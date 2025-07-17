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«ЕвроХим» внедрил технологию периферийных вычислений на производстве

На Усольском калийном комбинате заработала новая система мониторинга вспомогательного транспорта. Это первый проект компании, в котором задействованы периферийные вычисления (Edge) – технология локальной обработки данных без передачи в удалённые дата-центры.

Ключевое преимущество Edge-подхода в том, что вся обработка информации происходит рядом с оборудованием. Это особенно важно в сложной инфраструктуре рудников, где стабильной связи может не быть, а оперативность критична.

В основе решения – Edge-сервер собственной разработки. Он собирает и обрабатывает данные с техники на месте, в том числе с датчиков движения. Это позволяет отслеживать маршруты, фиксировать остановки и формировать электронные заявки на транспорт. Управление логистикой стало быстрее и прозрачнее, а простои – короче.

«Система помогает контролировать загрузку техники, минимизировать простои и оптимизировать маршруты. Электронный журнал значительно упростил и ускорил процесс оформления путевых листов и заявок, что положительно сказалось на работе персонала», – отметил Сергей Кузнецов, начальник участка самоходного транспорта и доставки Усольского калийного комбината.

Проект реализован командой специалистов подразделения цифровизации и стал первым примером использования принципов Открытой автоматизированной системы управления технологическими процессами (ОАСУ ТП) в рудничных условиях.

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«Периферийные вычисления обеспечивают скорость, гибкость и разнообразие сценариев применения данных. Мы видим серьёзный потенциал этой технологии и в 2025 году планируем расширить её применение, в том числе на предприятии «ЕвроХим-ВолгаКалий», – сказал Сергей Черкасов, руководитель направления разработки перспективных систем управления.

Edge-подход открывает широкие возможности для повышения эффективности, устойчивости и автономности производственных процессов – особенно в таких средах, как подземные рудники, где важна скорость и надёжность работы.

«У нас большие планы на будущее применения Edge-технологии на объектах обогащения поверхностного комплекса. Она создает условия для внедрения гибких систем улучшенного управления технологическим процессом», – отметил директор по цифровизации Усольского калийного комбината Роман Бушмакин.

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