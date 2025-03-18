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Ледовских Константин
|18.03.2025
|Комплексный подход к цифровизации в «ЕвроХиме»: современные решения для флотационной обогатительной фабрики 1
Ледовских Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Еврохим МХК - Еврохим УКК - Еврохим Усольский калийный комбинат 8 1
|Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 135 1
|Экономический эффект 1084 1
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