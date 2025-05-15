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ITG Алиот Alioth

ITG - Алиот - Alioth

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 312 000 000 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 312 000 000 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 312 000 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


15.05.2025 Минобороны требует десятки миллионов у российского чипмейкера №1 1
29.04.2025 ПО «Шкипер» от Sitronics KT прошло успешную апробацию на судах ФБУ «Администрация Волго-Балт» 1
19.12.2023 «Микрон» увеличил производство чипов для документов и банковских карт в два с половиной раза 2
22.03.2023 Производители банковских карт требуют полмиллиарда у единственного российского завода по выпуску их чипов 2
21.02.2023 «Ростех» и «Ростелеком» требуют ввести заградительные пошлины на ввоз в Россию банковских и SIM-карт 1
05.11.2014 «Алиот» получил сертификат УЭК ПРО100 1
22.04.2014 В Москве обсудят перспективы платежной индустрии 1
11.04.2014 «Алиот» изготовил упаковку для предоплаченных карт «Промсвязьбанка» в Сочи 1
18.03.2014 Morpho и «Алиот» договорились о сотрудничестве в сфере производства и поставок чиповых карт Visa и MasterCard 2
07.03.2014 «Алиот» производит и персонализирует новую «Социальную карту москвича» 1
03.02.2014 Венгерский офис Inpas International преобразован в «Транзакционные системы» 1
16.12.2013 «Алиот» получил сертификат на изготовление карт MasterCard PayPass с чип-модулем NXP J3D081 1
04.12.2013 «Восточный экспресс банк» выбрал чип-модуль «Алиот» для эмиссии карт Visa Unembossed 1
17.10.2013 «Алиот» представил многофункциональные банковские карты с чип-модулем SCOne 1
29.07.2013 «Алиот» изготовила упаковку для предоплаченных карт «Промсвязьбанка» и «Азбуки Вкуса» 2
07.06.2013 «Алиот» изготовил кампусные карты MasterCard PayPass для «Московского индустриального банка» 1
16.04.2013 «Алиот» и NXP представили многофункциональную смарт-карту с дуальным интерфейсом 2
03.04.2013 ITG выросла на 62% за счет дата-центров и SAP 2
22.02.2013 Карты «Viva деньги», изготовленные на заводе «Алиот», будут выданы в 120 городах России 1
20.02.2013 «Алиот» получила сертификаты на производство карт MasterCard PayPass 1
12.02.2013 «Алиот» выпустила 200 тыс. карт «iAutoКопилка» для «АлтайЭнергоБанка» 1
27.12.2012 ВТБ24 потратит свыше 2,3 млрд руб. на закупку заготовок пластиковых карт 1
19.11.2012 «Алиот» выиграл тендер на персонализацию пластиковых карт для Курганской области 2
30.07.2012 «МТС Банк» выбрал поставщика заготовок банковских карт MasterCard 2
02.03.2012 «Алиот» поставит ВТБ24 свыше 2 млн заготовок карт Visa и MasterCard 1
24.05.2011 Inline Technologies защитила корпоративную сеть «Алиот» от внутренних угроз 1
10.03.2011 Выручка ITG превысила 10 млрд рублей 1
08.11.2010 «Инпас» поставит чиповые карты «Московскому Индустриальному банку» 1
20.09.2010 «Инпас» осуществит поставку магнитных и смарт-карт в «Связь-Банк» 1
02.09.2010 «Инпас» поставит магнитные и смарт-карты для «Связь-Банка» 1
01.09.2010 Банковские карты: французов обвинили в нечестной конкуренции в России 1
22.07.2010 «Инпас» выиграла конкурс «МДМ Банка» на поставку заготовок пластиковых карт 1
15.07.2010 Банк «Кедр» закупил банковские карты производства «Алиот» 1
28.06.2010 29 сентября в Будапеште откроется IV международный банковский форум «Inpas-Event 2010» 1
22.06.2010 29 сентября в Будапеште откроется IV международный банковский форум «Inpas-Event 2010» 1
02.04.2010 «Кубань Кредит» закупил банковские карты производства «Алиот» 1
12.02.2010 Крупнейший производитель денег закрывает завод SIM-карт в России 1
10.02.2010 Французские банковские и SIM-карты заменят на российские 2
10.02.2010 ITG открыла завод по производству всех видов пластиковых карт 2
09.02.2010 Inline Technologies построила систему физической безопасности и ИТ-инфраструктуру для «Алиот» 2

