Согласно новым рейтингам CNews Analytics, поставки физической ИТ-инфраструктуры и ИТ-решений для дата-центров, которые заметно просели во время «карантинного» 2020 г., частично восстановились в 2021 г., хотя и не достигли показателей 2019 г. Прогноз на 2023 г. умеренно оптимистичный: несмотря на уход из России ведущих иностранных вендоров игроки отрасли не ожидают существенного сокращения в объемах, так как потребность в построении ИТ-инфраструктуры сохраняется, а заполнить вакуум смогут каналы параллельного импорта и альтернативные поставщики.

Крупнейшие поставщики ИТ-инфраструктуры «ушли в тень»

По итогам 2021 г. выручка крупнейших 20 поставщиков ИТ-инфраструктуры выросла на 15% до ₽120,5 млрд. При этом динамика рынка значительно улучшилась по сравнению с 2020 г., когда рынок просел на 11% на фоне пандемии коронавируса, из-за которой многие заказчики замораживали проекты.

Более точное состояние рынка отражаем пересчет показателей в иностранную валюту, так как большая часть ИТ-оборудования и его компонентов имеют иностранное происхождение. При оценке в долларах «провал» 2020 г. оказывается еще глубже — на 20% до $1464 млн, а рост в 2021 г. оказывается более скромным — на 11% (до $1624 млн).

Динамика выручки топ-20 участников рейтинга CNews Infrastructure, в ₽млн

Источник: CNews Analytics, 2023

В результатах 2021 и 2022 гг. отсутствуют данные двух лидеров 2019 г. — компаний «Крок» и «Ланит», отказавшихся от участия в рейтинге. С учетом их результатов картина могла бы быть более оптимистичной.

Динамика выручки топ-20 участников рейтинга CNews Infrastructure, в $млн

Источник: CNews Analytics, 2023

C точки зрения динамики выручки участники продемонстрировали противоречивые результаты: у шести участников исследования выручка упала, а у пяти — выросла почти вдвое. Чаще всего, такие разноплановые и скачкообразные год от года результаты связаны с цикличностью бизнеса: в области физической ИТ-инфраструктуры проекты носят долгосрочный характер и могут растягиваться на несколько лет, поэтому распределение выручки получается неравномерным год от году.

CNews Infrastructure. Крупнейшие системные интеграторы: построение ИТ-инфраструктуры

№ 2021 Название компании Выручка в 2021 г., ₽тыс. с НДС Выручка в 2020 г., ₽тыс. с НДС Рост выручки 2021/2020, % 1 Ай-Теко 20 140 318 18 374 629 9,6% 2 IBS 14 441 108 13 440 786 7,4% 3 Rubytech 13 729 829 19 572 255 -29,9% 4 Инфосистемы Джет 13 098 570 н/д н/д 5 Sitronics Group 8 899 208 8 682 867 2,4%

От «+186» до «-30»

Cреди лидеров по темпам роста оказались компании «Cигма» (+186%), Inline Telecom Solutions (+134%), «Корус Консалтинг» (+137%), «ТерраЛинк» (+133%) и «Айтуби» (+123%). Представители компаний по-разному объясняют высокие темпы роста.

Генеральный директор «Айтуби» Илья Тарасов связывает высокие темпы развития бизнеса с отложенным спросом, образовавшимся из-за мпандемии коронавируса. «Кроме того, пандемия COVID-19 ускорила цифровизацию и стимулировала спрос на ИТ-инфраструктуру в связи с необходимостью быстрой адаптации организаций по всему миру к новым условиям и обеспечению устойчивости бизнеса», — говорит он.

Сходного мнения придерживается директор по развитию бизнеса инфраструктурных решений «ТерраЛинк» Олег Чеботарь. Он также отметил, что заморозка проектов дала время «переосмыслить подход к решениям и архитектуру проектов, так как открылись новые потребности, в частности по обеспечению возможности удаленной работы для большого количества пользователей». За счет этого многие проекты компании стали более крупными, чито и отразилось на итоговых показателях в 2021 г.

Крупнейшие системные интеграторы России Выручка в 2021 г., ₽тыс. с НДС 20 140 318 14 441 108 13 729 829 13 098 570 8 899 208 8 376 000 6 531 150 4 630 000 3 882 455 3 841 845

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Исполнительный директор компании «Сигма» Евгений Одинцов отметил рост интереса к инфраструктурным проекта со стороны энергетических компаний. «В связи с трендом на импортозамещение и продолжающимися процессами цифровой трансформации существенно вырос спрос энергетических компаний на проекты, связанные с модернизацией ИТ-инфраструктуры и повышением ее защищенности в соответствии с актуальными требованиями в области ИБ, — говорит он. — Учитывая, что энергетика относится к критически важным отраслям экономики, инвестиции в эти направления можно считать одним из главных приоритетов отрасли на ближайшие годы».

Отрицательную динамику по итогам 2021 г. продемонстрировали Rubytech (-30%), «Хост» (-30%), iCore (-29%), Inline Technologies (-18%), «Максима Телеком» (-16%), «ХайТэк» (-1%). Как правило, такие результаты представители компаний связывают с особенностью инфраструктурного бизнеса в плане длительности проектов. «Проектный бизнес — цикличен. В 2020 г. завершилось сразу несколько крупных проектов. Новые — либо на стадии реализации, либо только проектируются», — рассказывает директор департамента инфраструктурных систем группы компаний «Хост» Денис Прозоров.

