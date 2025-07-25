«ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» внедрил автоматические решения по контролю рудной массы

На Усольском калийном комбинате («ЕвроХим-УКК») внедрили систему цифровых датчиков, которая в реальном времени контролирует плотность пульпы – рудной массы, проходящей через переработку. Благодаря этой технологии удалось повысить стабильность производства и сократить потери сырья. С момента запуска в опытно-промышленную эксплуатацию система принесла экономический эффект в 87 млн руб.

Плотность пульпы – важный производственный показатель. Она влияет на эффективность дробления, обогащения и других этапов. Ранее на таких участках использовали физические радиоизотопные плотномеры – сложные и дорогие в обслуживании. К тому же их нельзя было использовать на участках с естественным самотёком.

Внедрили решение специалисты комбината совместно с командой компании Цифровые технологии и платформы (ЦТиП).

«Идея цифрового плотномера на участке нагнетания насосов появилась как попытка найти альтернативный путь сложным и дорогостоящим физическим измерениям. Вместе с ЦТиП мы разработали алгоритмы, которые используют данные с насосов, датчиков давления и расходомеров для онлайн-расчёта плотности. Это позволило нам выйти на совершенно иной уровень управления и получить значительный экономический эффект», – отметил Роман Бушмакин, директор по цифровизации Усольского калийного комбината, ставший инициатором разработки решения.

Как пояснили на предприятии, алгоритм, основанный на машинном обучении, автоматически рассчитывает плотность пульпы и выводит рекомендации для операторов на интерфейс MES-системы (программной платформы, которая связывает планы производства с реальными операциями на производственных площадках). Такой подход позволяет оперативно корректировать параметры технологического процесса и минимизировать отклонения.

Система, внедрённая на предприятии, уже функционирует на участках измельчения и сгущения, а также проходит тестирование на этапе шламовой флотации.

«Внедрение цифровых сенсоров – часть стратегии «ЕвроХима» по цифровой трансформации и устойчивому развитию за счёт применения искусственного интеллекта в управлении ключевыми этапами производственного цикла», – сказал Алексей Трубченко, начальник управления цифровизации горнорудного производства компании «Цифровые технологии и платформы».