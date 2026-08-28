Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Серова Екатерина
СОБЫТИЯ
|28.08.2026
|Ученые РТУ МИРЭА нашли способ печатать керамические детали для СВЧ-техники на 3D-принтере 1
|27.04.2021
|Дивизион «Горнорудный» компании «ЕвроХим» перешел на систему автоматизированного бюджетирования 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Серова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1487 1
|PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 702 1
|Oracle Corporation 7088 1
|Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 1
|Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1406 1
|Microsoft Office 4190 1
|Сафронов Сергей 16 1
|Борщик Юрий 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467859, в очереди разбора - 725324.
Создано именных указателей - 200060.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467859, в очереди разбора - 725324.
Создано именных указателей - 200060.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.