Платформа управления «Аврора Центр» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Открытая мобильная платформа», разработчик доверенной платформы управления «Аврора Центр», объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу PostgresPro Standard и PostgresPro Certified 14, 15, 16). Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

«Аврора Центр» является фундаментом для построения современной и безопасной ИТ-инфраструктуры, используется в стратегических проектах таких компаний, как «Почта России», «Интер РАО», «Ростелеком» и других. Платформа предназначена для управления мобильными устройствами, планшетами, ПК и специализированной техникой под управлением ОС «Аврора», Android и российских дистрибутивов Linux.

«Аврора Центр» имеет сертификат соответствия ФСТЭК России №4203. Платформа соответствует требованиям ТУ и 4 уровню доверия, также сертификат подтверждает ее возможность использования: в государственных информационных системах (ГИС); в информационных системах персональных данных (ИСПДн); в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП); на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ); в информационных системах общего пользования (ИСОП).

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

Анатолий Петров, директор по развитию платформы «Аврора Центр»: «Наша интеграция с Postgres Pro давно доказала свою эффективность в реальных проектах — от управления транспортной инфраструктурой до систем критически важных отраслей. Формальное подтверждение совместимости, закрепленное сертификатом Postgres Professional, — закономерный результат доверия, которое наши решения заслужили у клиентов и партнеров. Это не просто галочка в документе: мы годами создавали надежную экосистему для отечественных технологий, и теперь официальный статус еще больше упростит внедрение безопасных решений в стратегических проектах страны».

Иван Панченко, генеральный директор Postgres Professional: «Совместимость с платформой управления Аврора Центр отражает запрос рынка на надежные отечественные технологические связки. Для нас важно, что результаты тестирования подтвердили стабильную работу Postgres Pro в средах, критичных к безопасности и отказоустойчивости. Такой формат сотрудничества создает предсказуемую основу для масштабирования решений и позволяет заказчикам уверенно планировать развитие своих ИТ-систем».