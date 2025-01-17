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Индексная книга (каталог) CNews*
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Морозов Алексей



17.01.2025 Sitronics Group вошла в рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-услуг CNews Analytics 1
05.12.2024 «СберЛогистика» запустила программу по поиску уязвимостей на Standoff Bug Bounty 1
28.10.2024 Merlion стал эксклюзивным дистрибьютором «КасКАД» 1
13.02.2024 Sitronics Group получила сертификат надежности модульных ЦОДов уровня Tier III от Uptime Institute 1
09.01.2024 Sitronics Group вошла в топ-10 поставщиков ИТ-услуг по версии CNews 1
25.12.2023 Sitronics Group разработала ПО для развертывания беспроводных частных сетей Private LTE 1
18.07.2023 Sitronics Group обеспечит умными спортивными комплексами регионы России 1
07.07.2023 Каким будет суверенный Рунет и «Гостех» 1
08.06.2023 ИТ в госекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
08.06.2023 Sitronics Group создала систему диспетчеризации и управления ЦОДами 1
23.05.2023 От монолога к диалогу. Новый этап коммуникации государства и граждан 1
10.05.2023 Sitronics Group начала строительство модульных ЦОДов 1
03.04.2023 Sitronics Group внедрила систему точного позиционирования в шахте горнорудного предприятия 1
29.03.2023 Sitronics Group внедрила в филиале «Уралхима» платформу позиционирования для контроля за эффективностью сотрудников и промышленной безопасности 1
28.02.2023 Sitronics Group вошла в число крупнейших поставщиков ИТ-инфраструктуры и оснащения дата-центров по версии CNews 1
27.02.2023 Санкции больно ударили по рынку ИТ-инфраструктуры, но он понемногу оживает 1
27.02.2023 Российский рынок ИТ-инфраструктуры вырос на отложенном спросе 1
07.02.2023 Sitronics Group создала систему диспетчеризации и управления дата-центром 1
03.02.2023 Sitronics Group внедряет системы ЭДО и формирования консолидированной отчетности 1
21.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
14.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
08.11.2021 Гигантские ИТ-контракты под угрозой. Бесящие шоферов детекторы сонливости в транспорте Москвы признаны ненормативными 1
18.01.2021 Подтверждена совместимость источника бесперебойного питания СИПБ с ОС Astra Linux 1
27.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 1
19.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря 1
23.12.2019 Подтверждена совместимость системы «Активный гражданин» и «Ред ОС» 1
15.04.2019 «Энвижн Груп» и Schneider Electric займутся совместной автоматизацией предприятий 1
11.05.2018 Wargaming и Neurogaming объявили о старте всероссийского турнира по World of Tanks VR 1
24.07.2017 Образец МЦОД TelecomOutdoorNGm от GreenMDC представлен в Москве 1
14.04.2017 Orange Business Services создал онлайн-примерочные для Melon Fashion Group 1
07.04.2017 «Корус Консалтинг» завершил проект внедрения в Melon Fashion Group с помощью Microsoft Dynamics AX 1
10.10.2016 «Мэлон Фэшн Груп» реализовала стратегию омниканальности совместно с «Корус Консалтингом» 1
29.07.2016 «Мэлон Фэшн Груп» автоматизирует бизнес-процессы на базе Directum 1
21.12.2015 «Корус Консалтинг» провел аудит эффективности системы на базе «1С» в «Мэлон Фэшн Груп» 1
08.12.2014 MONT eShop заработал через систему Uniteller 1
01.11.2013 «EDI.Контур» и «Диадок» интегрированы в решение для розницы Run Retail 2010 1
14.01.2013 Решение SearchInform помогло Ingate выявить инсайдера 1
28.11.2012 Uniteller подключил интернет-эквайринг для онлайн-проекта «Йополис» 1
02.10.2012 ИКТ в госсекторе: регионы ждут новой волны 1

