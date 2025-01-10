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VK Process Mining Mail.ru Process Mirror


VK Process Mining — платформа процессной аналитики для управления бизнес-процессами в крупных компаниях. С ее помощью можно визуализировать реальные процессы и сравнить их с регламентами, выявить узкие места, предотвратить связанные с ними риски, а также определить потенциал для автоматизации.

Платформа входит в реестр отечественного ПО, интегрируется с любимыми корпоративными информационными системами и кастомизируется под задачи компании. Эксперты VK внедряют VK Process Mining у клиентов. Для этого исследуют процессы и выясняют KPI, подключают платформу к корпоративным системам, моделируют процессы, настраивают дашборды и регулярную загрузку данных из систем, а также обучают сотрудников работе с платформой.


10.01.2025 Банк «Кубань Кредит» внедрил облачную версию процессной аналитики VK Tech 1
19.05.2023 VK запустила решение для работы с данными из разных источников 1
07.04.2023 Как в России потратят ₽100 млрд на новое общесистемное ПО и интернет-сервисы 1
14.11.2022 Danone совместно с GlowByte оптимизировала работу склада с помощью технологии Process Mining 1
10.11.2022 VK и «Абсолют банк» стали стратегическими партнерами в развитии технологий 1
07.07.2022 Технологии VK помогут сократить время вывода цифровых продуктов на рынок 1
27.05.2022 Ramax Group и «VK Цифровые технологии» совместно развивают решения для повышения операционной эффективности бизнеса клиентов 1
28.03.2022 Как быстро и недорого перейти на отечественную BPMS 1
09.03.2022 Компания VK Цифровые технологии примет участие конференции CNews “Business Process Management 2022” 1
13.12.2021 Платформа VK Process Mining ускорила обработку заявок от B2B-клиентов «Мегафона» на 37% 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

VK Process Mining и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 9
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 6
Oracle Corporation 6688 2
МегаФон 8805 2
8213 2
SAP SE 5277 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
SILA Union - СИЛА Юнион 20 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
OpenText 207 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 1
Salesforce.com 427 1
Ramax - Рамакс 115 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 39 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Beorg - Биорг 112 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
Ростелеком 9700 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 44 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Content AI - Контент ИИ 75 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Пикодата - Picodata 9 1
Код Безопасности 616 1
Т1 Иннотех 178 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 1
Atlassian 118 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Сургутнефтегаз - СНГ 269 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Альфа-Банк 1769 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Абсолют Банк 230 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 63 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
iTrend 13 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Газпром нефть 618 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Газпром ПАО 1342 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 1
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 33 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 1
Правительство Москвы - ММЦ ГБУ - Многофункциональный миграционный центр Москвы 6 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
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Архипкина Светлана 10 2
Силкина Елена 15 1
Трефилов Алексей 45 1
Меньшиков Александр 5 1
Харьков Станислав 2 1
Труненков Сергей 35 1
Коптелов Андрей 109 1
Гимранов Ринат 122 1
Будин Алексей 22 1
Виноградов Александр 60 1
Буленков Дмитрий 30 1
Вагнер Юлия 12 1
Хритина Екатерина 1 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Полунин Владимир 2 1
Пашкова Ирина 3 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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