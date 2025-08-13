На «ЕвроХим-УКК» и «ЕвроХим-ВолгаКалий» внедрили новую систему визуального контроля эффективности производства

На предприятиях «Усольский калийный комбинат» и «ЕвроХим-ВолгаКалий» запущена система «ИнсЭф» – цифровой инструмент визуализации, который помогает технологам и операторам в реальном времени отслеживать эффективность технологического процесса и принимать решения с максимальной экономической отдачей на основе данных. Проект реализован специалистами компании «Цифровые технологии и платформы» (входит в группу «ЕвроХим») при поддержке экспертов с производственных площадок. Об этом CNews сообщили представители компании «Цифровые технологии и платформы».

«ИнсЭф» расшифровывается как «инструмент управления эффективностью». Он построен на анализе больших данных и математическом моделировании и позволяет визуализировать ключевые параметры технологического процесса. Например, удельный расход топливного газа, производительность по руде, температуру используемого раствора и еще более 250 показателей, а также мгновенно показывать, как изменение режима сказывается на финансовом результате.

Что делает система: показывает в наглядной форме (в виде «спидометра») отклонения от оптимального технологического режима и их влияние на экономику производства; помогает выявлять риски, узкие места и зоны потерь; снижает количество ручных расчетов за счет автоматизации анализа показателей (нормы, производительность и др.); проводит расчеты по сложным алгоритмам и визуализирует результат в режиме онлайн; цифровизирует «бумажную» технологическую карту процесса для операторов; объединяет данные разных технологических отделений и показывает взаимосвязь между действиями коллег.

Ежедневные отчеты автоматически рассылаются ключевым специалистам, а данные системы активно используются в оперативных совещаниях: от передачи смены до мозговых штурмов.

«ИнсЭф помогает операторам и руководству принимать объективные решения, минимизирует рутинные операции и делает работу технологов более управляемой и прозрачной. Благодаря этому сокращается влияние человеческого фактора в части оперативности принятия решений, снижаются потери сырья, а персонал может сосредоточиться на более сложных задачах», – сказал Роман Бушмакин, директор по цифровизации Усольского калийного комбината.

На сегодняшний день «ИнсЭф» используется на ключевых переделах и уже демонстрирует высокую приживаемость среди сменного персонала. В компании также рассматривают возможности масштабирования системы и тиражирования ее лучших практик на другие площадки и переделы.