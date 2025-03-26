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Вилкул Александр
|26.03.2025
|VK Tech запускает новый продукт для оптимизации бизнес-процессов 1
|25.03.2025
|VK Tech запускает новый продукт для оптимизации бизнес-процессов 1
|10.01.2025
|Банк «Кубань Кредит» внедрил облачную версию процессной аналитики VK Tech 1
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