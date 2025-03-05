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Ситроникс Sitronics EYE

Sitronics EYE - платформа видеоаналитики на основе VMS (Video Management System) видеоаналитики с технологией компьютерного зрения для медицинских учреждений


05.03.2025 Sitronics Group вошла в тройку лидеров рейтинга крупнейших поставщиков решений для видеонаблюдения и видеоаналитики CNews 1
06.12.2024 Sitronics Group внедрила систему интеллектуальной видеоаналитики на химических предприятиях для контроля промышленной безопасности 1
27.05.2024 Sitronics Group представила ИИ-ассистента 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ситроникс и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1315 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13866 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1585 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8640 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11147 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1804 1
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Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1244 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 264 1
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3107 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5449 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9458 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1131 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344773, в очереди разбора - 765357.
Создано именных указателей - 170152.
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