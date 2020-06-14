Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры
Поставки физической ИТ-инфраструктуры и ИТ-решений для дата-центров, которые заметно просели во время «карантинного» 2020 г., частично восстановились в 2021 г., хотя и не достигли показателей 2019 г. В 2022 г. инфраструктурное оборудование стало одной из первых жертв санкций и продажи, особенно в полугодии, существенно просели. Однако в целом прогноз 2023 гг. умеренно оптимистичный: несмотря на уход из России ведущих иностранных вендоров игроки отрасли не ожидают существенного сокращения в объемах, так как потребность в построении ИТ-инфраструктуры сохраняется, а заполнить вакуум смогут каналы параллельного импорта и альтернативные поставщики.
27.02.2023
Российский рынок ИТ-инфраструктуры в 2021 г. вырос на отложенном спросе
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Согласно новым рейтингам CNews Analytics, поставки физической ИТ-инфраструктуры и ИТ-решений для дата-центров, которые заметно просели во время «карантинного» 2020 г., частично восстановились в 2021 г., хотя и не достигли показателей 2019 г. Прогноз 2023 г. умеренно оптимистичный: несмотря на уход из России ведущих иностранных вендоров игроки отрасли не ожидают существенного сокращения в объемах, так как потребность в построении ИТ-инфраструктуры сохраняется, а заполнить вакуум смогут каналы параллельного импорта и альтернативные поставщики.
Согласно новым рейтингам CNews Analytics, поставки физической ИТ-инфраструктуры и ИТ-решений для дата-центров, которые заметно просели во время «карантинного» 2020 г., частично восстановились в 2021 г., хотя и не достигли показателей 2019 г. Прогноз 2023 г. умеренно оптимистичный: несмотря на уход из России ведущих иностранных вендоров игроки отрасли не ожидают существенного сокращения в объемах, так как потребность в построении ИТ-инфраструктуры сохраняется, а заполнить вакуум смогут каналы параллельного импорта и альтернативные поставщики.
Рейтинг поставщиков инфраструктуры дата-центров
|№ 2021
|Название компании
|Выручка в 2021 г., ₽тыс. с НДС
|Выручка в 2020 г., ₽тыс. с НДС
|Рост выручки 2021/2020, %
|1
|Инфосистемы Джет
|20 007 762
|16 254 577
|23,1%
|2
|Ай-Теко
|16 209 521
|14 701 239
|10,3%
|3
|IBS
|15 945 309
|14 651 982
|8,8%
|4
|Inline Technologies
|3 253 379
|2 434 556
|33,6%
|5
|Sitronics Group
|2 984 152
|2 854 855
|4,5%
Источник: CNews Analytics, 2022Перейти к полному рейтингу
CNews Infrastructure. Рейтинг системных интеграторов: построение ИТ-инфраструктуры
|№ 2021
|Название компании
|Выручка в 2021 г., ₽тыс. с НДС
|Выручка в 2020 г., ₽тыс. с НДС
|Рост выручки 2021/2020, %
|1
|Ай-Теко
|20 140 318
|18 374 629
|9,6%
|2
|IBS
|14 441 108
|13 440 786
|7,4%
|3
|Rubytech
|13 729 829
|19 572 255
|-29,9%
|4
|Инфосистемы Джет
|13 098 570
|н/д
|н/д
|5
|Sitronics Group
|8 899 208
|8 682 867
|2,4%
Источник: CNews Analytics, 2023Перейти к полному рейтингу
Санкции больно ударили по рынку ИТ-инфраструктуры, но он понемногу оживает
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Проекты по строительству физической инфраструктуры оказались среди первых, которые попали под сокращение и «заморозку» после введения санкций. Заказчики оценивают целесообразность инвестиций в новых условиях, рассматривая возможность перехода в публичные облака или адаптируя свои запросы под новые реалии. Весной произошел обвал рынка, однако уже к концу 2022 г. наблюдалось оживление, хотя пока полностью преодолеть спад невозможно — отечественные вендоры не способны целиком закрыть имеющийся спрос ни с точки зрения объемов, ни с точки зрения линейки продукции.
Проекты по строительству физической инфраструктуры оказались среди первых, которые попали под сокращение и «заморозку» после введения санкций. Заказчики оценивают целесообразность инвестиций в новых условиях, рассматривая возможность перехода в публичные облака или адаптируя свои запросы под новые реалии. Весной произошел обвал рынка, однако уже к концу 2022 г. наблюдалось оживление, хотя пока полностью преодолеть спад невозможно — отечественные вендоры не способны целиком закрыть имеющийся спрос ни с точки зрения объемов, ни с точки зрения линейки продукции.
