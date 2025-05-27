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Ельцев Александр


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 Банк «Синара» протестировал платежный сервис «Волна» 1
09.09.2021 СКБ-банк провел аудит работ по обновлению банкоматного парка 1
08.06.2021 Делобанк запустил эквайринг в телефоне 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ельцев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 215 2
НСПК - Национальная система платежных карт 836 1
Visa International 1953 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Синара Банк - ДелоБанк 47 1
Лента - Сеть розничной торговли 2144 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52762 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24708 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3012 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1248 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4975 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4268 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7335 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 510 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 861 1
FinTech - Денежные переводы между своими банковскими счетами - me2me-переводы - P2P-переводы 153 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1311 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1562 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2222 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25993 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2381 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 105 1
Samsung INPAS SoftPOS - Платежное решение 21 1
Google Android 14268 1
Google Play - Google Store - Android Market 3346 1
Apple Pay 493 1
Samsung Pay 292 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 123 1
Каютина Диана 1 1
Галямина Ирина 2 1
Хафизов Андрей 0 1
Зотов Алексей 49 1
Точилова Мария 10 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 944 1
Россия - РФ - Российская федерация 148874 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49207 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7161 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6864 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5764 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 77 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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