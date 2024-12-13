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Цифровизация Внедрения
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«ЕвроХим» запускает мониторинг эффективности работы цифровых инструментов

Количество цифровых проектов в «ЕвроХиме» растет, в связи с этим появилась необходимость в централизованной системе мониторинга технологических разработок. Такой инструмент уже запускается для НАК «Азота» и «Невинномысского Азота». С помощью графиков руководство площадок может отслеживать работу цифровых инструментов и оперативно реагировать на отклонения. Об этом CNews сообщили представители компании «Цифровые Технологии и Платформы».

На текущий момент мониторинг позволяет отслеживать процесс эксплуатации шести инструментов: АРС (СУУТП - системы усовершенствованного управления технологическими процессами), ПИД (базового регулирования технологическим процессом), рекомендательных систем, ПАЗ (противоаварийной автоматической защиты), ИнсЭф (инструмента для поддержки эффективности ведения технологических процессов на базе экономических показателей).

Агрегатор промышленных данных для мониторинга - Цифровая промышленная платформа (ЦПП).

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Цифровые Технологии и Платформы
Дашборд директора по производству НАК «Азот»

Проект позволит директорам по производству, начальникам цехов и командам внедрения контролировать метрики продуктов. Кроме того, система снимет нагрузку с продуктовых команд, им не придется разрабатывать свои отдельные решения для мониторинга. У них появится инструмент, благодаря которому специалисты смогут понимать, насколько правильно и полноценно используется решение.

ИТ-специалисты разработали методологию отслеживания эффективности, учитывающую специфику каждого класса цифровых инструментов, и смоделировали их под потребности компании. Система даст возможность организовать циклы PDCA (планирование, выполнение, проверка и действие), а также онлайн-рейтинг цехов и заводов, чтобы держать руку на пульсе приживаемости и эффективности использования решений.

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Облачные тренды

В июле 2024 г. был завершен этап проверки гипотезы (PoС - Proof of Concept). Сейчас идет этап внедрения решения в тестовую эксплуатацию (MVP – продукт с минимальным функционалом), он продлится до 2028 г. В планах у команды передать в эксплуатацию первый функциональный дашборд для НАК «Азота», затем – для «Невинномысского Азота».

Руководителям будут регулярно приходить уведомления об отклонениях от норм эффективности работы инструментов, что позволит оперативно реагировать на любые изменения. В 2025 г. к системе подключат показатели инструментов промышленного интернета вещей (аудио- и видеоаналитики) и других цифровых решений, а в дальнейшем проект будет внедрен на всех предприятиях компании.

«Из плюсов системы можно выделить наглядность и прозрачность информирования. Сразу видно, что работает и как работает, минусов пока не обнаружил. Из сильных сторон также хочется отметить оперативность в получении информации, это важно в наше время. Система позволяет в реальном времени отслеживать работу подсказчиков и углубиться для анализа в случае, если что-то работает не так», - отметил Карен Тертерян, директор по производству «Невинномысского Азота».

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