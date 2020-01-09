ВТБ обеспечит прием карт «Мир» по акции на турникетах метрополитена

Банк ВТБ обеспечит прием карт платежной системы «Мир» по акции, позволяющей совершать поездки в Московском метрополитене и на центральном кольце (МЦК) со скидкой. Благодаря этому держатели бесконтактных карт «Мир» смогут оплачивать проезд с дисконтом в размере 10 рублей. Акция продлится до 30 апреля 2020 года.

Чтобы воспользоваться скидкой, достаточно приложить бесконтактную карту «Мир» к одному из крайних турникетов, поддерживающих такой способ оплаты, в вестибюлях станций столичного метрополитена и МЦК. После этого с карты будет списана полная стоимость разовой поездки, часть которой (10 рублей) вернется на счет карты спустя несколько минут.

«Согласно стратегии ВТБ мы стремимся предлагать пользователям выгодные цифровые услуги. Сервис бесконтактной оплаты проезда позволяет москвичам и гостям столицы значительно экономить свое время. Все больше людей проявляют интерес и отдают свое предпочтение оплате проезда на турникетах. Всего за несколько месяцев с момента запуска сервиса ежедневное число его пользователей уже превысило 200 тысяч человек. Думаю, продолжение акции с платежной системой «Мир» поможет в разы увеличить этот показатель», - сказал Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.

«Оплата национальной платежной картой в одно касание - это удобно, технологично и выгодно. По итогам 11 месяцев 2019 года количество среднесуточных оплат картами «Мир» на турникетах в столичном метро и на МЦК выросло в 100 раз. Каждый месяц таким способом жители и гости столицы оплачивают несколько сотен тысяч поездок, благодаря чему доля оплат картами «Мир» среди всех оплат картами на турникетах метро выросла с августа по ноябрь включительно в 16 раз - с 2,5% до 40%. Благодаря высокому спросу на оплату проезда картами «Мир» в 2019 году, особенно во второй его половине, нами совместно с партнерами было принято решение продлить нашу акцию до конца апреля 2020 года», - отметила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

ВТБ завершил проект модернизации турникетов Московского метрополитена в мае прошлого года, обеспечив их оборудованием для приема банковских карт. На всех станциях минимум два турникета в каждом вестибюле оснащены ридерами для оплаты проезда банковскими картами и другими устройствами с бесконтактной технологией.