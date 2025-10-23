Платформа корпоративных коммуникаций «Росчат» подключила сервис push-уведомлений на базе UEM-решения «Аврора Центр»

ГК «Информтехника», российский разработчик и поставщик защищенных систем профессиональной связи, сообщила об успешной интеграции мобильной платформы корпоративных коммуникаций «Росчат» с сервисом push-уведомлений «Аврора Центр». Платформа позволяет отказаться от зарубежных сервисов, таких как Firebase Cloud Messaging (FCM) и обеспечивает безопасную доставку сообщений в изолированном контуре. Об этом CNews сообщили представители ГК «Информтехника».

Главная особенность кроссплатформенного решения — способность работать в закрытых корпоративных сетях, что гарантирует полную технологическую независимость и безопасность данных организаций. Это особенно критично для государственных структур, крупных корпораций, предъявляющих повышенные требования к конфиденциальности и информационному суверенитету.

Новое кроссплатформенное решение «Росчат» обеспечивает бесперебойную работу важных бизнес-процессов на объектах критической инфраструктуры — даже без выхода в интернет: p2p аудио- и видеозвонки; проведение видеоконференций; обмен сообщениями; передача файлов; все данные push-уведомлений обрабатываются и передаются исключительно внутри защищенного контура заказчика, не покидая его периметра; получение мгновенных уведомлений о ЧС в режиме реального времени; полный отказ от использования зарубежных сервисов Google Firebase Cloud Messaging, что исключает риски, связанные с санкционными ограничениями и внешними факторами.

Главная особенность решения — устойчивая передача данных в условиях полного отсутствия Интернета. Система использует Wi-Fi и APN-сети как альтернативные каналы доставки push-уведомлений. Технология позволяет передавать данные через внутренние сети, с полным функционалом корпоративных коммуникаций: аудио- и видеозвонки, совещания, обмен сообщениями и файлами.

Технология универсальна и адаптируется под специфику различных отраслей: от производства и транспорта до здравоохранения и банковского сектора. Платформа «Аврора-центр» сертифицирована ФСТЭК России (сертификат № 4203), что подтверждает пригодность к использованию на объектах критической инфраструктуры и в системах обработки персональных данных.

Интегрированное решение поддерживает ОС «Аврора», Android и Linux, что обеспечивает широкую совместимость с устройствами корпоративного и потребительского сегментов. Поддержка российской ОС Аврора делает платформу актуальной для госструктур и компаний, ориентированных на импортозамещение.

Ключевые особенности кроссплатформенного решения: локальная доставка уведомлений по Wi-Fi с возможностью настройки закрытых каналов связи; поддержка APN-сетей для устройств на ОС «Аврора» и Android, что обеспечивает работу даже при полном отсутствии интернета; архитектура «федерации», позволяющая объединять филиалы в единую сеть без использования внешнего трафика.

Гибкость развертывания: от облака до закрытого контура

Система поддерживает два варианта внедрения, адаптируясь под задачи клиента.

Облачная реализация на push-сервере «Аврора Центр» — для быстрого запуска и упрощенной эксплуатации.

On-premise локальная инсталляция на мощностях предприятия; закрытый контур — обеспечение максимального уровня защиты передачи данных без внешнего трафика в соответствии с требованиями ФСТЭК России для критической инфраструктуры.

Централизованный контроль

Встроенный MDM-модуль (Mobile Device Management) от «Аврора Центр» позволяет централизованно администрировать тысячи устройств, обеспечивая: настройку политик безопасности; удаленную установку приложений; блокировку при выходе из заданных геозон; автоматические обновления ПО.

Такая функциональность особенно востребована в промышленности, логистике, финтехе, позволяет экономить время и ресурсы по ручной настройке каждого устройства.

Когда безопасность — необходимость

Для объектов критической инфраструктуры возможность работы без интернета — необходимость. On-premise инсталляция ««Росчат»» и «Аврора Центр» исключает риски утечек через внешние каналы. Данные шифруются как на уровне устройства, так и на уровне сервера, а интеграция с DLP-системами и СКУД обеспечивает дополнительные уровни защиты.

Иван Горбачев, руководитель направления Интегрированных коммуникаций ГК «Информтехника»: «Интеграция «Росчат» и «Аврора-центр» — стратегическое решение для бесперебойных безопасных коммуникаций, отвечающее актуальным вызовам: от санкционных ограничений до киберугроз. Новое решение укрепляет позиции российского вендора ГК «Информтехника» на рынке телекоммуникаций, демонстрируя, что отечественные технологии способны лидировать критические потребности бизнеса и госструктур».

Анатолий Петров, директор по продукту «Аврора Центр»: «Предоставление в составе «Аврора Центр» собственного сервиса push-уведомлений — это стратегический шаг формирования полноценной и независимой отечественной ИТ-экосистемы. Мы рады, что разработчики, такие как ГК «Информтехника», активно используют эту возможность, укрепляя тем самым цифровой суверенитет своих клиентов».