Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180678
ИКТ 14050
Организации 10910
Ведомства 1483
Ассоциации 1043
Технологии 3490
Системы 26032
Персоны 77747
География 2910
Статьи 1539
Пресса 1237
ИАА 711
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2693
Мероприятия 865

ЦТиП ИнсЭф цифровой инструмент эффективности

ЦТиП - ИнсЭф - цифровой инструмент эффективности

ИнсЭф расшифровывается как «инструмент управления эффективностью». Он построен на анализе больших данных и математическом моделировании и позволяет визуализировать ключевые параметры технологического процесса.

УПОМИНАНИЯ


13.08.2025 На «ЕвроХим-УКК» и «ЕвроХим-ВолгаКалий» внедрили новую систему визуального контроля эффективности производства 1
18.03.2025 Комплексный подход к цифровизации в «ЕвроХиме»: современные решения для флотационной обогатительной фабрики 1
13.12.2024 «ЕвроХим» запускает мониторинг эффективности работы цифровых инструментов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ЦТиП и организации, системы, технологии, персоны:

ЦТиП - Цифровые технологии и платформы 16 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 155 2
Еврохим МХК - Еврохим УКК - Еврохим Усольский калийный комбинат 12 1
Еврохим МХК - Азот НАК - Азот Новомосковская акционерная компания 10 1
Еврохим МХК - Невинномысский Азот 12 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54545 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1110 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1326 2
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 528 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 956 1
Оповещение и уведомление - Notification 5087 1
PDCA - Plan-Do-Check-Act - цикл Деминга, цикл Шухарта, принцип Деминга-Шухарта - планирование-действие-проверка-корректировка - методология принятия решения, используемая в управлении качеством 22 1
АСУ ТП - APC - Advanced Process Control - СУУТП - Cистемы усовершенствованного управления технологическим процессами 14 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16034 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12588 1
PoC - Proof of Concept - проверочные испытания 58 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7031 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 589 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32695 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5538 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3385 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1358 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7064 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16511 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5962 1
Бушмакин Роман 5 1
Ледовских Константин 1 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2639 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14490 1
Экономический эффект 1147 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377709, в очереди разбора - 743169.
Создано именных указателей - 180678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще