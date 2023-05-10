Sitronics Group начала строительство модульных ЦОДов

Многопрофильная ИТ-компания Sitronics Group (входит в «АФК «Система») запустила собственное производство дата-центров, предназначенных для оперативного построения полноценной цифровой инфраструктуры и экстренного наращивания вычислительных мощностей.

Компания усилила портфель решений модульными ЦОДами. Такие центры обработки данных возможно установить и запустить в работу за считанные месяцы практически в любом месте благодаря высокой степени готовности модульного комплекса.

В настоящее время Sitronics Group предлагает три варианта сборки модульных ЦОДов. Первый – позволяет максимально оперативно развернуть и запустить комплекс в работу. Емкость такого ЦОДа – от 4 до 16 стоек. Для задач, где требуется более шести стоек, возможно установить либо один контейнер нестандартных размеров, либо сделать сборку из двух.

Второй вариант – использование модулей с форм-фактором стандартного контейнера, что также оптимизирует сроки и стоимость доставки модульного ЦОДа в самые отдаленные регионы. Стандартный машинный зал такого модуля состоит из трех контейнеров и вмещает от 30 до 32 стоек. Наличие цокольного и антресольного модулей обеспечивает достаточно пространства для свободного размещения ИТ-оборудования и инженерных систем. ИТ-мощность модуля составляет 150–200 кВт. Для размещения такого комплекса необходима определенная подготовка площадки – для ввода силовых кабелей, организации водоснабжения и водоотведения.

Третье решение – крупные модульные центры обработки данных. В этом случае модуль вмещает уже 120–128 стоек и имеет мощность ИТ-систем до 1200 кВт. Размеры самонесущих блоков превышают габариты стандартного морского контейнера, однако также объединяются в кластеры. Дополнительный административный модуль содержит зоны хранения, распаковки, а также помещение дежурных служб.

В состав ИТ-оборудования могут входить универсальные стоечные серверы (SSR), оптимизированные для широкого спектра задач, а также высокопроизводительные серверы для работы с критически важными данными, обеспечивающие отказоустойчивость в условиях критических нагрузок (SRH) производства Sitronics Group. Также ИТ-разработчик может применять собственную платформу виртуализации для распределения ресурсов физического сервера между изолированными друг от друга виртуальными машинами, внесенную в реестр Минцифры РФ.

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«Большая часть подсистем в наших модульных ЦОД – отечественные. Укомплектование нашего решения серверным оборудованием производства Sitronics – один из вариантов. Но подход к оборудованию у каждого заказчика настолько индивидуален, что мы создали возможность для интеграции оборудования и других протестированных российских производителей», – сказал директор департамента центров обработки данных Sitronics Group Игорь Анисимов.

Для строительства ЦОДа компания использует не готовые системы, а компоненты таким образом, чтобы каждый из них имел один или несколько вариантов замены. Постоянно тестируются российские изделия и их импортные аналоги для создания портфеля типовых решений.

«Также мы фокусируемся на сервисную поддержку решений: обеспечиваем жесткое SLA для доступности сервиса, в том числе для региональных инсталляций, базовую трехлетнюю гарантию и дополнительное гарантийное обслуживание еще на два года. В итоге заказчик получает надежный ЦОД «под ключ» минимум на пять лет и реагирование на критичные инциденты в течение нескольких часов. Более того, сейчас наши мобильные ЦОДы находятся в стадии получения сертификата Tier Ready по уровню Tier III», – отметил вице-президент по технике Sitronics Group Алексей Морозов.

Соответствие объекта требованиям Tier III для клиентов означает, что при единичном отказе и выполнении технического обслуживания, ЦОД продолжит функционировать и обеспечивать работу ИТ-сервисов.