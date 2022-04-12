Москва перешла на социальные карты с российскими чипами вместо зарубежных

С апреля 2022 г. карты москвича стали выпускать с микросхемой российского производства. Это должно сократить сроки изготовления карт и дать возможность получить независимость от производителей импортных микросхем. В Департаменте информационных технологий Москвы (ДИТ) рассказали CNews, что тираж чипов для карт москвича определяется, исходя из числа поданных заявлений на выпуск таких карт.

Импортозамещение карты москвича

Карты москвича с апреля 2022 г. стали выпускать с микросхемой российского производства. Согласно заявлению, размещенному на сайте мэра и правительства столицы, это позволит сократить сроки изготовления карт и даст возможность обрести независимость от производителей импортных микросхем. Отмечается, что социальные карты с отечественным чипом будут выпущены для всех граждан, кто подал заявление на их получение с 15 марта 2022 г.

В пресс-службе Департаменте информационных технологий Москвы (ДИТ) рассказали CNews, что тираж чипов для карт москвича определяется, исходя из числа поданных заявлений на выпуск таких карт.

Карта москвича — это социальный столичный проект, связанный с выдачей жителям Москвы многофункциональной именной пластиковой карты. Эта карта содержит транспортное, банковское, медицинское и идентификационное приложения. Она также дает право на получение скидок при оплате различных товаров и услуг.

Чип для социальной карты москвича импортозаместили

Редакция CNews ожидает от ДИТа комментариев относительно того, чипы чьего производства столица использовала в картах ранее, и кто является российским производителем теперь.

По данным телеграм-канала Rusmicro, сейчас «Микрон секьюрити принтинг», совместное предприятие «Московского метрополитена» и флагмана российской микроэлектроники, зеленоградского предприятия «Микрон» уже передало транспортникам 1 тыс. карт.

Все как раньше, но не совсем

По карте с российской микросхемой, как и раньше, доступны скидки в аптеках, магазинах, кафе, медицинских и спортивных учреждениях, на автозаправках и в других точках, участвующих в программе лояльности. Сохранится также возможность получения соцсертификата. В сообщении правительства Москвы подчеркивается, что новую карту нельзя привязать к банковскому счету, она не предназначена для оплаты услуг и покупок, получения стипендий, пенсий, соцпособий, перевода средств.

По словам гендиректора имеющего непосредственное отношение к проекту государственного унитарного предприятия «Московский социальный регистр» (она является единственной организацией, уполномоченной на осуществление деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию карт москвича) Ивана Бутурлина, качество российского чипа полностью соответствует требованиям инфраструктуры приема бесконтактных карт в Москве и области.

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«При этом мы проработали ряд мер, которые позволят горожанам пользоваться привычным банковским функционалом, — добавил Бутурлин. — Например, решается вопрос о продлении срока действия ранее выданных карт. Кроме того, планируется, что к 2023 г. у карты появится виртуальная версия: ее можно будет использовать в том числе для оплаты покупок и получения выплат».

Подчеркивается, что изменения коснутся только тех карт, которые выпускаются с апреля 2022 г. Для карт, произведенных ранее, банковское приложение продолжает действовать. Их по-прежнему можно использовать для оплаты покупок и получать соцвыплаты.

На вопрос о том, с чем связано отсутствие возможности привязать карту к банковскому счету, в пресс-службе ДИТ CNews ответить не смогли. В «Микроне», где могут производиться данные чипы, отказались от комментариев.

По данным московского правительства, после окончания официального срока действия карта москвича заблокируется вместе с установленным на ней банковским приложением. Оставшиеся на карте деньги не будут доступны для снятия. Они хранятся на банковском счете, к которому привязана карта. При необходимости можно обратиться в банк с паспортом и получить деньги со счета.