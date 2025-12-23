Разделы

Еврохим МХК Невинномысский Азот


23.12.2025 «ЕвроХим» внедрил рекомендательные системы на базе машинного обучения на всех своих производствах аммиака в России 1
24.02.2025 «ЕвроХим» запустил цифровые решения на базе ИИ с ежегодным эффектом в сотни миллионов рублей 2
13.12.2024 «ЕвроХим» запускает мониторинг эффективности работы цифровых инструментов 1
12.02.2024 IBS разработала для «ЕвроХима» рекомендательную систему по управлению технологическим процессом производства NPK-удобрений 1
07.07.2009 «АйТи» создала кабельную инфраструктуру и систему связи на Ковдорском ГОКе 1
24.04.2009 Oracle E-Business Suite объединила ключевые предприятия «ЕвроХима» 2
15.12.2008 «АйТи» создала кабельную инфраструктуру и систему связи для «ЕвроХим-БМУ» 1
10.10.2007 «АйТи» модернизирует телефонию в «ЕвроХиме» 2
01.03.2006 "ЕвроХим" постоил единую информационную систему 2
19.09.2005 "ЕвроХим" построит ЕСКК 1
12.07.2005 У Oracle 3,5 млн. лицензированных пользователей в СНГ 1
12.04.2005 Oracle объявила итоги работы в СНГ 1
18.01.2005 "Еврохим" инвестирует $11,5 млн. в информационные технологии управления 2

Публикаций - 13, упоминаний - 18

Еврохим МХК и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6879 5
ЦТиП - Цифровые технологии и платформы 22 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 3
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 534 3
АйТи 1440 3
Авикомп сервисез - Avicomp 41 2
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 259 2
МегаФон 9945 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14308 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 1
Корус Консалтинг ГК 1347 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9206 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 350 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 1
Oracle Consulting 18 1
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 64 1
Открытые технологии 716 1
Квазар-Микро - КМ 163 1
IBM Business Consulting Services 24 1
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 51 1
РиК Компьютерс - R&K Computers - РиК Консалтинг - R&K Consulting - РИК R.&K. 19 1
Robertson&Blums - Робертсон и Блумс Корпорейшн - Робертсон и Блумс Корпорейшн-Раша 58 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 179 12
Еврохим МХК - Азот НАК - Азот Новомосковская акционерная компания 10 7
Еврохим МХК - Ковдорский ГОК - Ковдорский горно-обогатительный комбинат 13 6
Еврохим МХК - Еврохим БМУ - Еврохим Белореченские Минудобрения 9 6
Минудобрения 7 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 2
Лебедянский ЭКЗ - Экспериментально-консервный завод 2 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 1
РЖД - Российские железные дороги 2007 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8219 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 404 1
Ингосстрах СПАО 453 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 263 1
Югория - страховая компания 43 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
Сургутнефтегаз - СНГБ - Сургутнефтегазбанк - Нефтегазбанк 22 1
ИБП России - Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России 12 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 654 1
Еврохим МХК - ВолгаКалий 4 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Совет Министров Республики Беларусь - ГТК РБ - Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 13 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73442 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 5
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1440 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 3
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 527 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1461 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7303 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 2
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 581 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 2
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 406 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18322 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 897 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1135 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17135 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1445 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5941 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 631 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3319 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1535 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 1
PoC - Proof of Concept - проверочные испытания 63 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1960 1
Предпроектное обследование 88 1
Управление финансами - Financial management 634 1
Оповещение и уведомление - Notification 5388 1
PDCA - Plan-Do-Check-Act - цикл Деминга, цикл Шухарта, принцип Деминга-Шухарта - планирование-действие-проверка-корректировка - методология принятия решения, используемая в управлении качеством 22 1
АСУ ТП - APC - Advanced Process Control - СУУТП - Cистемы усовершенствованного управления технологическим процессами 18 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 607 6
ЦТиП - ИнсЭф - цифровой инструмент эффективности 3 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1123 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 204 1
Oracle Autonomous Database Cloud - Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud - Oracle Autonomous Database Cloud at Customer - Cloud@Customer 36 1
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 1
Oracle PeopleSoft 418 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 102 1
Кацай Роман 1 1
Тертерян Карен 1 1
Никитин Андрей 58 1
Чернышов Дмитрий 2 1
Иеронимос Денис 1 1
Скалецкий Егор 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157320 9
Россия - СКФО - Ставропольский край 992 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14505 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2071 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45831 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1298 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2671 3
Россия - СЗФО - Мурманская область 726 3
Украина 7799 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Невинномысск 72 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18260 1
Казахстан - Республика 5807 1
Европа 24650 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1079 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2425 1
Беларусь - Белоруссия 6040 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Европа Восточная 3122 1
Африка - Африканский регион 3572 1
Ближний Восток 3036 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1026 1
Россия - СФО - Омская область 735 1
Россия - УФО - Челябинская область 1397 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1546 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1074 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 1
Россия - ПФО - Пензенская область 623 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 257 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 387 1
Химическая промышленность - Chemical industry 290 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15178 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3234 2
Фосфор - Phosphorus - химический элемент 42 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4765 1
МТР - Материально-технические ресурсы 67 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 1
Экономический эффект 1219 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55080 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51333 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6134 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 320 1
Аудит - аудиторский услуги 3115 1
Ботаника - Растения - Plantae 1113 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 500 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
