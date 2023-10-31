Подтверждена совместимость СУБД Jatoba с платформой управления «Аврора центр»

Завершена серия испытаний на совместимость в работе продуктов СУБД Jatoba и платформы управления «Аврора центр».

Заказчики, выбравшие СУБД Jatoba для использования в своей инфраструктуре, могут развернуть отечественную платформу «Аврора центр», которая обеспечивает управление парком корпоративных мобильных устройств с ОС «Аврора» и Android, а также терминалами сбора данных, ПК и ноутбуков с российскими ОС семейства Linux.

Заказчики данного ПО могут быть уверены в корректности совместной работы и будут получать квалифицированную техническую поддержку от производителей.

«Для нас важно, чтобы заказчики могли эффективно решать свои бизнес-задачи, будучи полностью уверенными в программном обеспечении. Интеграция с СУБД Jatoba с платформой управления «Аврора центр» – еще один шаг на этом пути. Заказчики ценят платформу «Аврора центр» за высокую производительность, масштабируемость и отказоустойчивость. Эти же характеристики важны и для СУБД. СУБД Jatoba – зрелое отечественное ПО, преимуществами которого считают не только все перечисленные выше характеристики, но также и его защищенность. Благодаря доказанной совместимости с «Аврора центр» пользователи этих продуктов получают хороший шанс дополнить свой перечень функций возможностями СУБД Jatoba», — сказал заместитель генерального директора компании «Газинформсервис» Роман Пустарнаков.

«Мы провели тестирование и адаптацию платформы «Аврора центр» для работы с СУБД Jatoba компании «Газинформсервис». Это важный шаг, который открывает для нашей компании новые возможности и перспективы. Как разработчик ПО мы открыты для работы со всеми коллегами российского ИТ-рынка, разрабатывающими инфраструктурные ИТ-решения. В ситуации сильного изменения ИТ-ландшафта мы видим запрос от наших заказчиков на совместимость и работоспособность ПО в самых разных условиях и при максимально не похожих сценариях работы. Будем рады, если подобного рода коллабораций будет больше с каждым годом», — отметил Анатолий Петров, заместитель технического директора компании «Открытая мобильная платформа».

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Jatoba — система управления базами данных (СУБД) на базе PostgreSQL с функциональностью для реализации кластерных решений по отказоустойчивости, георезервированию, шардированию и производительности. Jatoba внесена в Единый реестр российского ПО и сертифицирована ФСТЭК России по 4 уровню доверия.

«Аврора центр» внесена в Единый реестр российского ПО и сертифицирована ФСТЭК России, реализуя в замкнутом корпоративном контуре заказчика сервисы управления устройствами, витрину приложений «Аврора маркет» и корпоративный сервис push-уведомлений «Аврора СУА». При этом никакие пользовательские или производственные данные не покидают корпоративный периметр компании–заказчика.