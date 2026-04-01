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VK HR Tek ВК Эйчар Тек

VK HR Tek - ВК Эйчар Тек

VK HR Tek — готовое решение для перевода кадрового делопроизводства в цифру от компании VK. Сервис позволяет проводить безбумажный обмен кадровыми документами между сотрудниками HR-департамента, руководителями и работниками в удаленном формате. VK HR Tek входит в экспертную группу Минтруда по развитию кадрового электронного документооборота в России.

 

 

Довар Исаков, Руководитель Департамента инновационных hr-сервисов, VK HR Tek "Проект VK HR Tek: кадровый ЭДО от VK", 12 апреля 2022 года CNews онлайн-конференция "Электронный документооборот и управление контентом 2022"  

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01.04.2026 Компания «Столото» перевела сотрудников на КЭДО VK Tech

ранитель государственных лотерей в России, оцифровала кадровые процессы на базе модульной платформы VK HR Tek от VK Tech. За полгода компания внедрила кадровый электронный документооборот для 6
12.02.2026 Федеральный девелопер Dogma перевел 1,1 тыс. сотрудников на КЭДО VK Tech

Группа компаний Dogma, федеральный девелопер, внедрила кадровый электронный документооборот VK HR Tek. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech. На КЭДО переведены 1,1 тыс. сотрудников из пяти регионов, в планах компании подключить 3 тыс. человек. Проект стартовал в сентябре 2025 г
18.12.2025 VK Tech и id2 подтвердили совместимость VK HR Tek с ECM-платформой Documino

VK Tech и id2 объявили о совместимости модульной платформы VK HR Tek и ECM-платформы Documino. Интеграция обеспечивает единую цифровую среду для автоматизации сквозных кадровых процессов и управления связанными документами — от найма и адаптации до арх
04.12.2025 VK Tech запускает маркетплейс партнерских HR‑решений на базе VK HR Tek

VK Tech объявила о запуске маркетплейса партнерских HR‑решений на базе VK HR Tek. Новые решения расширят функциональность платформы и позволят создать HR‑экосистему
20.11.2025 Исследование VK HR Tek и Hi‑Tech Mail: большинство россиян оформляет больничный онлайн

Опрос VK HR Tek и Hi‑Tech Mail показал, что цифровизация HR‑процессов в компаниях проводится выборо
19.11.2025 VK Tech представила корпоративный портал на платформе VK HR Tek

На платформе VK HR Tek появился пакет модулей, который формирует единое пространство для общения, обмена з
17.11.2025 «Генериум» автоматизировала кадровый документооборот с помощью VK HR Tek

Компания «Генериум» внедрила модульную платформу VK HR Tek для комплексной цифровой трансформации кадрового документооборота четырех юридическ
21.10.2025 «Магнит Маркет» переводит кадровый документооборот в КЭДО VK HR Tek от VK Tech

«Магнит Маркет» автоматизирует кадровый документооборот с помощью модульной платформы VK HR Tek. На КЭДО уже перешли более одной тыс. сотрудников. Об этом CNews сообщили представи
01.10.2025 VK Tech представила модуль «Новости» на платформе VK HR Tek

На платформе VK HR Tek появился модуль «Новости» для размещения сообщений о компании и вовлечения сотрудни
25.08.2025 VK Tech выпустила обновленную версию платформы VK HR Tek

VK Tech представила обновленную версию платформы VK HR Tek, основанную на модульной архитектуре. Она объединяет ключевые функции работы с перс
16.04.2025 VK Tech запустил новый модуль «Авансовый отчет» в системе КЭДО VK HR Tek

На платформе кадрового электронного документооборота VK HR Tek появился новый модуль «Авансовый отчет». Он предназначен для автоматизации работы с
12.03.2025 СГМК начала переход на КЭДО VK Tech

