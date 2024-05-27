Sitronics Group представила ИИ-ассистента

Sitronics Group представила новый продукт – ИИ-ассистента Sitronics Group. Платформа имеет функции аналитики голосового и текстового контента, его перевода, исправления и категоризации, генерации информации по различным запросам. Программный продукт позволяет в разы быстрее обрабатывать входящую информацию, а также искать ее в хранилище – на это уходит от нескольких секунд до минуты.

«В основе платформы лежит большая языковая модель LLM – нейросеть, которая обучается как с помощью человека-ассистента, так и самостоятельно, осваивая закономерности и определенные взаимосвязи. На такой модели построены все самые известные сегодня в мире генеративные модели. Бесспорно, у этих цифровых продуктов большой потенциал с точки зрения повышения продуктивности сотрудников предприятий, которым больше не нужно тратить ценное время на рутинные задачи. Более того, уже сегодня мы можем говорить о растущей точности в выполнении поставленных перед ИИ задач, поэтому снижение риска человеческого фактора в таких процессах как обработка документов и даже их составление – весомый аргумент в пользу внедрения этих платформ», – сказал вице-президент по программным продуктам и решениям Sitronics Group Павел Дрейгер.

Он отметил, что ИИ-ассистент Sitronics Group в ближайшее время планируется внедрить в рамках пилотного проекта на одном из российских промышленных предприятий, с которым ИТ-разработчик технологически сотрудничает уже несколько лет. Это позволит усовершенствовать продукт для дальнейшего коммерческого масштабирования.

Также Sitronics Group продолжает развивать платформу видеоаналитики Sitronics EYE на основе VMS (Video Management System). Она сдержит набор готовых модулей компьютерного зрения для решения таких задач, как детектирование дыма/огня, соблюдение норм и техники безопасности, несанкционированное пересечение территории, подсчет объектов в зоне наблюдения, поведение человека и многих других.