Евгений Вирцер, «Свободные Технологии Инжиниринг»: Мы будем запускать 5-6 новых региональных ЦОД в год
Читать полностью Несмотря на проблемы в экономике, российские ЦОДостроители продолжают возводить новые площадки, используя оборудование альтернативных вендоров и каналы параллельного импорта. Генеральный директор компаний «Свободные Технологии Инжиниринг» (СТИ) и Key Point Евгений Вирцер рассказал CNews о планах стать ЦОДостроителем «номер один» в России и пионером полноценных коммерческих услуг дата-центров в регионах, раскритиковал систему параллельного импорта за высокие цены и отсутствие гарантий, а также объяснил, почему построить ЦОД и не получить сертификат Uptime Institute — это все равно что «купить билет и не поехать».
Несмотря на проблемы в экономике, российские ЦОДостроители продолжают возводить новые площадки, используя оборудование альтернативных вендоров и каналы параллельного импорта. Генеральный директор компаний «Свободные Технологии Инжиниринг» (СТИ) и Key Point Евгений Вирцер рассказал CNews о планах стать ЦОДостроителем «номер один» в России и пионером полноценных коммерческих услуг дата-центров в регионах, раскритиковал систему параллельного импорта за высокие цены и отсутствие гарантий, а также объяснил, почему построить ЦОД и не получить сертификат Uptime Institute — это все равно что «купить билет и не поехать».
«Айтеко» перевела сетевую инфраструктуру банка МФК на отечественное оборудование
Читать полностью Компания «Айтеко» помогла АКБ «Международный Финансовый Клуб» (банк МФК) модернизировать сетевую инфраструктуру, заменив устаревшее оборудование Cisco на маршрутизаторы и коммутаторы отечественного вендора Eltex, благодаря чему пропускная способность сети возросла в несколько раз. Директор департамента ИТ банка МФК Дмитрий Петропавловский и менеджер по развитию бизнеса компании «Айтеко» Максим Лебедев рассказали CNews о том, как старая система передачи данных не справлялась с вызовами из-за ситуации с COVID, и поделились планами по реализации резервного ЦОД с целью повышения отказоустойчивости инфраструктуры банка.
Компания «Айтеко» помогла АКБ «Международный Финансовый Клуб» (банк МФК) модернизировать сетевую инфраструктуру, заменив устаревшее оборудование Cisco на маршрутизаторы и коммутаторы отечественного вендора Eltex, благодаря чему пропускная способность сети возросла в несколько раз. Директор департамента ИТ банка МФК Дмитрий Петропавловский и менеджер по развитию бизнеса компании «Айтеко» Максим Лебедев рассказали CNews о том, как старая система передачи данных не справлялась с вызовами из-за ситуации с COVID, и поделились планами по реализации резервного ЦОД с целью повышения отказоустойчивости инфраструктуры банка.
Андрей Темченко, Art Engineering: Мы предлагаем ЦОД в «шаговой доступности»
Читать полностью По данным Maximize Market Research, объем мирового рынка центров обработки данных в 2021 г. оценивался в 112,03 млрд. долларов, и, по прогнозам, в период с 2021 по 2029 г. он вырастет на 26%, достигнув почти 711,72 млрд. долларов. Отдельную категорию составляют мобильные ЦОД: в стандартном транспортном контейнере интегрируются все элементы центра обработки данных, включая стойки с оборудованием, систему охлаждения/кондиционирования, пожаротушения, СКС и другие компоненты. В условиях нестабильной экономической ситуации и повышения степени неопределенности для бизнеса все больше заказчиков ориентируются на такие мобильные и модульные решения. О некоторых тенденциях и особенностях российского рынка МЦОД рассказал в интервью CNews Андрей Темченко, генеральный директор Art Engineering.
По данным Maximize Market Research, объем мирового рынка центров обработки данных в 2021 г. оценивался в 112,03 млрд. долларов, и, по прогнозам, в период с 2021 по 2029 г. он вырастет на 26%, достигнув почти 711,72 млрд. долларов. Отдельную категорию составляют мобильные ЦОД: в стандартном транспортном контейнере интегрируются все элементы центра обработки данных, включая стойки с оборудованием, систему охлаждения/кондиционирования, пожаротушения, СКС и другие компоненты. В условиях нестабильной экономической ситуации и повышения степени неопределенности для бизнеса все больше заказчиков ориентируются на такие мобильные и модульные решения. О некоторых тенденциях и особенностях российского рынка МЦОД рассказал в интервью CNews Андрей Темченко, генеральный директор Art Engineering.
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