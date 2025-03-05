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Sitronics Group вошла в тройку лидеров рейтинга крупнейших поставщиков решений для видеонаблюдения и видеоаналитики CNews

CNews Analytics опубликовал традиционный рейтинг «Крупнейшие поставщики решений для видеонаблюдения и видеоаналитики 2023». Участие в исследовании приняли 35 вендоров, интеграторов и поставщиков оборудования. Sitronics Group расположилась на третьей строчке рейтинга: компания оказывает услуги по организации видеонаблюдения для госучреждений, промышленных предприятий и сферы умного города, а также имеет в портфеле собственных решений модульную платформу видеоаналитики с технологией искусственного интеллекта. Рост выручки компании в этом направлении год к году составил 8%.

В частности, Sitronics Group реализует проекты по обеспечению видеонаблюдения в городах с целью контроля общественного порядка и безопасности. Например, с помощью IP-камер происходит наблюдение в сферах здравоохранения, образования и других. Платформа видеоаналитики с технологией компьютерного зрения Sitronics EYE востребована в промышленности. ИТ-компания уже успешно реализовала несколько проектов по развертыванию модулей платформы на химических предприятиях России для решения таких задач заказчиков как автоматизированный подсчет одновременного нахождения персонала в цехах с опасным производством, детектирование отсутствия средств индивидуальной защиты, возникновения огня и дыма, мониторинг состояния пожарных выходов и многое другое. Всего платформа насчитывает 15 базовых модулей, позволяющих распознавать модели поведения, несанкционированное пересечение границ или нахождение человека в опасной зоне.

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На протяжении нескольких лет Sitronics Group входит в список топ-3 компаний, лидирующих в рейтинге CNews Analytics, что подтверждает высокую востребованность и качество оказываемых услуг, а также собственных продуктов разработчика.

«Ежегодно количество участников рейтинга увеличивается, как и совокупная выручка от реализованных проектов. Это говорит о растущем запросе на данные услуги и технологии. Вместе с тем растет и уровень конкуренции, поэтому мы постоянно совершенствуемся как в части предоставления услуг «под ключ», так и в части развития собственного продукта, адаптируя его под различные отрасли и сценарии применения», — сказал вице-президент по технике Sitronics Group Алексей Морозов.

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