:Предприятие 8» на 20 заводах

по автоматизации учета первого в Украине и второго по величине в России молочного холдинга — «Юнимилк». ИС на платформе «1С:Предприятие 8» теперь работает на 20 заводах «Юнимилка». Полнос
30.01.2007 «Юнимилк» оптимизирует управление стратегическими запасами

Компания TopS Business Integrator (TopS BI) и группа «Юнимилк» завершили первый этап внедрения системы планирования запасов на предприятиях группы. В рамках комплексного проекта автоматизации холдинга руководством компании инициирован проект по со
08.11.2006 "Юнимилк" автоматизировал производственный учет

Компания «1С: ВДГБ» объявила об успешном завершении проекта по унификации производственного учета в холдинге «Юнимилк». За 4 месяца на базе тиражного решения «1С:Управление производственным предприятием 8.0» специалистами «1С: ВДГБ» разработано решение с учетом всех особенностей производственного учета
29.09.2006 "Юнимилк" протестировал возможности Microsoft Dynamics AX

Промышленный холдинг «Юнимилк» – один из лидеров на рынке молочных и кисломолочных продуктов России и Украины – испытал возможности масштабирования установленного у него решения на базе Microsoft Dynamics AX. Опытно
29.08.2006 "1С:Предприятие 8.0" запущено на 8 заводах "Юнимилк"

Группа «Юнимилк», консалтинговая компания ФТО и 1С:ВДГБ сообщили об успешном запуске системы на платф
27.10.2005 "Юнимилк" модернизировала ИТ-инфраструктуру

HP объявила о завершении проекта по модернизации информационной инфраструктуры молочного холдинга «Юнимилк» с помощью серверов HP Integrity на базе процессора Intel Itanium 2. По мнению интегр
26.01.2005 "Юнимилк" внедрила MS BS Axapta

Компания Columbus IT Partner завершила ключевой этап проекта по внедрению системы Microsoft Business Solutions-Axapta на предприятии молочной промышленности «Юнимилк». Проект по внедрению Microsoft Axapta в «Юнимилк» стартовал весной 2004 года. Выбор системы и поставщика происходил в рамках открытого тендера. Целью внедрения системы является

05.07.2001 За пародию на логотип Danone виновные заплатят по 60 тыс. франков

Французский суд приговорил Оливье Мальнюи (Olivier Malnuit) и ассоциацию Reseau Voltaire выплатить по 60 тыс. франков группе Danone за публикацию в интернете пародий на логотип этой компании, сообщает Yahoo!Actualites. Ответчики являлись владельцами сайтов JeBoycotteDanone.com и сайта с таким же названием в зоне .net
24.04.2001 Французский суд запретил сайт, призывающий к бойкоту Danone

Французский суд практически запретил сайт, призывающий к бойкоту продукции компании Danone, приняв решение о запрете на использование на этом сайте логотипов и марок, принадлежащих этой компании, сообщает Yahoo!Actualites. В случае нарушения этого требования, владельцы сайта д
17.04.2001 Danone подала в суд на сайт, заявляющий, что люди - не йогурты

Французская агропромышленная группа Danone подала в суд на сайт jeboycottedanone.com, сообщает Yahoo! Actualites. Этот сайт был создан группой энтузиастов, издающих журнал Technikart, в знак протеста против планов по реструктуриз

