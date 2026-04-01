VK HR Tek - ВК Эйчар Тек

Компания «Столото» перевела сотрудников на КЭДО VK Tech ранитель государственных лотерей в России, оцифровала кадровые процессы на базе модульной платформы VK HR Tek от VK Tech. За полгода компания внедрила кадровый электронный документооборот для 6

Федеральный девелопер Dogma перевел 1,1 тыс. сотрудников на КЭДО VK Tech Группа компаний Dogma, федеральный девелопер, внедрила кадровый электронный документооборот VK HR Tek. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech. На КЭДО переведены 1,1 тыс. сотрудников из пяти регионов, в планах компании подключить 3 тыс. человек. Проект стартовал в сентябре 2025 г

VK Tech и id2 подтвердили совместимость VK HR Tek с ECM-платформой Documino VK Tech и id2 объявили о совместимости модульной платформы VK HR Tek и ECM-платформы Documino. Интеграция обеспечивает единую цифровую среду для автоматизации сквозных кадровых процессов и управления связанными документами — от найма и адаптации до арх

VK Tech запускает маркетплейс партнерских HR‑решений на базе VK HR Tek VK Tech объявила о запуске маркетплейса партнерских HR‑решений на базе VK HR Tek. Новые решения расширят функциональность платформы и позволят создать HR‑экосистему

Исследование VK HR Tek и Hi‑Tech Mail: большинство россиян оформляет больничный онлайн Опрос VK HR Tek и Hi‑Tech Mail показал, что цифровизация HR‑процессов в компаниях проводится выборо

VK Tech представила корпоративный портал на платформе VK HR Tek На платформе VK HR Tek появился пакет модулей, который формирует единое пространство для общения, обмена з

«Генериум» автоматизировала кадровый документооборот с помощью VK HR Tek Компания «Генериум» внедрила модульную платформу VK HR Tek для комплексной цифровой трансформации кадрового документооборота четырех юридическ

«Магнит Маркет» переводит кадровый документооборот в КЭДО VK HR Tek от VK Tech «Магнит Маркет» автоматизирует кадровый документооборот с помощью модульной платформы VK HR Tek. На КЭДО уже перешли более одной тыс. сотрудников. Об этом CNews сообщили представи

VK Tech представила модуль «Новости» на платформе VK HR Tek На платформе VK HR Tek появился модуль «Новости» для размещения сообщений о компании и вовлечения сотрудни

VK Tech выпустила обновленную версию платформы VK HR Tek VK Tech представила обновленную версию платформы VK HR Tek, основанную на модульной архитектуре. Она объединяет ключевые функции работы с перс

VK Tech запустил новый модуль «Авансовый отчет» в системе КЭДО VK HR Tek На платформе кадрового электронного документооборота VK HR Tek появился новый модуль «Авансовый отчет». Он предназначен для автоматизации работы с

СГМК начала переход на КЭДО VK Tech Сибирская горно-металлургическая компания внедряет облачную версию КЭДО VK HR Tek российского вендора корпоративного ПО VK Tech. 50% сотрудников уже работают с докум

Lamoda начала внедрение КЭДО VK Tech з сфер моды, красоты и лайфстайла, начала внедрение системы кадрового электронного документооборота VK HR Tek. Проект охватит всех сотрудников компании. Lamoda выбрала облачную версию VK HR

ОЭЗ «Алабуга» переводит кадровые процессы в КЭДО VK Tech Особая экономическая зона «Алабуга» внедряет систему кадрового электронного документооборота VK HR Tek от российского вендора корпоративного ПО VK Tech. Решение уже охватило больше полов

Система КЭДО VK HR Tek получила аттестат ФСТЭК России ». Настоящий аттестат подтверждает, что сервис для работы с электронными кадровыми документами КЭДО VK HR Tek принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты инфор

VK HR Tek обновил личный кабинет для безбумажного делопроизводства VK Tech представил обновленную версию системы КЭДО VK HR Tek, которая предлагает больше возможностей для взаимодействия сотрудников и компании. В новой версии решения полностью изменился интерфейс: появился полноценный личный кабинет с вид

VK HR Tek упростил процесс получения электронной подписи для иностранных граждан ством получили возможность быстрее пройти процесс выпуска УНЭП в системе кадрового документооборота VK HR Tek. До обновления функционала им приходилось взаимодействовать с удостоверяющим центро

VK HR Tek поможет компании «Электрорешения» (бренд EKF) снизить затраты на бумажный документооборот и логистику аботу, командировки, заключение дополнительных соглашений к трудовому договору и увольнения. Сейчас тестируется модуль для «1С» бухгалтерии, позволяющий подписывать путевые листы и авансовые отчеты. «VK HR Tek мы выбрали за высокую квалификацию, возможность улучшения продуктов, быструю реакцию на проблемы, наличие электронного архива и мобильного приложения, а также простую генерацию электр

