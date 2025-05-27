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Ельцев Александр
УПОМИНАНИЯ
|27.05.2025
|Банк «Синара» протестировал платежный сервис «Волна» 1
|09.09.2021
|СКБ-банк провел аудит работ по обновлению банкоматного парка 1
|08.06.2021
|Делобанк запустил эквайринг в телефоне 1
Ельцев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Каютина Диана 1 1
|Галямина Ирина 2 1
|Хафизов Андрей 0 1
|Зотов Алексей 49 1
|Точилова Мария 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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