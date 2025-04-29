Разделы

Телеком Навигация
|

ПО «Шкипер» от Sitronics KT прошло успешную апробацию на судах ФБУ «Администрация Волго-Балт»

Администрация «Волго-Балт» подтвердила успешное прохождение апробации программного обеспечения «Шкипер», предназначенного для управления коллекцией государственных электронных навигационных карт. Об этом CNews сообщил представитель компании Sitronics KT.

Программное обеспечение «Шкипер» разработано компанией Sitronics KT (входит в Sitronics Group). Система была протестирована на т/х «Алиот» и «Ладожский», что позволило оценить её функциональные возможности и соответствие потребностям судоводителей.

Для опытной эксплуатации было использовано ПО «Шкипер», установленное на ноутбук, и приемник GPS/ГЛОНАСС, что обеспечивает минимальный набор датчиков для работы. Система позволяет планировать маршруты плавания, наносить пользовательские объекты на карты, а также осуществлять мониторинг движения судна в реальном времени. Важными функциями являются сохранение данных пройденного пути и определение местоположения судна на ГЭНК с использованием визуальных ориентиров.

В рамках апробации судоводители прошли обучение по использованию ПО «Шкипер», что включало установку государственных электронных карт и работу в штатном режиме: движение судна и запись трека без настроенного маршрута; настройка/загрузка/выгрузка маршрута и движение по маршруту; использование пользовательских объектов (точки, полилинии, полигоны) и движение по маршруту; обсервация.

По результатам апробации ПО «Шкипер» было отмечено его высокое качество и соответствие потребностям судоводителей для отображения электронных навигационных карт и информационного обеспечения судоводителя при решении задач судовождения. Получены предложения по визуальным улучшениям интерфейса, которые планируется внедрить в сезоне 2025 г.

«Cудоводители положительно оценивают применение решения, удобство использования и эффективность ПО для обеспечения навигационных задач. Внедрение системы повышает уровень безопасности и цифровизации судоходства на внутренних водных путях России», — сказал генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отечественный автопилот прошел успешные испытания на самолете Superjet 100

Готовится запуск 240 спутников для низкоорбитального сегмента ГЛОНАСС

В Москве водители смогут отслеживать работу светофоров в реальном времени через навигаторы с «Яндекс Картами» и 2ГИС

Российский студент разработал наноспутниковую платформу с нейросетью на борту

В России разработана эффективная система радиоэлектронной борьбы «СуперРЭБ» для защиты от вражеских БПЛА

Фонд Потанина инвестирует 305 миллионов в российского «убийцу» Neuralink

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор игрового монитора DIGMA 29.5" Overdrive 30A510F: ультраширокоформатный изогнутый экран в среднем классе

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Зачем нужна цветная электронная книга в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153