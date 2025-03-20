Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Правительство Москвы Социальная карта москвича

Правительство Москвы - Социальная карта москвича

Карта москвича — один из главных социальных проектов столицы. Это именная пластиковая карта, которая выдается льготным категориям горожан и служит для них персональным электронным ключом к городской инфраструктуре. Карту можно использовать для бесплатного или льготного проезда в общественном транспорте Москвы и пригородных поездах, получения скидок в 7,5 тысячи точек торгово-сервисной сети столицы. Предусмотрено использование карты москвича наравне с полисом ОМС в городских поликлиниках. Кроме того, на карту можно записать единый читательский билет, а школьники могут пользоваться ею для прохода и питания в школах и бесплатного посещения городских музеев и выставочных залов по программе «Музеи — детям».

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.03.2025 ДИТ Москвы: обо всех скидках по карте москвича теперь можно узнать на специальной странице

льготный проезд по карте москвича, а также найти ответы на самые часто задаваемые вопросы о карте. Карта москвича — один из главных социальных проектов столицы. Это именная пластиковая карта,

19.06.2024 ДИТ Москвы: на портале mos.ru заработал новый сервис для держателей карты москвича

На портале mos.ru заработал новый сервис «Проверка статуса действующей̆ карты москвича». Об этом сообщили в столичном Департаменте информационных технологий. С помощ
21.11.2023 В Москве тестируют карту москвича в формате стикера с чипом

штрихкод в мобильном приложении «Мой ID». Он автоматически появится в приложении после авторизации. Карта москвича — один из главных социальных проектов столицы. Она обеспечивает жителям столиц
13.10.2023 Жители Москвы оформили в упрощенном порядке более 12,5 тыс. карт москвича для первоклассников

твенном транспорте, а также для получения скидок на товары и услуги в партнерской сети. Кроме того, карта москвича позволяет ребенку бесплатно посещать музеи Москвы по программе «Музеи — детям»
16.08.2023 Голосовой помощник ответит на вопросы о статусе изготовления карты москвича

и нажать цифру пять для активации голосового помощника. Затем следует спросить: «Когда будет готова карта москвича?», «Готова ли моя карта москвича?» или «Узнать готовность карты москвич
03.08.2023 Проверить статус изготовления карты москвича стало проще

нный единый социальный билет, который позволяет пользоваться бесплатным проездом в транспорте, пока карта москвича находится в производстве. Специально для них мы дополнили сервис новыми, более
05.12.2022 Подать заявление на выпуск карты москвича теперь можно только онлайн

ой почты. Туда же придет уведомление о возможности получения временного единого социального билета. Карта москвича — один из главных социальных проектов столицы. Это именная пластиковая карта,

22.11.2022 Более 10 тыс. родителей первоклассников оформили карту москвича в упрощенном порядке

овизация позволила избавить родителей от лишних забот в преддверии первого сентября. Для чего нужна карта москвича С начала нового учебного года в столице изготовили более 127 тыс. карт москвич
12.04.2022 Москва перешла на социальные карты с российскими чипами вместо зарубежных

ираж чипов для карт москвича определяется, исходя из числа поданных заявлений на выпуск таких карт. Карта москвича — это социальный столичный проект, связанный с выдачей жителям Москвы многофун
14.11.2019 Держатели карты москвича могут приобрести умные счетчики со скидкой

Департамент информационных технологий Москвы объявил о том, что держатели карты москвича могут приобрести умные счетчики со скидкой. Скидку предоставляют поставщики, с
08.06.2018 «Чудо техники» продлевает бесплатную ИТ-поддержку по социальной карте москвича

«Чудо техники», онлайн-сервис по ремонту цифровых устройств, при поддержке Правительства Москвы продлевает бесплатную услугу удаленной поддержки для держателей всех видов социальной карты москвича (СКМ) для тех, кто не успел получить услугу. Услуга позволяет через специальное ПО удаленно по интернету провести диагностику системы и устранить неисправности компьют
09.04.2018 Социальная карта москвича позволяет получить льготы в парке «Зарядье»

например, от удостоверения многодетной семьи», – отметил Кирилл Кузнецов, глава ГУП «Московский социальный регистр», подведомственной организации Департамента информационных технологий города Москвы. Социальная карта москвича выдается гражданину – жителю столицы, имеющему право на получение социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и г. Москвы. На нее запи
21.02.2018 Сервис «Чудо техники»: бесплатная ИТ-поддержка доступна по социальной карте москвича

Городской сервис «Чудо техники» при поддержке Департамента информационных технологий города Москвы запустил бесплатную услугу удаленной поддержки для держателей всех видов социальной карты москвича (СКМ) — «Сертификат на бесплатную ИТ-поддержку для держателей социальных карт». Услуга позволяет оператору «Чуда техники» через специальное ПО дистанционно провести ди
22.01.2018 ВТБ подключил социальную карту москвича к кэшбэк-сервису платежной системы «Мир»