Сибирская горно-металлургическая компания внедряет облачную версию КЭДО VK HR Tek российского вендора корпоративного ПО VK Tech. 50% сотрудников уже работают с докум
24.02.2025 Lamoda начала внедрение КЭДО VK Tech

з сфер моды, красоты и лайфстайла, начала внедрение системы кадрового электронного документооборота VK HR Tek. Проект охватит всех сотрудников компании. Lamoda выбрала облачную версию VK HR

14.02.2025 ОЭЗ «Алабуга» переводит кадровые процессы в КЭДО VK Tech

Особая экономическая зона «Алабуга» внедряет систему кадрового электронного документооборота VK HR Tek от российского вендора корпоративного ПО VK Tech. Решение уже охватило больше полов
28.01.2025 Система КЭДО VK HR Tek получила аттестат ФСТЭК России

». Настоящий аттестат подтверждает, что сервис для работы с электронными кадровыми документами КЭДО VK HR Tek принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты инфор
10.12.2024 VK HR Tek обновил личный кабинет для безбумажного делопроизводства

VK Tech представил обновленную версию системы КЭДО VK HR Tek, которая предлагает больше возможностей для взаимодействия сотрудников и компании. В новой версии решения полностью изменился интерфейс: появился полноценный личный кабинет с вид
03.12.2024 VK HR Tek упростил процесс получения электронной подписи для иностранных граждан

ством получили возможность быстрее пройти процесс выпуска УНЭП в системе кадрового документооборота VK HR Tek. До обновления функционала им приходилось взаимодействовать с удостоверяющим центро
03.10.2024 VK HR Tek поможет компании «Электрорешения» (бренд EKF) снизить затраты на бумажный документооборот и логистику

аботу, командировки, заключение дополнительных соглашений к трудовому договору и увольнения. Сейчас тестируется модуль для «1С» бухгалтерии, позволяющий подписывать путевые листы и авансовые отчеты. «VK HR Tek мы выбрали за высокую квалификацию, возможность улучшения продуктов, быструю реакцию на проблемы, наличие электронного архива и мобильного приложения, а также простую генерацию электр
28.05.2024 Решение VK HR Tek помогло Pony Express сократить срок подписания кадровых документов до 30 секунд

Благодаря внедрению системы кадрового электронного документооборота на базе VK HR Tek компания Pony Express получила возможность подписывать документы практически моментально. Об этом CNews сообщили представители VK. Pony Express — одна служб курьерской доставки с 84 э
28.05.2024 Решение VK HR Tek помогло Pony Express сократить срок подписания кадровых документов до 30 секунд

Благодаря внедрению системы кадрового электронного документооборота на базе VK HR Tek компания Pony Express получила возможность подписывать документы практически моментально. Об этом CNews сообщили представители VK. Pony Express — служба курьерской доставки с 84 экспр
12.02.2024 Онлайн-ритейлер «Холодильник.Ру» внедрил систему кадрового электронного документооборота (КЭДО) от VK

Решение VK HR Tek позволило автоматизировать и ускорить кадровые операции. Внедрение КЭДО на базе VK HR Tek усовершенствовало работу отдела кадрового администрирования «Холодильник.Ру», упростив
18.09.2023 VK автоматизировала кадровый документооборот в «Рив гош»

Парфюмерно-косметическая сеть «Рив гош» перешла на кадровый электронный документооборот от VK. Благодаря внедрению VK HR Tek удалось ускорить кадровые процессы в компании: время от подачи заявки до согласования документа сократилось до пяти минут. Об этом CNews сообщили представители VK. Сеть «Рив гош» объе
14.08.2023 Сервис VK помог СК «Астро-Волга» в разы снизить затраты на кадровый документооборот

Страховая компания «Астро-Волга» внедрила кадровый электронный документооборот на базе технологий VK. На сегодняшний день «Астро-Волга» перевела на платформу VK HR Tek 95% сотрудников, сократив расходы и время на документооборот. Об этом CNews сообщили представители VK. Решение адаптировали под задачи СК «Астро-Волга» и интегрировали с ИТ-инфраструк
11.07.2023 Технологии VK помогли «Юрент» за месяц перевести кадровые процессы в цифру

