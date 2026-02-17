Разделы

Ситроникс Sitronics ЦОД


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.02.2026 Sitronics Group построила ЦОД в Нижнем Новгороде 1
17.04.2025 Sitronics Group: рынку модульных и капитальных дата-центров с ИИ-нагрузкой нужны единые стандарты 1
14.04.2025 В Sitronics Group фиксируют интерес российских майнеров к центрам обработки данных 1
04.02.2025 Sitronics Group построила модульный некапитальный ЦОД класса EDGE для банка «Кубань Кредит» 1
04.07.2024 Sitronics Group и Evraz Steel Box начали сотрудничество 1
23.05.2023 Sitronics Group представила модульные ЦОДы с долей отечественных компонентов более 60% 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Ситроникс и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1386 5
Box inc - box.com - box.net 367 1
ЕВРАЗ - Evraz Steel Box - Евраз Стил бокс 2 1
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 38 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 251 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73894 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12088 5
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2860 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14925 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23273 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18813 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1779 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 101 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6284 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1190 2
MMR - Meet-Me-Room - Выделенный машинный зал и кабельная сеть для обеспечения связности между операторами связи и клиентами дата‑центров 64 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11606 1
Cognitive computing - Когнитивные вычисления - Cognizant computing - Осмысленные вычисления 51 1
Стандартизация - Standardization 2246 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 556 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32007 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2143 1
Умные платформы 1886 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57561 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6709 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7115 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5896 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 608 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1539 1
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 86 1
ЦОД Модульный - modular data center - Модульные центры обработки данных - МЦОД 74 1
IEK Group - МПС софт - MasterSCADA 35 1
Анисимов Игорь 12 4
Лазуткин Леонид 1 1
Туленков Александр 1 1
Гречихо Максим 6 1
Морозов Алексей 62 1
Россия - РФ - Российская федерация 158564 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8231 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2154 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2244 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1036 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1458 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 600 1
Россия - ЦФО - Орловская область 355 1
Россия - Кубань 220 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51369 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6147 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6422 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 1
Аренда 2582 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2021 1
Философия - Philosophy 501 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7366 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2270 1
N+1 - Издание 182 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 1
