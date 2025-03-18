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Бушмакин Роман


18.03.2025 Комплексный подход к цифровизации в «ЕвроХиме»: современные решения для флотационной обогатительной фабрики 1
11.07.2024 «ЕвроХим» внедряет видеоаналитику на Усольском калийном комбинате 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Бушмакин Роман и организации, системы, технологии, персоны:

ЦТиП - Цифровые технологии и платформы 9 1
Лента - Сеть розничной торговли 2098 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 135 1
Еврохим МХК - Еврохим УКК - Еврохим Усольский калийный комбинат 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67287 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51461 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31172 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 570 1
LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 318 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14024 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1261 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347406, в очереди разбора - 763643.
Создано именных указателей - 171033.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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