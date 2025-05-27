Получите все материалы CNews по ключевому слову
Краснова Виктория
УПОМИНАНИЯ
|27.05.2025
|Health & Nutrition при поддержке GlowByte оптимизирует поставки молочной продукции с помощью VK Process Mining 1
Краснова Виктория и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4168 1
|GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 142 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.