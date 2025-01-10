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Банк «Кубань Кредит» внедрил облачную версию процессной аналитики VK Tech

Банк «Кубань Кредит» внедрил облачную версию VK Process Mining и стал первым пользователем такого формата процессной аналитики VK Tech. Ранее вендор предлагал продукт только для внедрения в контуре компании. Решение уже позволило банку начать анализ и оптимизацию ключевых бизнес-процессов.

Облачная версия позволила банку без больших затрат на инфраструктуру провести пилотный проект. Теперь «Кубань Кредит» анализирует процесс кредитования на основе обезличенных данных клиентов. VK Process Mining работает по модели подписки, что позволяет банку использовать ее тогда, когда это необходимо, и не тратить дополнительные ресурсы на развертывание системы в своем контуре.

Функциональность облачной версии полностью соответствует требованиям процессной аналитики. За первый месяц использования VK Process Mining «Кубань Кредит» смог выявить области для оптимизации и определить приоритеты для улучшения процессов.

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Безопасность

«Процессная аналитика открывает новые возможности для банковской отрасли. Она позволяет не только визуализировать бизнес-процессы, но и находить узкие места, улучшать клиентский путь и оптимизировать операции. Облачная версия VK Process Mining делает эту технологию более доступной, помогая банкам гибко внедрять решения и улучшать эффективность работы без значительных затрат на инфраструктуру», — сказал руководитель департамента информационных технологий банка «Кубань Кредит» Максим Гречихо.

«Облачные технологии помогают значительно упростить внедрение процессной аналитики, делая ее доступной для широкого круга компаний. VK Process Mining сочетает мощный функционал с гибкостью, что позволяет организациям быстро и без значительных затрат начать анализ процессов, выявить узкие места и повысить операционную эффективность», — сказал директор по продукту VK Process Mining Александр Вилкул.

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