«Юрент» за месяц перевел кадровые процессы на платформу VK HR Tek. Сотрудники компании на удаленке могут оперативно подписывать заявления на отпуск, дополнительные соглашения и другие документы. Бизнес упрощает процессы, экономит на печати и логисти
07.07.2023 Компания Nexign перешла на КЭДО от VK

Переход на кадровый электронный документооборот (КЭДО) на базе VK HR Tek позволил Nexign ускорить HR-процессы в компании: теперь подписание документов занимает меньше одной минуты. Интеграция решения заняла два месяца. Об этом CNews сообщили представители

29.06.2023 Технологии VK помогли Kärcher оцифровать HR-процессы бизнеса в 25 подразделениях в России

29 июня 2023 г. Российское подразделение Kärcher перешло на систему кадрового электронного документооборота VK HR Tek в 2023 г. Сервис ускорил передачу и подписание HR-документов с сотрудниками в 25 подразделениях в разных городах России. Об этом CNews сообщили представители VK. Компании оцифровали б
14.04.2023 КЭДО для устойчивого развития: ИТ-компания ««Циан»» перевела в онлайн кадровый документооборот от VK

«Циан» — компания, создающая онлайн-продукты на рынке недвижимости России, — совместно с партнером VK HR Tek реализовала переход на электронный документооборот для сотрудников. Это позволит ускорить и облегчить процессы в бэк-офисе компании, повысить уровень сервиса для команды ««Циан»», а т
23.03.2023 Askona переходит на кадровый электронный документооборот VK HR Tek

ожность обмениваться и подписывать кадровые документы онлайн. Для этого Askona совместно с внутренним бизнес-партнером «ЦЕС Аскона лайф групп» (ОЦО) внедрила систему кадрового документооборота (КЭДО) VK HR Tek. Об этом CNews сообщили представители VK. КЭДО позволит оптимизировать кадровые процессы и упростить документооборот между подразделениями Askona в 82 регионах России. Всего в них раб
07.03.2023 ГК «А101» перешла на кадровый электронный документооборот от VK HR Tek

ГК «А101» завершила перевод кадрового документооборота на цифровую платформу VK HR Tek. Это позволило девелоперу полностью перенести в онлайн оформление отпусков и командировок, подписание дополнительных соглашений с сотрудниками и другие процессы. Об этом CNews сообщил
08.02.2023 Сотрудники компаний смогут управлять кадровыми документами в мобильном приложении VK HR Tek

ывать и подписывать справки, заявления и другие документы. Доступны версии для iOS и Android. Об этом CNews сообщили представители VK. В приложении представлены все функции, которые есть в веб-версии VK HR Tek для сотрудников компаний, работающих с сервисом. Пользователь прямо со смартфона сможет запросить справку, подписать приказ, подать заявление на отпуск или смену должности, ознакомить
29.11.2022 VK помогла сети «Гемотест» перейти на кадровый электронный документооборот

Компания «Гемотест» развернула кадровый электронный документооборот на базе решения VK HR Tek. Система позволяет обмениваться документами между сотрудниками HR-департамента, руководителями команд и работниками в удаленном формате во всех 1800 лабораториях, где работают более 6

