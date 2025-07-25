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Трубченко Алексей
УПОМИНАНИЯ
|25.07.2025
|«ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» внедрил автоматические решения по контролю рудной массы 1
Трубченко Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 151 1
|Еврохим МХК - Еврохим УКК - Еврохим Усольский калийный комбинат 10 1
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