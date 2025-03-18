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Ледовских Константин


18.03.2025 Комплексный подход к цифровизации в «ЕвроХиме»: современные решения для флотационной обогатительной фабрики 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Ледовских Константин и организации, системы, технологии, персоны:

ЦТиП - Цифровые технологии и платформы 9 1
Еврохим МХК - Еврохим УКК - Еврохим Усольский калийный комбинат 8 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 135 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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