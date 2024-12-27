Ситроникс КТ Шкипер ЭКС Шкипер электронная картографическая система
Электронная картографическая система Шкипер позволяет планировать маршрут плавания судна, наносить объекты пользователя на карту, осуществлять мониторинг движения судна относительно заданного маршрута. В системе предусмотрены сохранение данных пройденного пути, определение места судна на электронных навигационных картах (ЭНК) по визуальным ориентирам и другие функциональные возможности. Источниками данных для ЭКС «Шкипер» являются приёмник GPS/ГЛОНАСС, судовые навигационные систем и АИС.
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Ситроникс КТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 90 1
|Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
|ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 2
|U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
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