VK Process Mining — платформа процессной аналитики для управления бизнес-процессами в крупных компаниях. С ее помощью можно визуализировать реальные процессы и сравнить их с регламентами, выявить узкие места, предотвратить связанные с ними риски, а также определить потенциал для автоматизации.

Платформа входит в реестр отечественного ПО, интегрируется с любимыми корпоративными информационными системами и кастомизируется под задачи компании. Эксперты VK внедряют VK Process Mining у клиентов. Для этого исследуют процессы и выясняют KPI, подключают платформу к корпоративным системам, моделируют процессы, настраивают дашборды и регулярную загрузку данных из систем, а также обучают сотрудников работе с платформой.