всем нашим клиентам. По разным категориям - кафе и рестораны, бытовая техника, путешествия, аптеки и др. - они могут получить до 20% от суммы покупки. Сервис также распространяется на всех держателей социальной карты москвича, выпущенной на базе платежной системы "Мир"». С момента старта эмиссии розничный бизнес банка ВТБ выпустил более 4,5 млн карт на базе платежной системы «Мир», из них к
30.03.2017 Москва похоронила УЭК и меняет формат социальной карты москвича

ктам и инновациям Андрей Белозеров в своей колонке на портале m24.ru описывал иной способ отказа от Социальной карты москвича. По его словам, в планах столицы был полный перевод карты в мобильн
21.04.2016 Развитием cоциальной карты москвича займется Кирилл Кузнецов

займется развитием партнерских программ и привлечением новых пользователей – предполагается, что получить карту смогут не только льготники. В проекте впервые появится программа лояльности. «В 2014 г. Социальная карта москвича заработала на новой технологической платформе, что сделало ее одним из самых инновационных продуктов на рынке. Пришло время наполнить ее содержанием и новыми сервисами
07.03.2014 «Алиот» производит и персонализирует новую «Социальную карту москвича»

рь Васильев, генеральный директор технологической и производственной компании «Алиот». Внешний вид «Социальной карты москвича» нового образца претерпел минимальные изменения, сохранив преемстве
06.03.2014 УЭК может заменить социальные карты москвича

ртамента информационных технологий (ДИТ) города Москвы Артем Ермолаев рассказал, что инфраструктура социальной карты москвича применима и для универсальных электронных карт. Так, терминалы в тр
31.05.2011 Универсальная электронная карта москвича: зачем и когда

, с обязательством позже подстроиться под федеральные правила, когда те будут утверждены». Доступной для жителей Москвы УЭК должна стать до конца 2011 г. На карту перейдут приложения уже существующей карты москвича, которая будет действовать параллельно с УЭК и постепенно выводиться из оборота, говорят в ДИТ. На первом этапе с помощью УЭК горожане получат возможность оплачивать проезд в общ
13.09.2007 Социальная карта москвича: паспорт можно не носить

Правительство Москвы договорилось с МВД и ГИБДД о том, чтобы социальная карта москвича стала удостоверением личности. Об этом сообщил мэр Москвы Юрий Лужков во время
12.09.2007 Социальная карта москвича станет удостоверением личности

Правительство Москвы договорилось с МВД и ГИБДД о том, чтобы социальная карта москвича была удостоверением личности. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Юрий Лужков.

25.07.2007 Лужков: социальная карта станет аналогом паспорта

скорой помощи врач, благодаря этой карте, мог мгновенно получить информацию о пациенте. «Социальная карта москвича — вещь, насыщенная громадным количеством функций и возможностей, — заметил ран
27.09.2006 "Соцкарта москвича": транспортники выбираются из пропасти

ой интегрированной автоматизированной системой учета с использованием пластиковых карт («Социальная карта москвича»). О некоторых итогах реализации проекта в рамках форума рассказал генеральный
28.02.2003 За москвичами будет установлен тотальный контроль?

умент тотального учета и контроля Вчера, 27 февраля, прошел научно-практический семинар «Социальная карта москвича: состояние, проблемы, перспективы развития». Он был посвящен одноименному прое
20.02.2003 На "Электронную Москву" потратят 2% городского бюджета

строения системы. Одной из самых обсуждаемых тем пресс-конференции стала реализация проекта "Единой социальной карты москвича». И одним из основных вопросов аудитории РБК был вопрос о гарантиях

