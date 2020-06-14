Российский рынок ИТ-инфраструктуры в 2021 г. вырос на отложенном спросе

Согласно новым рейтингам CNews Analytics, поставки физической ИТ-инфраструктуры и ИТ-решений для дата-центров, которые заметно просели во время «карантинного» 2020 г., частично восстановились в 2021 г., хотя и не достигли показателей 2019 г. Прогноз 2023 г. умеренно оптимистичный: несмотря на уход из России ведущих иностранных вендоров игроки отрасли не ожидают существенного сокращения в объемах, так как потребность в построении ИТ-инфраструктуры сохраняется, а заполнить вакуум смогут каналы параллельного импорта и альтернативные поставщики.

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Рейтинг поставщиков инфраструктуры дата-центров

№ 2021 Название компании Выручка в 2021 г., ₽тыс. с НДС Выручка в 2020 г., ₽тыс. с НДС Рост выручки 2021/2020, %
1 Инфосистемы Джет 20 007 762 16 254 577 23,1%
2 Ай-Теко 16 209 521 14 701 239 10,3%
3 IBS 15 945 309 14 651 982 8,8%
4 Inline Technologies 3 253 379 2 434 556 33,6%
5 Sitronics Group 2 984 152 2 854 855 4,5%

Источник: CNews Analytics, 2022

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CNews Infrastructure. Рейтинг системных интеграторов: построение ИТ-инфраструктуры

№ 2021 Название компании Выручка в 2021 г., ₽тыс. с НДС Выручка в 2020 г., ₽тыс. с НДС Рост выручки 2021/2020, %
1 Ай-Теко 20 140 318 18 374 629 9,6%
2 IBS 14 441 108 13 440 786 7,4%
3 Rubytech 13 729 829 19 572 255 -29,9%
4 Инфосистемы Джет 13 098 570 н/д н/д
5 Sitronics Group 8 899 208 8 682 867 2,4%
         

Источник: CNews Analytics, 2023

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Санкции больно ударили по рынку ИТ-инфраструктуры, но он понемногу оживает

Проекты по строительству физической инфраструктуры оказались среди первых, которые попали под сокращение и «заморозку» после введения санкций. Заказчики оценивают целесообразность инвестиций в новых условиях, рассматривая возможность перехода в публичные облака или адаптируя свои запросы под новые реалии. Весной произошел обвал рынка, однако уже к концу 2022 г. наблюдалось оживление, хотя пока полностью преодолеть спад невозможно — отечественные вендоры не способны целиком закрыть имеющийся спрос ни с точки зрения объемов, ни с точки зрения линейки продукции.

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Евгений Вирцер
«Свободные Технологии Инжиниринг»

Евгений Вирцер, «Свободные Технологии Инжиниринг»: Мы будем запускать 5-6 новых региональных ЦОД в год

Несмотря на проблемы в экономике, российские ЦОДостроители продолжают возводить новые площадки, используя оборудование альтернативных вендоров и каналы параллельного импорта. Генеральный директор компаний «Свободные Технологии Инжиниринг» (СТИ) и Key Point Евгений Вирцер рассказал CNews о планах стать ЦОДостроителем «номер один» в России и пионером полноценных коммерческих услуг дата-центров в регионах, раскритиковал систему параллельного импорта за высокие цены и отсутствие гарантий, а также объяснил, почему построить ЦОД и не получить сертификат Uptime Institute — это все равно что «купить билет и не поехать».

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Дмитрий Петропавловский
Банк МФК

«Айтеко» перевела сетевую инфраструктуру банка МФК на отечественное оборудование

Компания «Айтеко» помогла АКБ «Международный Финансовый Клуб» (банк МФК) модернизировать сетевую инфраструктуру, заменив устаревшее оборудование Cisco на маршрутизаторы и коммутаторы отечественного вендора Eltex, благодаря чему пропускная способность сети возросла в несколько раз.  Директор департамента ИТ банка МФК Дмитрий Петропавловский и менеджер по развитию бизнеса компании «Айтеко» Максим Лебедев рассказали CNews о том, как старая система передачи данных не справлялась с вызовами из-за ситуации с COVID, и поделились планами по реализации резервного ЦОД с целью повышения отказоустойчивости инфраструктуры банка. 

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Андрей Темченко
Art Engineering

Андрей Темченко, Art Engineering: Мы предлагаем ЦОД в «шаговой доступности»

По данным Maximize Market Research, объем мирового рынка центров обработки данных в 2021 г. оценивался в 112,03 млрд. долларов, и, по прогнозам, в период с 2021 по 2029 г. он вырастет на 26%, достигнув почти 711,72 млрд. долларов. Отдельную категорию составляют мобильные ЦОД: в стандартном транспортном контейнере интегрируются все элементы центра обработки данных, включая стойки с оборудованием, систему охлаждения/кондиционирования, пожаротушения, СКС и другие компоненты. В условиях нестабильной экономической ситуации и повышения степени неопределенности для бизнеса все больше заказчиков ориентируются на такие мобильные и модульные решения. О некоторых тенденциях и особенностях российского рынка МЦОД рассказал в интервью CNews Андрей Темченко, генеральный директор Art Engineering.

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