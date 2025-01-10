VK Process Mining Mail.ru Process Mirror
VK Process Mining — платформа процессной аналитики для управления бизнес-процессами в крупных компаниях. С ее помощью можно визуализировать реальные процессы и сравнить их с регламентами, выявить узкие места, предотвратить связанные с ними риски, а также определить потенциал для автоматизации.
Платформа входит в реестр отечественного ПО, интегрируется с любимыми корпоративными информационными системами и кастомизируется под задачи компании. Эксперты VK внедряют VK Process Mining у клиентов. Для этого исследуют процессы и выясняют KPI, подключают платформу к корпоративным системам, моделируют процессы, настраивают дашборды и регулярную загрузку данных из систем, а также обучают сотрудников работе с платформой.
VK Process Mining и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
|Черненко Андрей 69 2
|Архипкина Светлана 10 2
|Силкина Елена 15 1
|Трефилов Алексей 45 1
|Меньшиков Александр 5 1
|Харьков Станислав 2 1
|Труненков Сергей 35 1
|Коптелов Андрей 109 1
|Гимранов Ринат 122 1
|Будин Алексей 22 1
|Виноградов Александр 60 1
|Буленков Дмитрий 30 1
|Вагнер Юлия 12 1
|Хритина Екатерина 1 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Полунин Владимир 2 1
|Пашкова Ирина 3 1
|Гречихо Максим 5 1
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