Публикаций - 149, упоминаний - 210

Health&Nutrition и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24657 26
SAP SE 5280 23
8259 15
Oracle Corporation 6705 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 11
Ростелеком 9737 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12712 9
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 9
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 8
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 8
Softline - Софтлайн 2839 7
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 7
IBM - International Business Machines Corp 9446 6
Yandex - Яндекс 7400 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1200 6
Hoff Tech - Хофф Тех 41 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2909 5
Intel Corporation 12212 5
HP Inc. 5690 5
Siemens AG - Siemens Group 2593 5
Naumen - Наумен 627 4
Галактика - Корпорация 1469 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3938 4
Корус Консалтинг ГК 1222 4
СКАУТ 77 4
Развитие Бизнеса / Ру 81 4
Robertson&Blums - Робертсон и Блумс Корпорейшн - Робертсон и Блумс Корпорейшн-Раша 58 4
Почта России - Почта Диджитал - Почта Сервис 13 4
Accenture plc 682 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2043 3
Xerox 1139 3
Directum - Директум 1098 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 3
АйТи 1371 3
ФТО 14 3
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 20 3
1С:ВДГБ - ВДГБ:ИТС 56 3
Qlik - QlikTech 160 3
Broadcom - VMware 2365 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2376 10
X5 Group - Перекрёсток 549 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7355 9
Альфа-Банк 1775 9
Евросеть 1405 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1351 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 679 7
Северсталь - ССМ-Тяжмаш - Северстальмаш 16 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 6
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 133 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 856 6
Роснефть НК - нефтяная компания 514 6
ПСБ - Промсвязьбанк 854 6
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 6
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 6
Почта России ПАО 2118 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 5
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 5
Транснефть 301 5
Газпром ПАО 1345 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 5
GFG - Lamoda - Купишуз 165 5
Газпром нефть 621 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 480 5
Unilever - Юнилевер Русь 153 5
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 46 5
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 109 5
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 5
ВТБ - ВТБ24 665 5
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 12 5
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 4
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 4
Связной ГК 1372 4
Лента - Сеть розничной торговли 2090 4
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3060 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4771 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11708 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2864 4
Федеральное казначейство России 1782 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 4
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5949 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4533 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2720 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 47 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 133 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 344 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 1
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 296 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3287 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4143 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2754 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4987 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1800 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1381 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 235 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2515 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 256 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 140 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Объединения сетевых операторов розничной торговли, производителей и поставщиков 1 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 665 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 66 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 212 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 133 1
Датум НП - Некоммерческое партнёрство содействие защите прав операторов и субъектов персональных данных 4 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 95 1
Российский клуб финансовых директоров 28 1
Демократическая политическая партия США 116 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 63
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30887 47
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 28
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10257 25
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6694 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21230 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13612 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19526 19
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4708 18
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12003 17
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6817 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15782 14
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10143 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29825 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27665 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12796 12
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4498 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20715 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12570 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12074 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11419 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13960 10
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3320 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24543 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11658 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6600 10
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1101 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8210 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8049 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27924 9
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2380 9
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5080 9
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7428 9
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3762 8
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3739 8
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2854 8
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3088 8
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4031 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11100 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24232 7
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 14
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2283 8
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 883 6
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 6
Microsoft Dynamics CRM 542 5
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 453 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
Microsoft Dynamics 1177 4
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 246 4
SAP SCM - SAP Supply Chain Management - mySAP Supply Chain Management 35 4
Microsoft Windows 15711 4
Microsoft Windows 2000 8661 4
Google Android 14044 4
Google YouTube - Видеохостинг 2758 3
Linux OS 10002 3
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 3
Infor - SSA Global Technologies 27 3
Яндекс.Маркет 945 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 703 3
Apple iOS 7834 3
СКАУТ Безопасное вождение 26 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1269 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4492 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 2
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 163 2
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 2
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 127 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 2
Naumen DMS - NauDoc 43 2
Naumen CRM - Naumen CRM CCE - Naumen CRM Call-Center Edition 29 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 568 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2763 2
SAP PLM - SAP Product Lifecycle Management - mySAP PLM 11 2
Qlik Qlikview 116 2
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 233 2
Microsoft Office 3742 2
Microsoft Azure 1410 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 497 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 2
Иванов Владислав 19 6
Шлегель Андрей 5 5
Томилов Алексей 12 5
Чегодаев Станислав 13 5
Старостин Георгий 23 5
Назаров Кирилл 5 5
Козлов Михаил 174 4
Пургин Денис 9 4
Михалев Александр 26 4
Валиотти Николай 9 4
Шолина Ксения 7 4
Варламова Екатерина 5 4
Бояринова Елизавета 4 4
Мякишев Кирилл 9 4
Рослов Николай 4 4
Костров Дмитрий 31 4
Галаган Станислав 4 4
Панченко Иван 141 3
Чукарин Алексей 59 3
Меньшиков Александр 5 3
Виноградов Александр 60 3
Попков Андрей 24 3
Громов Владимир 14 3
Леушев Андрей 73 3
Чиков Сергей 18 3
Благирев Алексей 24 3
Потапов Олег 8 3
Телышев Роман 5 3
Крюков Антон 6 3
Орешкин Юрий 3 3
Скворцов Николай 3 3
Кащеев Николай 3 3
Кореневич Владимир 3 3
Клявин Владимир 48 3
Руденко Георгий 4 3
Зайцев Андрей 48 2
Лазарев Алексей 5 2
Серова Елена 320 2
Легезо Денис 40 2
Полищук Алексей 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 145071 115
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43353 45
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52192 17
Украина 7621 11
Европа 21798 10
Франция - Французская Республика 7859 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17454 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14219 8
Казахстан - Республика 5550 6
Германия - Федеративная Республика 12703 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1663 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2752 5
Азия - Азиатский регион 5550 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7482 5
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 443 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17105 4
Беларусь - Белоруссия 5689 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3964 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2952 3
Россия - СФО - Новосибирск 4319 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1551 3
Япония 13301 3
Индия - Bharat 5463 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 3
Европа Западная 1482 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1034 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1013 2
Россия - ПФО - Самарская область 1318 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 274 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1964 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13334 2
Южная Корея - Республика 6659 2
Армения - Республика 2290 2
Европа Восточная 3080 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2978 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1354 2
Африка - Африканский регион 3485 2
Италия - Итальянская Республика 4358 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24206 38
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48200 36
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7866 23
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10982 22
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14431 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51298 22
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5781 19
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 19
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4899 18
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7014 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18613 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16362 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29221 14
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1002 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4842 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13598 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4993 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5987 9
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1372 7
Логистика сбытовая - Сбыт 2392 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2933 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2832 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5991 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5028 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3050 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2767 6
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 718 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3122 5
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2269 5
Инвестиции венчурные - Venture investments 2130 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4017 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8510 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2442 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7529 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5441 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2196 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5400 4
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 732 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2739 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11252 4
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
Ведомости 1017 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 73 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
Финансовая газета 22 1
Trouw 3 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 13
IDC - International Data Corporation 4911 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3220 4
Gartner - Гартнер 3560 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 689 3
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 69 1
Fortune Global 500 286 1
CNews Мишень 166 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
eMarketer 206 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 322 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 381 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 542 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 443 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 51 2
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 45 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 15 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 65 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 238 1
ТГУ - Томский государственный университет 173 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 81 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1059 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1525 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 26 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 532 1
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 89 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2014 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 4
ERP-Forum 3 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 3
CNews FORUM Кейсы 225 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2438 2
Docflow 147 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
AI Russia Awards 4 1
ИнфоКом 102 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1219 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340658, в очереди разбора - 768593.
Создано именных указателей - 168596.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще