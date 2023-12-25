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Sitronics Group разработала ПО для развертывания беспроводных частных сетей Private LTE

После ухода с российского рынка ключевых производителей решений для организации частных беспроводных сетей предприятий Sitronics Group было принято решение о создании собственной российской экосистемы сервисов, базирующихся на стандартах LTE.

Первым разработанным решением стало ядро частной мобильной сети Sitronics Private Mobile Core. Собственный программный продукт позволяет заместить иностранные решения. ПО Sitronics Private Mobile Core было зарегистрировано в Роспатенте и внесено в Единый реестр российских программ. При разработке был использован опыт Sitronics Group во внедрении и поддержке решений для операторов связи и крупных корпоративных клиентов.

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Импортонезависимость

«Решение необходимо для построения беспроводных корпоративных сетей Private LTE для российских крупных предприятий. Мы видим интерес на внедрение от клиентов из добывающий отрасли, логистических и топливно-энергетических компаний. У нас есть опыт развертывания сетей Private LTE и внедрения на их основе различных решений, к примеру, позиционирования и мониторинга техники в шахтах горнорудных предприятий. Теперь мы готовы создавать системы с применением нашего собственного ядра, уже прорабатываем запросы от клиентов на внедрение», – сказал вице-президент по технике Sitronics Group Алексей Морозов.

Защищенная сеть Private LTE позволяет внедрять такие сервисы как точное геопозиционирование, Push-to-talk-связь, видеонаблюдение, обеспечить подключение движущихся объектов, а также предоставить доступ к корпоративной сети в тех локациях, где развертывание кабельной сети невозможно или нецелесообразно.

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