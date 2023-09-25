Оплачивать счета на портале mos.ru теперь можно с помощью Системы быстрых платежей

Счета за городские услуги на портале mos.ru теперь можно оплачивать через Систему быстрых платежей (СБП). Такая возможность действует для всех типов счетов, кроме единого платежного документа и услуг Мосэнергосбыта. Использование СБП освобождает жителей от необходимости вводить и сохранять в личном кабинете реквизиты банковской карты, а также позволяет проводить оплату без комиссии, рассказали в столичном Департаменте информационных технологий. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Многие жители столицы уже привыкли оплачивать покупки и совершать переводы с помощью Системы быстрых платежей. Теперь они смогут использовать СБП и на портале mos.ru, чтобы в удобном формате оплачивать счета за городские услуги. Эта функция доступна для всех типов начислений, кроме единого платежного документа и счетов Мосэнергосбыта. Этот способ оплаты экономит жителям не только время, но и денежные средства на комиссии. А участники программы лояльности Национальной системы платежных карт смогут получать кешбэк в размере одного процента от суммы каждого счета», — сказал Дмитрий Иванов, заместитель руководителя Департамента информационных технологий.

«Мы с 2019 г. регулярно проводим акции совместно с порталом mos.ru, но ранее они реализовывались только по картам «Мир». Теперь, с запуском на площадке оплат через Систему быстрых платежей, возможностей, которые позволяют жителям столицы экономить, стало больше. Отмечу также, что пользователи портала только в этом году благодаря нашим предложениям сэкономили порядка 250 млн руб. Уверена, что новое наше предложение будет также пользоваться большой популярностью у москвичей», – сказала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов «Национальной системой платежных карт».

Как пользоваться СБП при оплате счетов на mos.ru

Воспользоваться Системой быстрых платежей в сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru можно сразу после выбора нужного счета и перехода в раздел «Способы оплаты». Для этого надо выбрать из списка доступных способов «Система быстрых платежей». При этом не потребуется вводить реквизиты и данные банковской карты для оплаты счета: достаточно отсканировать QR-код, который появится на экране, через мобильное приложение своего банка, приложение «СБПэй» или с помощью камеры мобильного телефона, и подтвердить оплату. В мобильной версии портала сразу при переходе к оплате счета отображается перечень банков из числа участников СБП, оплатить можно по кнопке СБП, без сканирования QR-кода.

Как получить кешбэк при оплате счетов через СБП

До 31 декабря 2023 г. в рамках акции с «Национальной системой платежных карт» при оплате счетов через Систему быстрых платежей в сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru горожане могут оплачивать счета без комиссии. Кроме того, у горожан есть возможность получить кешбэк в размере одного процента от суммы счета. Для этого необходимо перед осуществлением платежа пройти регистрацию в программе лояльности на сайте privetmir.ru или в приложении «Привет!)». Кешбэк автоматически вернется на счет, с которого была произведена оплата через СБП.

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Сервис «Мои платежи» на портале mos.ru и в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» — способ оплаты электронных счетов. С его помощью можно оплатить более 9000 городских, федеральных и коммерческих услуг. Сервис автоматически находит все неоплаченные счета, если у пользователя имеется стандартная или полная учетная запись портала mos.ru, и в личном кабинете заполнена необходимая информация. При необходимости здесь можно оплатить сразу нескольких счетов единовременно.