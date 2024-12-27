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Ситроникс КТ Шкипер ЭКС Шкипер электронная картографическая система


Электронная картографическая система Шкипер  позволяет планировать маршрут плавания судна, наносить объекты пользователя на карту, осуществлять мониторинг движения судна относительно заданного маршрута. В системе предусмотрены сохранение данных пройденного пути, определение места судна на электронных навигационных картах (ЭНК) по визуальным ориентирам и другие функциональные возможности. Источниками данных для ЭКС «Шкипер» являются приёмник GPS/ГЛОНАСС, судовые навигационные систем и АИС.


27.12.2024 Sitronics KT поставила администрации «Волго-Балта» 60 ПАКов с электронной картографической системой «Шкипер» 3
28.11.2024 Sitronics KT разработала электронную картографическую систему «Шкипер» 4

Публикаций - 2, упоминаний - 7

Ситроникс КТ и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 90 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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