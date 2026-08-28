Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 200060
ИКТ 15465
Организации 11797
Ведомства 1512
Ассоциации 1114
Технологии 3588
Системы 27055
Персоны 87361
География 3123
Статьи 1582
Пресса 1329
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2833
Мероприятия 895

Серова Екатерина

СОБЫТИЯ


28.08.2026 Ученые РТУ МИРЭА нашли способ печатать керамические детали для СВЧ-техники на 3D-принтере 1
27.04.2021 Дивизион «Горнорудный» компании «ЕвроХим» перешел на систему автоматизированного бюджетирования 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Серова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1487 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 702 1
Oracle Corporation 7088 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 205 1
Еврохим МХК - ВолгаКалий 4 1
Еврохим МХК - Еврохим УКК - Еврохим Усольский калийный комбинат 12 1
Еврохим МХК - Еврохим БМУ - Еврохим Белореченские Минудобрения 9 1
Еврохим МХК - Ковдорский ГОК - Ковдорский горно-обогатительный комбинат 16 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4885 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 756 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2725 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36397 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 705 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2027 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1406 1
Microsoft Office 4190 1
Сафронов Сергей 16 1
Борщик Юрий 1 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 220 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3600 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 809 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1509 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6586 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53682 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1036 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467859, в очереди разбора - 725324.
Создано именных указателей - 200060.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще