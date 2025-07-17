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Еврохим МХК ВолгаКалий

Еврохим МХК - ВолгаКалий

УПОМИНАНИЯ


17.07.2025 «ЕвроХим» внедрил технологию периферийных вычислений на производстве 1
27.04.2021 Дивизион «Горнорудный» компании «ЕвроХим» перешел на систему автоматизированного бюджетирования 2
24.04.2009 Oracle E-Business Suite объединила ключевые предприятия «ЕвроХима» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Еврохим МХК и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6776 2
Бюджетный процесс 62 1
Корус Консалтинг ГК 1271 1
Oracle Consulting 18 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 683 1
Еврохим МХК - Ковдорский ГОК - Ковдорский горно-обогатительный комбинат 13 2
Еврохим МХК - Еврохим БМУ - Еврохим Белореченские Минудобрения 9 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 147 2
Еврохим МХК - Невинномысский Азот 12 1
Еврохим МХК - Еврохим УКК - Еврохим Усольский калийный комбинат 9 1
Еврохим МХК - Азот НАК - Азот Новомосковская акционерная компания 10 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11538 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1182 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32427 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3246 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 394 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6984 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4244 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2307 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1904 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12505 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 655 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 130 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1252 1
Microsoft Office 3851 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 598 1
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Борщик Юрий 1 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Невинномысск 67 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 376 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 246 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2341 1
Беларусь - Белоруссия 5901 1
Украина 7700 1
Россия - РФ - Российская федерация 150984 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 745 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 198 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 840 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3040 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49734 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3267 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6205 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16883 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1375 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372588, в очереди разбора - 749480.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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