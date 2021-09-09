СКБ-банк провел аудит работ по обновлению банкоматного парка

С октября 2020 года СКБ-банк планомерно обновляет банкоматный парк. Сегодня парк насчитывает 150 единиц новых устройств.

По итогам аудита аналитического агентства Markswebb банкоматная сеть СКБ-банка заняла второе место в рейтинге устройств для управления наличными. В рейтинге оценивались возможности для упрощения клиентских операций. Агентство отметило возможность персонализации купюр под клиента при снятии и удобные условия выбора счета для выполнения операций.

Также СКБ-банк вошел в топ-5 рейтинга устройств офисов самообслуживания, заняв четвертое место. Эксперты Markswebb выделили наличие ленты операций у счетов и карт и возможность безопасной проверки баланса по ним, общую удобную навигацию внутри банкомата.

До конца 2021 года в офисах СКБ-банка появятся еще 30 современных моделей банкоматов с функцией приема наличных и рециркуляцией банкнот.

Обновленные банкоматы принимают банковские карты, в том числе по бесконтактной технологии, смартфоны с поддержкой NFC, кроме того, доступна работа с устройством без идентификации пользователя – оплата услуг наличными. Теперь клиент может увидеть на устройстве все свои банковские продукты - карты, счета, вклады, кредиты, остатки по ним и ленту операций. Также доступен функционал переводов между своими счетами, перевод другому клиенту по номеру телефона или по номеру карты. Кроме того, с помощью наличных клиенты могут пополнять свои карты, текущие счета, вклады, оплачивать услуги и погашать кредитные обязательства.

«Аудит банкоматной сети проводился на «живых» реально работающих устройствах. Функциональность банкоматов СКБ-банка агентством Markswebb была оценена достаточно высоко. В настоящее время мы детально изучаем рекомендации, полученные в результате аудита, и планируем дальнейшую работу по улучшению клиентского опыта в наших банкоматах», – комментирует Александр Ельцев, директор департамента технологического развития СКБ-банка.

«Как показывает наше исследование, если не уделять удобству устройств самообслуживания достаточно внимания, то пользователи вместо того, чтобы решить задачу в банкоматах самостоятельно, вынуждены обратиться менеджеру или операционисту, что создаст дополнительную нагрузку в клиентском офисе. Мы помогли СКБ-банку сфокусировать внимание на ключевых точках роста клиентского опыта в банкоматах и расставить приоритеты в разработке. Это поможет укрепить консистентность цифровых сервисов СКБ-банка и создать качественный клиентский опыт вне зависимости от канала доступа к экосистеме финансовых услуг. А для конечных пользователей это будет означать, что они смогут быстро и удобно решать свои задачи в банкомате, а значит, не будет очередей к устройствам», - Диана Каютина, тимлид Markswebb.