Решение VK HR Tek помогло Pony Express сократить срок подписания кадровых документов до 30 секунд Благодаря внедрению системы кадрового электронного документооборота на базе VK HR Tek компания Pony Express получила возможность подписывать документы практически моментально. Об этом CNews сообщили представители VK. Pony Express — одна служб курьерской доставки с 84 э

Решение VK HR Tek помогло Pony Express сократить срок подписания кадровых документов до 30 секунд Благодаря внедрению системы кадрового электронного документооборота на базе VK HR Tek компания Pony Express получила возможность подписывать документы практически моментально. Об этом CNews сообщили представители VK. Pony Express — служба курьерской доставки с 84 экспр

Онлайн-ритейлер «Холодильник.Ру» внедрил систему кадрового электронного документооборота (КЭДО) от VK Решение VK HR Tek позволило автоматизировать и ускорить кадровые операции. Внедрение КЭДО на базе VK HR Tek усовершенствовало работу отдела кадрового администрирования «Холодильник.Ру», упростив

VK автоматизировала кадровый документооборот в «Рив гош» Парфюмерно-косметическая сеть «Рив гош» перешла на кадровый электронный документооборот от VK. Благодаря внедрению VK HR Tek удалось ускорить кадровые процессы в компании: время от подачи заявки до согласования документа сократилось до пяти минут. Об этом CNews сообщили представители VK. Сеть «Рив гош» объе

Сервис VK помог СК «Астро-Волга» в разы снизить затраты на кадровый документооборот Страховая компания «Астро-Волга» внедрила кадровый электронный документооборот на базе технологий VK. На сегодняшний день «Астро-Волга» перевела на платформу VK HR Tek 95% сотрудников, сократив расходы и время на документооборот. Об этом CNews сообщили представители VK. Решение адаптировали под задачи СК «Астро-Волга» и интегрировали с ИТ-инфраструк

Технологии VK помогли «Юрент» за месяц перевести кадровые процессы в цифру «Юрент» за месяц перевел кадровые процессы на платформу VK HR Tek. Сотрудники компании на удаленке могут оперативно подписывать заявления на отпуск, дополнительные соглашения и другие документы. Бизнес упрощает процессы, экономит на печати и логисти

Компания Nexign перешла на КЭДО от VK Переход на кадровый электронный документооборот (КЭДО) на базе VK HR Tek позволил Nexign ускорить HR-процессы в компании: теперь подписание документов занимает меньше одной минуты. Интеграция решения заняла два месяца. Об этом CNews сообщили представители

Технологии VK помогли Kärcher оцифровать HR-процессы бизнеса в 25 подразделениях в России 29 июня 2023 г. Российское подразделение Kärcher перешло на систему кадрового электронного документооборота VK HR Tek в 2023 г. Сервис ускорил передачу и подписание HR-документов с сотрудниками в 25 подразделениях в разных городах России. Об этом CNews сообщили представители VK. Компании оцифровали б

КЭДО для устойчивого развития: ИТ-компания ««Циан»» перевела в онлайн кадровый документооборот от VK «Циан» — компания, создающая онлайн-продукты на рынке недвижимости России, — совместно с партнером VK HR Tek реализовала переход на электронный документооборот для сотрудников. Это позволит ускорить и облегчить процессы в бэк-офисе компании, повысить уровень сервиса для команды ««Циан»», а т

Askona переходит на кадровый электронный документооборот VK HR Tek ожность обмениваться и подписывать кадровые документы онлайн. Для этого Askona совместно с внутренним бизнес-партнером «ЦЕС Аскона лайф групп» (ОЦО) внедрила систему кадрового документооборота (КЭДО) VK HR Tek. Об этом CNews сообщили представители VK. КЭДО позволит оптимизировать кадровые процессы и упростить документооборот между подразделениями Askona в 82 регионах России. Всего в них раб

ГК «А101» перешла на кадровый электронный документооборот от VK HR Tek ГК «А101» завершила перевод кадрового документооборота на цифровую платформу VK HR Tek. Это позволило девелоперу полностью перенести в онлайн оформление отпусков и командировок, подписание дополнительных соглашений с сотрудниками и другие процессы. Об этом CNews сообщил

Сотрудники компаний смогут управлять кадровыми документами в мобильном приложении VK HR Tek ывать и подписывать справки, заявления и другие документы. Доступны версии для iOS и Android. Об этом CNews сообщили представители VK. В приложении представлены все функции, которые есть в веб-версии VK HR Tek для сотрудников компаний, работающих с сервисом. Пользователь прямо со смартфона сможет запросить справку, подписать приказ, подать заявление на отпуск или смену должности, ознакомить