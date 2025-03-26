VK Tech объявила в 2025 году о запуске VK Task Mining — решения для анализа и оптимизации рабочих процессов внутри компании. Иинструмент поможет выявить и проанализировать рутинные операции, чтобы в дальнейшем оптимизировать процессы и выйти на новый уровень цифровизации.

Инструмент собирает данные о рутинных действиях пользователей, анализирует информацию, объединяет ее с бизнес-данными и строит цифровую модель рабочего дня. Таким образом обнаруживаются этапы, на которых можно применить технологию RPA (Robotic Process Automation) или избежать ненужных действий. Это позволяет компаниям оценивать стоимость операций, управлять загрузкой персонала, предотвращать выгорание сотрудников и минимизировать операционные риски. С помощью VK Task Mining компании смогут автоматизировать бизнес-процессы, сократив их время и стоимость.