Дата-центры: скромное восстановление после резкого падения

Наиболее крупным направлением трат на ИТ-инфраструктуру по-прежнему остаются проекты по оснащению оборудованием дата-центров. По итогам 2021 г. выручка топ-10 крупнейших строителей ЦОД выросла на 16% до ₽69 млрд,что совсем не компенсировало сокращение на 35% годом ранее.

Динамика выручки топ-10 компаний в области создания ЦОД, в ₽млн

В пересчете на доллары рынок ЦОД продемонстрировал более скромные показатели: падение выручки топ-10 поставщиков на 41% до $829 млн в 2020 г. и рост на 12% в 2021 г. Правда, как и с рейтингом ИТ-инфраструктуры, необходимо оговориться, что статистика за 2020-2021 гг не учитывает показатели «Крок» и «Ланит», которые занимали лидирующие позиции по итогам предыдущих лет.

Динамика выручки топ-10 компаний в области создания ЦОД, в $млн

Источник: CNews Analytics, 2023

Разброс результатов отдельных компаний в области бизнеса по строительству дата-центров оказался не так велик ,как для рейтинга ИТ-инфраструктуры. Рост свыше 50% зпоказали лишь две компании — Inline Telecom Solutions (+441%) и УЦСБ (+66,7%), но и отрицательную динамику тоже только двое, «Корус Консалтинг» (-36%) и DataDome (-72%).

CNewsDataCenter. Крупнейшие поставщики инфраструктуры дата-центров

№ 2021 Название компании Выручка в 2021 г., ₽тыс. с НДС Выручка в 2020 г., ₽тыс. с НДС Рост выручки 2021/2020, % 1 Инфосистемы Джет 20 007 762 16 254 577 23,1% 2 Ай-Теко 16 209 521 14 701 239 10,3% 3 IBS 15 945 309 14 651 982 8,8% 4 Inline Technologies 3 253 379 2 434 556 33,6%

Источник: CNews Analytics, 2023 Перейти к полной таблице

Как и в случае с инфраструктурой, компании связывают колебания в объеме выручки с неравномерным распределением проектов по годам. Руководитель департамента ИТ-аутсорсинга «Корус Консалтинга» Дмитрий Кочанов сообщил CNews, что на протяжении 2020 и 2021 гг. действовал крупный контракт на проектирование, внедрение и поддержку инженерных систем, ИТ-инфраструктуры и комплексных систем безопасности ЦОД. «Большая часть выручки по нему была получена в 2020 г., что и сказалось на соотношении выручки от года к году». В свою очередь, генеральный директор DataDome Андрей Павлов рассказал, что в 2020-2021 гг. компанией были заключены долгосрочные договоры, реализация по которым запланирована на 2022-2023 гг.

Спрос сохранится, но потребуются новые поставщики

Прогноз на 2022-2023 гг. на рынке ИТ-оборудования пока носит противоречивый характер: с одной стороны, в начале прошлого года клиенты активно развивали проекты, отложенные в период карантина, с другой стороны, введение санкций привело к проблемам с поставками оборудование и пересмотров планов по реализации новых проектов.

Крупнейшие поставщики инфраструктуры дата-центров Выручка в 2021 г., ₽тыс. с НДС 20 007 762 16 209 521 15 945 309 3 253 379 2 984 152 2 817 060 2 187 285 2 134 568 2 091 776 1 558 000

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В 2022 г. в результате массового ухода с российского рынка мировых производителей оборудования и ПО снижение выручки по направлению физической ИТ-инфраструктуры может составить до 20%, полагают в компании Inline Technologies. Среди причин спада можно выделить разрыв многолетних цепочек поставок, прекращение вендорской поддержки, фактическое отсутствие деловой активности весной-летом. Рынок постепенно адаптируется к новым реалиям, но сталкивается с дефицитом современных продуктов, поскольку российские производители пока не готовы предлагать альтернативы зарубежным системам в достаточном количестве и требуемого качества, полагают в Inline Technologies.

Чуть более оптимистично настроен вице-президент по технике и эксплуатации Sitronics Group Алексей Морозов, который предсказывает стагнацию рынка. «Мы не ожидаем значительного роста выручки от физической ИТ-инфраструктуры . В 2022 г. крупные заказчики сформировали запасы, которые, вероятно, закроют их потребности в ближайшие 2–3 года, — говорит он. — Заказчикам мы предлагаем карты импортозамещения с перечнем локальных и иностранных вендоров, которые не имеют ограничительных барьеров при работе с российскими компаниями».

C другой стороны, потребность в инфраструктурных решения никуда не исчезнет: «Мы не ожидаем падения спроса, пока есть бизнесы, которым нужно выстраивать ИТ-инфраструктуру и сервис, а также бизнесы, развитие которых необходимо инфраструктурно поддерживать», — рассказывает Илья Воронин, директор центра вычислительных комплексов компании «Инфосистемы Джет».

Таким образом, налицо противоборство двух трендов. С одной стороны, это объективное сокращение экономики и, как следствие, возможностей для инвестиций, в том числе и в ИТ. Но, с другой стороны, для развития и даже существования большинства видов бизнеса информационные технологии жизненно необходимы. Поэтому, можно предположить, что этот фактор поддержит спрос на Ит-инфраструктуру несмотря на трудности с экономикой и логистикой ИТ-оборудования.