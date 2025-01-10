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Гречихо Максим



10.01.2025 Банк «Кубань Кредит» внедрил облачную версию процессной аналитики VK Tech 1
17.08.2022 «Кубань кредит» и Smart Engines внедрили технологию для автоматического распознавания QR-кодов в мобильных устройствах 1
07.07.2022 «Кубань кредит» переходит на безбумажные технологии с сервисом Nopaper Office 1
19.05.2022 Банк «Кубань кредит» в два раза ускорил обслуживание плательщиков в кассах с помощью технологии распознавания паспортов 1
05.08.2014 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2014» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Гречихо Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
МегаФон 8805 1
SafeTech - СэйфТек 87 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
АФК Система ПАО 1797 1
ПрограмБанк 95 1
Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 24 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 33 3
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
Альфа-Банк 1769 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
Ингосстрах СПАО 421 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Ренессанс Страхование 160 1
Стройкредит АКБ 35 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 53 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 104 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Уралсиб брокер - Уралсиб кэпитал 11 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 64 1
Кредит Европа банк 66 1
БалтБет БК - букмекерская контора 7 1
Росэнергобанк 34 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 52 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 30 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 350 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1559 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4172 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1078 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1484 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 458 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 929 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1187 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 474 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 203 1
Купибилет - Kupibilet 23 1
Artsofte - SafeTech - Nopaper Office 17 1
VK Process Mining - Mail.ru Process Mirror 10 1
Федотов Алексей 9 1
Никитин Михаил 4 1
Арлазаров Владимир 227 1
Суворов Антон 21 1
Григорьев Владимир 14 1
Леушев Андрей 73 1
Квашук Сергей 14 1
Телятников Алексей 21 1
Емельянов Алексей 10 1
Бунто Алексей 5 1
Михалев Александр 26 1
Кибалко Кирилл 34 1
Бухрадзе Реваз 14 1
Шеин Валерий 18 1
Белышков Леонид 18 1
Рябов Сергей 11 1
Макаров Михаил 8 1
Клочков Сергей 6 1
Загарский Сергей 4 1
Сухов Роман 3 1
Ишмухамедов Тимур 1 1
Верестникова Дарья 33 1
Новиков Павел 97 1
Цветков Василий 4 1
Тютюнник Александр 40 1
Будник Роман 1 1
Россия - Кубань 198 4
Россия - РФ - Российская федерация 144197 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 5
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 415 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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