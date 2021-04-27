Дивизион «Горнорудный» компании «ЕвроХим» перешел на систему автоматизированного бюджетирования

ГК «Корус консалтинг» внедрила систему автоматизированного бюджетирования и отчетности в дивизионе «ЕвроХим» по методологии, разработанной с привлечением экспертов PwC. Новое решение на базе платформы Oracle Hyperion Planning с калькуляцией сквозной и попередельной себестоимости позволяет формировать полную бюджетную модель предприятий по 21 аналитике, включая отчет о прибылях и убытках, плановый баланс и отчет о движении денежных средств помесячно на 2 года. Благодаря тому, что внедрение выполнялось практически одновременно с разработкой методологии, общий срок проекта составил рекордные 9 месяцев.

«ЕвроХим» — один из ведущих глобальных производителей и поставщиков полного спектра удобрений и промышленных продуктов. Группа включает в себя производства, крупные логистические узлы, дистрибуторскую сеть и добывающие предприятия, входящие в дивизион «Горнорудный». Несмотря на распределенную структуру и масштаб компании, бюджетный процесс добывающих предприятий не был унифицирован и автоматизирован в достаточной мере, бюджет отдельных предприятий формировался в MS Excel и хранился децентрализовано, а доступ к детальным показателям бюджета был затруднен.

Для оптимизации процесса руководство «ЕвроХим» приняло решение внедрить систему автоматизированного бюджетирования и отчетности для четырех предприятий дивизиона «Горнорудный»: разработать и согласовать новую унифицированную методологию бюджетирования, внести данные бюджетов и рассчитать калькуляцию производственной себестоимости. В качестве методологического партнера была приглашена компания PwC, разработавшая унифицированную бюджетную модель добывающих предприятий, базирующуюся на драйверно-нормативном подходе с применением метода планирования с нулевой базой. ИТ-партнером для реализации проекта выступила ГК «Корус консалтинг».

Специалисты «Корус консалтинг» спроектировали и настроили новую бюджетную модель и отчетность в системе Oracle Hyperion Planning. Система позволила сформировать подробную смету плановых затрат на два года с детализацией по 21 аналитике на основе производственной программы и нормативов, благодаря чему по первичным статьям детализируются 100% расходов. Для сокращения сроков ввода исходных данных из Excel-файлов в систему «Корус консалтинг» использовал собственное коробочное решение «Файл сбора данных», которое преобразует данные из таблиц в формат, подходящий для последующей автоматической обработки.

Сейчас система калькулирует сквозную и попередельную себестоимость готовой продукции с учетом специфики каждого предприятия, формирует бюджет доходов и расходов, а также плановый баланс – все это помесячно на горизонте двух лет. На основе ожидаемой сметы затрат, планов по реализации продукции и условий платежей рассчитывается движение дебиторской и кредиторской задолженности. Далее автоматически формируется бюджет движения денежных средств с учетом изменения остатков запасов и расчетов. Инструмент сокращает количество ошибок за счет принципа «двойной записи» и автоматизации процессов, а также возможности проведения аудита изменений. Расшифровка себестоимости по первичным (например, селитра, шарошечные долота, расходы на персонал, виды запчастей, налоги и так далее) и вторичным (руда, вскрыша, хвосты магнитной сепарации) элементам затрат производится автоматически с учетом остатков незавершенного производства. Все затраты раскладываются на суб-драйверы для последующего хеджирования и позиционной торговли (продажи и закупки).

Система запущена на четырех предприятиях дивизиона: АО «Ковдорский ГОК», ООО «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат», ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и ТОО «ЕвроХим-Удобрения». Новый инструмент унифицировал аналитическую бюджетную модель добывающих предприятий, в том числе нормативно-справочную информацию и бюджетные формы по 14 областям планирования: от производственных программ до мастер-бюджетов. Инструментом пользуется более 350 руководителей и экспертов предприятий.

«Благодаря этому проекту мы унифицировали подходы к бюджетированию различных предприятий, получили возможность за минуты полноценно пересчитывать бюджет при изменении вводных данных и снизили риск ошибок, присущий расчетам в Excel. Кроме того, обеспечили автоматическое формирование не только планового отчета о прибылях и убытках, но и баланса и бюджета движения денежных средств с детализацией до первичных драйверов, что ставит разработанную систему в число лидеров рынка по функциональности, быстродействию и удобству использования», – комментирует Юрий Борщик, руководитель финансовой функции дивизиона «Горнорудный» «ЕвроХим».

«Внедрение автоматизированного инструмента бюджетирования открывает перед компанией множество новых возможностей, не доступных при бюджетировании в MS Excel: автоматически формировать план-факт анализ, гибко и оперативно перенастраивать управленческую отчетность, проводить сценарный анализ, обеспечивать интеграцию со смежными системами планирования. Данный проект позволит менеджменту получить понятные и сопоставимые данные, подготовленные по единым правилам. А гибкость методологии позволит адаптировать ее при развитии бизнеса», – комментирует Екатерина Серова, партнер практики повышения эффективности финансовой функции PwC.

«Благодаря вовлеченности сотрудников “Еврохим” в проект, а также разработке по методологии agile нам удалось внедрить новый инструмент всего за 6 месяцев без учета разработки методики. Сейчас мультивалютная система рассчитывает сквозную себестоимость и формирует бюджеты. Инструмент автоматизированного бюджетирования позволил сразу четырем предприятиям группы централизованно взглянуть на планирование, что ускорило процесс и повысило его качество», – отмечает Сергей Сафронов, заместитель генерального директора ГК «Корус консалтинг».