Публикаций - 40, упоминаний - 51

ITG и организации, системы, технологии, персоны:

ITG Group - INPAS - ИНПАС 127 15
ITG Group - INLINE Technologies Group 115 13
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 11
Thales - Gemalto 183 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13301 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1507 4
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 252 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3253 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1341 3
Verifone 61 3
Ситроникс СТ - Ситроникс Смарт Технологии - ССТ 36 3
Peak Systems - Пик Системз 24 3
NovaCard - НоваКард 20 3
МегаФон 9327 2
Cisco Systems 5160 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8917 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1183 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 2
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 157 2
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 41 2
SCONE 5 2
РТИ Микроэлектроника 15 2
SmartLabs - СмартЛабс 43 2
G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 51 2
Samsung Electronics 10389 1
Ростелеком 9963 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 447 1
Broadcom - VMware 2410 1
SAP SE 5340 1
HP Inc. 5719 1
Toshiba Corporation 2937 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 409 1
Hitachi - Хитачи 1471 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 178 1
Palo Alto Networks 154 1
Ангстрем НПО 24 1
Netwell - Нетвелл 50 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1888 15
Visa International 1954 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7644 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2894 3
ВТБ - Почта Банк 473 3
ВТБ - ВТБ24 666 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 2
ПСБ - Промсвязьбанк 873 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 247 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 87 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1162 2
НСПК - Национальная система платежных карт 838 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 498 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 191 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 364 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 119 1
JCB International 145 1
СиЛайн - SeaLine - Страховой брокер 11 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 35 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3118 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5077 3
Судебная власть - Judicial power 2346 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12112 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4985 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1023 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3036 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 927 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 74 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5582 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1056 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 57 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 141 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1069 22
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8101 13
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7586 9
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5169 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24936 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4928 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3018 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2386 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20948 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5339 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21184 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68540 3
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 425 3
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 902 3
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2223 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4296 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4529 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11446 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 910 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26102 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53256 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30679 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14120 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28313 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1566 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5977 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2309 2
Социальная карта - Social card 245 2
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GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2891 1
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8307 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 5
Microsoft Windows 15935 2
Visa Gold 21 2
Visa Classic 21 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 218 2
Visa Electron 63 2
Google Android 14304 1
Oracle Java - язык программирования 3146 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2804 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1388 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1812 1
Cisco NAC - Cisco Network Admission Control 18 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 101 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Visa Platinum 23 1
Electron - фреймворк 80 1
MasterCard Platinum 8 1
MasterCard Digital Business 3 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 85 1
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 89 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 1
MasterCard Standart 3 1
MasterCard Virtual - MasterCard Electronic 6 1
MasterCard Prepaid 4 1
MasterCard Standard 15 1
Ситроникс КТ - Шкипер ЭКС - Шкипер электронная картографическая система 4 1
Васильев Игорь 23 4
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Ким Борис 75 1
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Меднов Сергей 124 1
Покровский Иван 124 1
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Гаев Владимир 11 1
Воронина Елена 21 1
Рябый Илья 20 1
Крюковский Алексей 1 1
Гребенников Роман 2 1
Калинин Вячеслав 4 1
Андреева Анастасия 1 1
Batt Jeremy - Батт Джереми 4 1
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Шишенин Евгений 16 1
Газин Алексей 1 1
Гаврикова Ирина 1 1
Jullien Arnaud - Жюлиен Арно 1 1
Чуйков Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149699 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44323 9
Германия - Федеративная Республика 12794 4
Франция - Французская Республика 7905 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17520 3
Европа 24408 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7762 3
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Венгрия - Будапешт 115 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52642 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17901 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14271 2
Украина 7679 2
Болгария - Республика 780 2
Эстония - Эстонская Республика 752 2
Румыния 735 2
Латвия - Латвийская Республика 821 2
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Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 862 2
Южная Корея - Республика 6740 1
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2923 1
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Африка - Африканский регион 3523 1
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Китай - Тайвань 4055 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2758 1
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Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 165 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24866 5
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52804 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7058 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5121 3
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 419 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5039 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5610 2
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7415 2
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Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 92 2
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Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 599 1
НКО - Некоммерческая организация 522 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4256 1
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Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 575 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 225 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3018 1
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4783 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3403 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6089 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10218 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1383 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1487 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8006 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6300 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 666 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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