Публикаций - 71, упоминаний - 114

VK HR Tek и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5084 57
VK Tech - ВК Тех - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 576 50
9730 14
VK - Mail.ru Group 3622 6
Directum - Директум 1293 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 519 4
SAP SE 5631 3
Yandex - Яндекс 9407 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 346 2
Ред Софт - Red Soft 1271 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2406 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 354 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 141 2
Тензор 181 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 132 2
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 43 2
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 202 2
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 61 2
Первая Форма - 1Форма 60 2
1С Mirapolis - Мираполис 33 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 202 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 1
Детский мир - ДМ-Тех - Детмир Тех 23 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 48 1
К2Тех - K2Tech 380 1
Inostudio - Иностудио Солюшинс 5 1
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Playtox - Плэйтокс 3 1
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Аскона Лайф Групп ЦЕС - Центр Единого Сервиса 3 1
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Apple Inc 13309 1
Oracle Corporation 7111 1
Telegram Group 3018 1
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КриптоПРО - Крипто-ПРО 498 1
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X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 233 3
ПСБ Лизинг - ПСБЛ 5 2
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Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 504 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1092 2
GFG - Lamoda - Купишуз 226 2
Русагро Группа Компаний 395 2
Северсталь ПАО - Severstal 643 2
ПСБ - Промсвязьбанк 978 2
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 123 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 209 2
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 75 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 737 1
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СГМК - Сибирская горно-металлургическая компания 4 1
Линзмастер 7 1
УЗХМ - Уралхиммаш - Уральский Завод Химического Машиностроения 5 1
Pridex Group - Прайдекс констракшн 19 1
ОТЭКО ГК 29 1
StickPeek 1 1
Балтийский берег ТД 4 1
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Обнажённые сердца - фонд 10 1
Generium Pharmaceutical - Генериум 21 1
Астро-Волга СК 3 1
Еврохим МХК - Фосфорит ПГ 11 1
3Z - Федеральная сеть офтальмологических клиник 1 1
Dogma - Догма ГК 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9097 1
Связной ГК 1406 1
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Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
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Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 85 4
Минцифры РФ - Госключ КЭП 231 4
Wiseadvice - EmplDocs 8 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6415 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 234 3
WSS Consulting - WSS Docs5 - WSS Docs 33 3
Тензор - СБИС ЭДО SABY 70 3
VK Process Mining - Mail.ru Process Mirror 23 3
VK Tax Compliance 33 2
VK People Hub - VK People Hub Social Box - VK People Hub Talent 18 2
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 161 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 2
Yandex B2B Tech - SourceCraft 35 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 196 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 782 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 565 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 190 2
НКТ - Р7-Офис 561 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 324 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 718 2
VK Добро - Mail.ru Добро 25 2
Artsofte - SafeTech - Nopaper Office 21 2
Много приложений - RuStore - Рустор 668 1
Kaspersky - ForPeople - OrgManager GP HR-платформа 14 1
OpenAI - ChatGPT 780 1
Корус Консалтинг - K-Team HRM 76 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 254 1
VK Tech - Кверифай Лабс - CedrusData - Cedrus Data - Цедрус дата 8 1
VK Data Symphony 2 1
Ensol - EnDocs 4 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Boost AI - Yandex Cloud AI Studio 112 1
ТехноНИКОЛЬ - TN Digital - TN Life 2 1
VK Cloud - VK Dev Platform - VK DevPlatform 14 1
Oracle Taleo Cloud Service 25 1
Минцифры РФ - ЕИСУКС - ЕИС УК С ГГС РФ - Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ 22 1
Лаб СП - Integration Gears 10 1
VK Budgeting 2 1
Юрьев Михаил 26 22
Лапина Анастасия 11 11
Молчанов Сергей 20 7
Прощаева Анастасия 7 4
Гонтарев Павел 122 3
Исаков Довар 8 3
Григорян Александр 15 2
Шуваева Виктория 5 2
Зунина Наталья 2 2
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Мартинсон Дмитрий 1 1
Курбатова Екатерина 2 1
Сорочан Елена 1 1
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Топоркова Ксения 2 1
Ковалева Елена 6 1
Нерадовский Константин 19 1
Хаба Виктория 4 1
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Черкасова Любовь 19 1
Ямникова Ольга 4 1
Конева Татьяна 20 1
Евдолюк Юрий 3 1
Хохлова Анна 2 1
Якушков Михаил 2 1
Гончаров Борис 1 1
Хазиахметова Дарья 1 1
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