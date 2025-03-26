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VK Task Mining

VK Tech объявила в 2025 году о запуске VK Task Mining — решения для анализа и оптимизации рабочих процессов внутри компании. Иинструмент поможет выявить и проанализировать рутинные операции, чтобы в дальнейшем оптимизировать процессы и выйти на новый уровень цифровизации.

Инструмент собирает данные о рутинных действиях пользователей, анализирует информацию, объединяет ее с бизнес-данными и строит цифровую модель рабочего дня. Таким образом обнаруживаются этапы, на которых можно применить технологию RPA (Robotic Process Automation) или избежать ненужных действий. Это позволяет компаниям оценивать стоимость операций, управлять загрузкой персонала, предотвращать выгорание сотрудников и минимизировать операционные риски. С помощью VK Task Mining компании смогут автоматизировать бизнес-процессы, сократив их время и стоимость.


26.03.2025 VK Tech запускает новый продукт для оптимизации бизнес-процессов 1
25.03.2025 VK Tech запускает новый продукт для оптимизации бизнес-процессов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

VK Task Mining и организации, системы, технологии, персоны:

VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 264 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4025 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1188 2
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 52 2
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 229 2
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VK Process Mining - Mail.ru Process Mirror 13 2
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8731 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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