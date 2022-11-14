Danone совместно с GlowByte оптимизировала работу склада с помощью технологии Process Mining

Международный производитель продуктов здорового питания Danone совместно с компанией GlowByte реализовал проект по анализу процесса сборки заказов на складе с помощью технологии Process Mining. Благодаря этому удалось добиться большей прозрачности в конфигурации системы WMS (Warehouse Management System – системы управления складом) для комплектования, увеличить пропускную способность склада и повысить наглядность использования рабочего времени персонала.

Ирина Пашкова, менеджер по развитию бизнеса команды Process Intelligence GlowByte, сказала: «Мы предложили использовать решение класса Process Mining, потому что технология прекрасно себя зарекомендовала на рынке современных подходов анализа бизнес-процессов. Она ориентирована на выявление неэффективностей и снижение финансовых потерь. Анализ проводится на основе данных из систем-источников, настраивает цифровой двойник процесса и позволяет увидеть его “as is” – изнутри, выявить проблемы, а также понять их причины».

Решение позволило Danone всего за полтора месяца найти неоптимальные маршруты, задержки в сборке, выявить их причины и совместно с бизнес-владельцами процесса устранить найденные проблемы. Оказалось, например, что одни и те же SKU (Stock Keeping Unit – единица складского учета) в штуках и в коробках из одной ячейки хранения не собирались последовательно из-за конфигурации WMS. Кроме того, было обнаружено значительно большее количество фактических запросов на пополнение во время процесса сборки, чем ожидалось, и в ходе анализа разобрались, как избегать таких случаев для самых популярных продуктов и ячеек хранения.

По словам Александра Меньшикова, Digital manager в Danone, в настройках самой WMS тоже были выявлены критические недостатки. Их устранили, а логику системы подвергли корректировке. Для регулярного мониторинга ключевых KPI процесса и оперативной реакции на возникающие отклонения в инструменте Process Mining настроили дашборды.

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«Danone активно развивает современные подходы бизнес-аналитики. Мы стремимся внедрять лучшие решения, поскольку от этого напрямую зависит эффективность работы всей компании. Вместе с консультантами из GlowByte нам удалось реализовать поставленные цели по непрерывному отслеживанию бизнес-процессов склада. Сейчас идет финальная стадия проекта по внедрению инструмента VK Process Mining для целей мониторинга процесса сборки на наших складах», – сказал Александр Меньшиков.