Публикаций - 51, упоминаний - 51

Морозов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 17
АФК Система ПАО 1797 6
Microsoft Corporation 24623 5
Корус Консалтинг ГК 1216 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 4
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 11 4
8213 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 3
Luxms 78 3
SAP SE 5276 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 3
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 3
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 3
Dr.Web - Доктор Веб 1254 2
InfoWatch - Инфовотч 1014 2
Ред Софт - Red Soft 700 2
Diasoft - Диасофт 870 2
Ростелеком 9699 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 2
Oracle Corporation 6687 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 2
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 2
Directum - Директум 1089 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 2
Spirit DSP - Спирит Корп 470 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 537 2
Проектная практика 48 2
Галактика - Корпорация 1467 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 2
БАРС Груп 545 2
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 2
Schneider Electric 575 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 5
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 68 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 4
Альфа-Банк 1769 3
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 57 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 2
Мосэнерго ПАО 128 2
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 2
Локотех - Локомотивные технологии 47 2
Транснефть ТНЭ - Транснефтьэнерго 7 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Visa International 1949 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Walt Disney Company 622 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Связной ГК 1369 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
КонсультантПлюс 134 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Даниловский форт БЦ 2 1
Даниловский Порт БЦ 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 4
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 3
Федеральное казначейство России 1772 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 2
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 66 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 15 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 2
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 59 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 2
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 62 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
Мосгортранс ГУП 120 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Linux Foundation 185 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 18
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 11
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QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1699 3
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Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 3
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 735 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 3
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 501 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 8
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 3
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 129 3
Linux OS 9936 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 2
Microsoft Windows 15656 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 2
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 2
Обращения граждан 227 2
Microsoft Dynamics POS 3 2
Nvidia GeForce GTX 522 1
Новые облачные технологии - МойОфис 777 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 32 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 177 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 1
VK - Mail.ru Teambox 19 1
Wargaming - World of Tanks VR 1 1
HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 65 1
Цифровой инспектор 9 1
ФГИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 11 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Apple iPad 3860 1
Microsoft Office 3734 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 524 1
Microsoft Outlook 1390 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 177 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 20 1
Шадаев Максут 1008 4
Петров Михаил 138 3
Печенин Алексей 18 3
Разумовский Дмитрий 121 3
Окунь Дмитрий 17 3
Орловский Виктор 379 3
Лысенко Эдуард 308 3
Мушаков Игорь 36 3
Денисов Алексей 20 3
Калинин Денис 70 3
Архипова Мария 21 3
Чернышев Андрей 69 3
Албычев Александр 150 3
Слышкин Василий 129 3
Дорофеев Дмитрий 31 3
Рустамов Рустам 412 2
Васильев Кирилл 16 2
Гребенщиков Дмитрий 36 2
Симаков Олег 113 2
Чевкота Олег 15 2
Захаров Алексей 47 2
Казарин Станислав 175 2
Турчановский Дмитрий 12 2
Шестаков Сергей 18 2
Пай Мария 2 2
Дорофеева Мария 2 2
Гайдамаков Сергей 27 2
Захаров Артем 6 2
Катчан Илья 7 2
Ямалов Ильдар 11 2
Сютин Олег 20 2
Бугров Денис 9 2
Рыбченко Никита 15 2
Лобан Олег 7 2
Чучелов Андрей 44 2
Горьков Сергей 22 2
Гродзенский Яков 10 2
Катрич Алексей 43 2
Хлызов Андрей 20 2
Новохатский Александр 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 144186 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 7
Казахстан - Республика 5525 4
Беларусь - Белоруссия 5637 4
Украина 7608 4
Россия - ЦФО - Калужская область 979 4
Грузия 1240 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 610 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 3
Россия - СФО - Новосибирск 4290 3
Европа 21767 3
Армения - Республика 2280 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Россия - УФО - Свердловская область 1491 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 2
Европа Восточная 3075 2
США - Нью-Йорк 3098 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1760 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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