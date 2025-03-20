Правительство Москвы - Социальная карта москвича

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ДИТ Москвы: на портале mos.ru заработал новый сервис для держателей карты москвича На портале mos.ru заработал новый сервис «Проверка статуса действующей̆ карты москвича». Об этом сообщили в столичном Департаменте информационных технологий. С помощ

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Держатели карты москвича могут приобрести умные счетчики со скидкой Департамент информационных технологий Москвы объявил о том, что держатели карты москвича могут приобрести умные счетчики со скидкой. Скидку предоставляют поставщики, с

«Чудо техники» продлевает бесплатную ИТ-поддержку по социальной карте москвича «Чудо техники», онлайн-сервис по ремонту цифровых устройств, при поддержке Правительства Москвы продлевает бесплатную услугу удаленной поддержки для держателей всех видов социальной карты москвича (СКМ) для тех, кто не успел получить услугу. Услуга позволяет через специальное ПО удаленно по интернету провести диагностику системы и устранить неисправности компьют

Социальная карта москвича позволяет получить льготы в парке «Зарядье» например, от удостоверения многодетной семьи», – отметил Кирилл Кузнецов, глава ГУП «Московский социальный регистр», подведомственной организации Департамента информационных технологий города Москвы. Социальная карта москвича выдается гражданину – жителю столицы, имеющему право на получение социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и г. Москвы. На нее запи

Сервис «Чудо техники»: бесплатная ИТ-поддержка доступна по социальной карте москвича Городской сервис «Чудо техники» при поддержке Департамента информационных технологий города Москвы запустил бесплатную услугу удаленной поддержки для держателей всех видов социальной карты москвича (СКМ) — «Сертификат на бесплатную ИТ-поддержку для держателей социальных карт». Услуга позволяет оператору «Чуда техники» через специальное ПО дистанционно провести ди

ВТБ подключил социальную карту москвича к кэшбэк-сервису платежной системы «Мир» всем нашим клиентам. По разным категориям - кафе и рестораны, бытовая техника, путешествия, аптеки и др. - они могут получить до 20% от суммы покупки. Сервис также распространяется на всех держателей социальной карты москвича, выпущенной на базе платежной системы "Мир"». С момента старта эмиссии розничный бизнес банка ВТБ выпустил более 4,5 млн карт на базе платежной системы «Мир», из них к

Москва похоронила УЭК и меняет формат социальной карты москвича ктам и инновациям Андрей Белозеров в своей колонке на портале m24.ru описывал иной способ отказа от Социальной карты москвича. По его словам, в планах столицы был полный перевод карты в мобильн

Развитием cоциальной карты москвича займется Кирилл Кузнецов займется развитием партнерских программ и привлечением новых пользователей – предполагается, что получить карту смогут не только льготники. В проекте впервые появится программа лояльности. «В 2014 г. Социальная карта москвича заработала на новой технологической платформе, что сделало ее одним из самых инновационных продуктов на рынке. Пришло время наполнить ее содержанием и новыми сервисами

«Алиот» производит и персонализирует новую «Социальную карту москвича» рь Васильев, генеральный директор технологической и производственной компании «Алиот». Внешний вид «Социальной карты москвича» нового образца претерпел минимальные изменения, сохранив преемстве

УЭК может заменить социальные карты москвича ртамента информационных технологий (ДИТ) города Москвы Артем Ермолаев рассказал, что инфраструктура социальной карты москвича применима и для универсальных электронных карт. Так, терминалы в тр

Универсальная электронная карта москвича: зачем и когда , с обязательством позже подстроиться под федеральные правила, когда те будут утверждены». Доступной для жителей Москвы УЭК должна стать до конца 2011 г. На карту перейдут приложения уже существующей карты москвича, которая будет действовать параллельно с УЭК и постепенно выводиться из оборота, говорят в ДИТ. На первом этапе с помощью УЭК горожане получат возможность оплачивать проезд в общ

Социальная карта москвича: паспорт можно не носить Правительство Москвы договорилось с МВД и ГИБДД о том, чтобы социальная карта москвича стала удостоверением личности. Об этом сообщил мэр Москвы Юрий Лужков во время

Социальная карта москвича станет удостоверением личности Правительство Москвы договорилось с МВД и ГИБДД о том, чтобы социальная карта москвича была удостоверением личности. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Юрий Лужков.

Лужков: социальная карта станет аналогом паспорта скорой помощи врач, благодаря этой карте, мог мгновенно получить информацию о пациенте. «Социальная карта москвича — вещь, насыщенная громадным количеством функций и возможностей, — заметил ран

"Соцкарта москвича": транспортники выбираются из пропасти ой интегрированной автоматизированной системой учета с использованием пластиковых карт («Социальная карта москвича»). О некоторых итогах реализации проекта в рамках форума рассказал генеральный

За москвичами будет установлен тотальный контроль? умент тотального учета и контроля Вчера, 27 февраля, прошел научно-практический семинар «Социальная карта москвича: состояние, проблемы, перспективы развития». Он был посвящен одноименному прое