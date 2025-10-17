Разделы

Петров Анатолий


СОБЫТИЯ


17.10.2025 «Микроинформ» начинает обучение работе с платформой «Аврора Центр» 1
08.07.2024 Вышла новая версия EMM/UEM «Аврора Центр» 5.0: система единого управления корпоративными устройствами на различных ОС («Аврора», Android и Linux) 1
31.10.2023 Подтверждена совместимость СУБД Jatoba с платформой управления «Аврора центр» 1
13.09.2022 Подтверждена совместимость платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр» с «Ред ОС» 1
30.01.2018 «Альфа-Банк» первым в России тестирует анализ эмоций клиентов 1
31.05.2006 1 июня пройдет конференция "Электронный округ" 1
26.05.2006 1 июня откроется конференция "Электронный округ" 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Петров Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 474 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1834 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 462 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1369 2
Гранит-Центр НПП 47 1
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 1
HP Inc. 5748 1
Microsoft Corporation 25160 1
Oracle Corporation 6841 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
NVision Group - Энвижн Груп 684 1
ФОРС - Центр разработки 672 1
Ред Софт - Red Soft 955 1
Газинформсервис - ГИС 389 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2365 1
Citrix Systems 835 1
ФЭП - Фонд эффективной политики 20 2
Альфа-Банк 1848 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 656 2
Правительство Москвы - ДТОИВ Москвы - Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы 3 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2681 2
Мосгордума - Московская городская Дума 144 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4760 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 301 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1976 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 252 1
Минэкономразвития РФ - Департамент корпоративного управления и новой экономики Министерства экономического развития и торговли РФ 22 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2793 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71745 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26869 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2780 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11394 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25387 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14265 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4518 2
NRI - Network Resource Inventory - EqM - Equipment Manage System - система учета технологических (ИТ, телекоммуникационных, сетевых, логических и физических) ресурсов предприятий - система учета оборудования сети с функциями управления и мониторинга 39 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22494 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14277 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2055 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14893 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2796 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6924 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1204 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4311 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12844 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3688 1
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 430 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31582 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3468 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12199 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12865 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16602 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25373 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9890 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 542 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12637 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 917 1
Linux OS 10743 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 930 3
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 134 3
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 102 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 245 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1244 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 950 2
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 2
Google Android 14556 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1459 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 89 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 924 1
Microsoft Windows 16202 1
Михайлов Алексей 88 2
Орлов Степан 11 2
Смирнов Анатолий 10 2
Росляк Юрий 6 2
Каневский Максим 9 2
Зотов Владимир 7 2
Рабер Ирина 3 2
Пустарнаков Роман 48 1
Церенов Церен 47 1
Рустамов Рустам 506 1
Россия - РФ - Российская федерация 154678 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 891 2
Эстония - Эстонская Республика 756 2
Казахстан - Республика 5761 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45272 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13522 2
Индия - Bharat 5641 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54372 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10419 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31404 2
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 318 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20052 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9975 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50702 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7950 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1404 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1323 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1314 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3703 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 275 2
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
