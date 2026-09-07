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Индексная книга (каталог) CNews*
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Точилова Мария

СОБЫТИЯ


07.09.2026 «Эвотор» первым обеспечил техническую поддержку проекта «Моя карта "Мир"» 1
25.09.2023 Оплачивать счета на портале mos.ru теперь можно с помощью Системы быстрых платежей 1
08.06.2021 Делобанк запустил эквайринг в телефоне 1
09.01.2020 ВТБ обеспечит прием карт «Мир» по акции на турникетах метрополитена 1
09.01.2020 «Почта банк» объявил о выпуске первой на рынке партии карт «Мир» с бесконтактным чипом российского производства 1
16.07.2019 Клиентам ВТБ стала доступна оплата смартфоном с помощью Mir Pay 1
18.02.2019 Москвичи в 2019 году смогут оплачивать электронные госуслуги без комиссии 1
25.10.2018 «Золотая Корона» представила сервис дистанционного пополнения карт «Мир» 1
27.09.2018 Технология Mir Accept 2.0 позволит владельцам карт «Мир» быстрее оплачивать покупки в интернете 1
25.12.2015 «Банк Москвы» и Департамент ИТ Москвы выпустили более 13 млн социальных карт москвича 1
29.07.2013 «Алиот» изготовила упаковку для предоплаченных карт «Промсвязьбанка» и «Азбуки Вкуса» 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Точилова Мария и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1703 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9530 1
ЦФТ - Золотая Корона 362 1
Google LLC 12748 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 545 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 1
ITG - Алиот - Alioth 42 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15959 1
Xiaomi - Сяоми 2266 1
НСПК - Национальная система платежных карт 955 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 3
Visa International 1996 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3156 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 576 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 609 1
ПСБ - Промсвязьбанк 969 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1945 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 210 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 395 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 1
Assist - Ассист 219 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 126 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 1
Синара Банк - ДелоБанк 69 1
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Пойдём! - Первый Добрый Банк 7 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1274 1
Почта России ПАО 2382 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 434 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2084 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1063 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6584 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5549 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3273 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13047 3
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1251 3
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1676 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8843 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2338 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26988 2
Оцифровка - Digitization 5221 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28438 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26570 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1548 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10258 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2294 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4627 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13724 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26075 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2546 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 599 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 438 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8561 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1434 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1214 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13459 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1092 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6583 1
Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 217 1
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FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6083 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26455 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4820 1
Социальная карта - Social card 252 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2074 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18241 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9348 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 217 4
Google Android 15310 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 810 2
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 86 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3575 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6334 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 927 1
Apple Pay 521 1
Samsung Pay 296 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 429 1
Samsung INPAS SoftPOS - Платежное решение 29 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 1
НСПК - MirAccept 4 1
ЦФТ - Золотая Корона - Погашение кредитов 35 1
НСПК - СБПэй 51 1
MasterCard Prepaid 4 1
Apple iOS 8616 1
Хасьянова Гульнара 156 1
Бабаджанян Григорий 9 1
Киричек Алексей 66 1
Деменюк Юлия 11 1
Полехина Диана 6 1
Федорова Олеся 63 1
Смирнова-Крелль Оксана 52 1
Ельцев Александр 3 1
Галямина Ирина 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 167319 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47814 5
Европа 25003 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8625 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53791 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27481 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5890 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3990 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7887 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 622 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58078 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11728 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 238 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1137 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7556 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34022 1
Паспорт - Паспортные данные 2874 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 613 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 3
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