Публикаций - 103, упоминаний - 164

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 19
Microsoft Corporation 25775 6
МегаФон 10742 4
HP Inc. 5883 4
Oracle Corporation 7074 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 4
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 3
Восход ФГБУ НИИ 721 3
ФОРС - Центр разработки 703 3
Гранит-Центр НПП 47 2
Мостелеком 76 2
Правительство Москвы - Новые технологии управления ГКУ 37 2
Rosan Finance - Розан Файнэнс - Экспресс Кард 16 2
Ростелеком 10948 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 2
Google LLC 12690 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 1
Открытые технологии 732 1
Текора - ТЕхнологии КОрпоративного РАзвития - Tekora 16 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Микрон Секьюрити Принтинг - МСП - Mikron Security Printing - MSP 10 1
Системы и Технологии ГК 129 1
Сервис Плюс 187 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 93 1
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 69 1
Сенсорные Системы 78 1
Сенсорные технологии 28 1
Проектная практика 51 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Visa International 1993 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 2
ФЭП - Фонд эффективной политики 21 2
Почта России ПАО 2370 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
Социальные гарантии 41 1
Сургутнефтегаз - СНГБ - Сургутнефтегазбанк - Нефтегазбанк 22 1
Некстер ИК 33 1
Межбанковский союз - Межбанковский Кредитный Союз - МКС 1 1
ИБП России - Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России 12 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
Еврохим МХК - Невинномысский Азот 13 1
Лебедянский ЭКЗ - Экспериментально-консервный завод 2 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Альфа-Банк 1979 1
Ингосстрах СПАО 478 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 46
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 41
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 16
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 9
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
Мосгордума - Московская городская Дума 148 6
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 3
Электронная Москва АО 30 3
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 2
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 2
Минэкономразвития РФ - Департамент корпоративного управления и новой экономики Министерства экономического развития и торговли РФ 22 2
Правительство Москвы - ДТОИВ Москвы - Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы 4 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
Мосгортранс ГУП 139 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Smart City Lab 9 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 2
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 61 2
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ОКЦ - Общегородской контакт-центр Москвы 45 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
ICMA - International Card Manufacturers Association - Международная ассоциация производителей пластиковых карт 3 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 34
Социальная карта - Social card 252 28
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 19
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 17
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 12
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 12
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 11
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 10
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 9
Оповещение и уведомление - Notification 5945 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 8
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 7
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 7
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 479 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 6
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 6
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 6
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 5
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 754 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 5
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 35
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 26
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 12
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 9
Правительство Москвы - Наш город 110 9
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 8
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 6
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 6
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 74 6
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 86 5
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 4
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 91 4
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 51 4
Google Android 15244 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Mos.ID - Мой id - Единый городской идентификатор 24 3
Linux OS 11533 3
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 2
Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 34 2
ЕПБ - Единый проездной билет 71 2
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 2
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 2
Visa Electron 63 2
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МЭШ - Москвёнок - Электронная карта в образовании 38 2
Правительство Москвы - Вывоз ненужных вещей 26 2
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Суперсервис Переезд в Москве 8 2
Apple iOS 8583 2
Microsoft Windows 16882 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 2
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - АСУ ОДС - Объединенная диспетчерская служб Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы - ЕСОДУ - Единая система оперативно-диспетчерского управления города Москвы 6 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет финансов Санкт-Петербурга - Единая информационно-аналитическая система бюджетного (бухгалтерского) учета города Санкт-Петербурга - АИС БП-ЭК - Электронное казначейство 21 1
Лужков Юрий 113 10
Михайлов Алексей 115 8
Бутурлин Иван 26 7
Лысенко Эдуард 317 6
Ермолаев Артем 379 5
Шалманов Сергей 202 4
Орлов Степан 11 4
Собянин Сергей 538 4
Шинкарук Елена 28 4
Припачкин Юрий 67 4
Фролов Борис 32 3
Оглоблина Марина 4 3
Церенов Церен 47 2
Смирнов Анатолий 10 2
Кузьмин Леонид 6 2
Сысоева Светлана 6 2
Лазуткин Валентин 5 2
Росляк Юрий 6 2
Яшуков Александр 4 2
Каневский Максим 9 2
Абрамова Валентина 3 2
Зотов Владимир 7 2
Рабер Ирина 3 2
Путин Владимир 3454 2
Шадаев Максут 1210 2
Чернышенко Дмитрий 581 2
Чукарин Алексей 59 2
Казак Максим 162 2
Кузнецов Кирилл 29 2
Попов Алексей 339 2
Белозеров Андрей 36 2
Петров Анатолий 10 2
Мамонов Алексей 13 1
Рудычева Наталья 95 1
Врацкий Андрей 175 1
Сологуб Денис 75 1
Шапошников Алексей 4 1
Воскобойников Александр 8 1
Чимиричкина Мария 30 1
Алкснис Виктор 70 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 96
Россия - РФ - Российская федерация 166168 46
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 10
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 9
Европа 24964 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Казахстан - Республика 6048 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Япония 13807 4
Москва - ЮАО - Южный административный округ 70 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Сингапур - Республика 1953 3
Индия - Bharat 5870 3
Европа Восточная 3138 3
США - Нью-Йорк 3180 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 2
Эстония - Эстонская Республика 764 2
Россия - УФО - Челябинская область 1512 2
Япония - Токио 1020 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 394 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 116 1
Россия - СФО - Иркутская область - Байкальск 25 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 97 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 173 1
Москва - ВАО - Измайлово 14 1
США - Нью-Йорк штат 253 1
Россия - ЦФО - Московская область - Хотьково 12 1
Москва - ВАО - Новогиреево 18 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 47
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 45
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 39
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 29
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 27
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 24
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 23
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 22
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 18
Паспорт - Паспортные данные 2848 14
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 836 10
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 9
Льготы - Льготный проезд 16 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 7
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 236 6
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 6
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 794 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 6
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 5
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 5
Страхование - ОМС - Обязательное медицинское страхование 90 5
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 4
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 363 4
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 101 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
Чудо техники 60 3
Известия ИД 770 3
Госрасходы - портал 70 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Автокод (портал) 40 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Ведомости 1466 1
РИА Новости 1033 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 10
IDC - International Data Corporation 4975 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 7
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 1
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 16 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 1
МГТУ - Мурманский государственный технический университет - МАУ ФГАОУ ВО - Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева 13 1
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 46 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще