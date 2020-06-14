Поставки физической ИТ-инфраструктуры и ИТ-решений для дата-центров, которые заметно просели во время «карантинного» 2020 г., частично восстановились в 2021 г., хотя и не достигли показателей 2019 г. В 2022 г. инфраструктурное оборудование стало одной из первых жертв санкций и продажи, особенно в полугодии, существенно просели. Однако в целом прогноз 2023 гг. умеренно оптимистичный: несмотря на уход из России ведущих иностранных вендоров игроки отрасли не ожидают существенного сокращения в объемах, так как потребность в построении ИТ-инфраструктуры сохраняется, а заполнить вакуум смогут каналы параллельного импорта и альтернативные поставщики.

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