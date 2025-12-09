Sitronics KT создала электронные навигационные карты Онежского озера

Специалистами компании Sitronics KT (входит в Sitronics Group) завершен второй этап работ на акватории Онежского озера, которые продолжались в течении двух лет и завершились созданием коллекции электронных карт.

В течение 2025 г. были выполнены промеры акватории площадью 4877 кв. км, космическая съемка береговых линий и островов, и по полученным данным двух этапов созданы электронные навигационные карты (ЭНК) Онежского озера – второго по величине пресноводного водоема в Европе и третьего в России.

На картах отображены глубины, обнаруженные навигационные опасности, различные надводные и подводные объекты водоема. Созданные электронные навигационные карты в дальнейшем будут использоваться на техническом флоте «Администрации «Беломорканал», а также судовладельцами и судоводителями посредством электронных картографических систем. Получить ЭНК на Онежское озеро можно будет в ведомственном фонде пространственных данных «Росморречфлота».

Процесс загрузки карт на стационарные и портативные устройства (ноутбуки и планшеты) стал одним из пунктов, который оценивала рабочая комиссия при приемке работ. Для отображения созданных ЭНК было решено использовать картографическую систему ПО «Шкипер», разработанную также специалистами Sitronics KT – ей уже пользуются в четырех Администрациях бассейнов внутренних водных путей.

«Наша компания много лет специализируется на решениях и ИТ-продуктах различной сложности для отрасли судоходства. И для реализации проектов мы зачастую используем уже свои собственные разработки. В данном случае – это автоматизированные промерно-изыскательские и судовые обстановочные комплексы, система удаленной передачи ЭНК, та же картографическая система «Шкипер» и другие. Более того, наши специалисты участвуют и в создании новых, актуальных редакций различных регламентирующих документов для отрасли», – сказал генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин.

Электронные навигационные карты создавались в рамках проекта «Карта-Озеро», реализуемого Министерством транспорта РФ. Его целью является проведение съемки рельефа дна озер для картографического обеспечения внутренних водных путей страны. Ранее в рамках него специалисты Sitronics KT создали карты Ладожского озера и рек общей протяженностью более 70 тыс. километров.