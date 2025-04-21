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Индексная книга (каталог) CNews*
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АСУ ТП APC Advanced Process Control СУУТП Cистемы усовершенствованного управления технологическим процессами



21.04.2025 Артем Маркелов, «Сапран»: Ожидание возврата зарубежного вендора может привести к банкротству 1
13.12.2024 «ЕвроХим» запускает мониторинг эффективности работы цифровых инструментов 1
12.12.2024 ГК «УльтимаТек» выделил бизнес продуктовой разработки в отдельную компанию «Экспанта» 1
11.12.2024 Алиса Мельникова, «Сибур»: ИИ сократит время разработки новых материалов и рецептур на замену импортным 1
22.08.2024 Резидент «Сколково» создал решение по оптимизации производственных процессов при помощи цифровых двойников 1
21.08.2024 Компания АО «МЦД» разработала систему SmartGranum® для оптимизации работы горно-обогатительного оборудования и технологических процессов на основе технологий цифрового двойника 2
22.04.2024 На НАК «Азоте» внедрили первую комплексную рекомендательную систему на аммиаках 1
11.01.2024 Российских химиков избавят от импортного ПО на деньги «Сколково» 1
27.11.2023 «Ультиматек» будет внедрять российские системы СУУТП в крупнейших холдингах страны 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
01.10.2020 АВВ представила цифровое решение Wet End Control 1
20.05.2016 Внедрение SAP ERP в «Сибуре»: второй по сложности и масштабу проект в мире 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

АСУ ТП и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 441 8
Цифра ГК 2456 3
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 61 3
SAP SE 5317 2
Honeywell 285 2
УльтимаТек - Datana - Датана 29 2
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 38 2
УльтимаТек - UltimaTec. 21 2
ЦТиП - Цифровые технологии и платформы 9 2
Technip 7 2
Ростелеком 9864 1
Ростех - Автоматика Концерн 1656 1
МегаФон 9153 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 136 1
Yandex - Яндекс 7606 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
Microsoft Corporation 24784 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13053 1
Accenture plc 684 1
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 21 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 841 1
Autodesk 614 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
Schneider Electric 578 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 124 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 55 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 335 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 87 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 565 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 331 1
Сател 143 1
Миранда-Медиа 59 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 521 1
OpenText 209 1
ИнфоТех 31 1
Монолит-Инфо 123 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 5
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 177 4
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 137 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7507 2
Газпром ПАО 1358 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2463 2
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 131 2
ФосАгро 127 2
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 66 2
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 27 2
Еврохим МХК - Азот НАК - Азот Новомосковская акционерная компания 10 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 391 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
РЖД - Российские железные дороги 1933 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 931 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 809 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 883 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 84 1
Русагро Группа Компаний 285 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 313 1
Лента - Сеть розничной торговли 2124 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 100 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
Татнефть 229 1
Газпром нефть 633 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 432 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 487 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 446 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 211 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 506 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 216 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 190 1
Акрон ГК - Acron 52 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 112 1
Мосэнерго ПАО 128 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 342 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3092 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3001 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4899 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4305 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6046 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 346 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 991 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 292 1
Петербургский метрополитен ГУП 139 1
SOCAR - State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики - SOCAR Gas Operating Company 6 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 74 1
Судебная власть - Judicial power 2330 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 298 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52088 10
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1284 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31505 7
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 772 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68067 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20262 5
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1094 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3250 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6793 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14433 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1131 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10506 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1377 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5236 3
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 410 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2231 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12187 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13568 3
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 804 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6979 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8784 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1740 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5583 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5858 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 593 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28540 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6778 2
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 199 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1213 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12750 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7601 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 802 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1281 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 552 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24588 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3785 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11804 2
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 143 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1077 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 416 2
Aspen aspenONE 27 2
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 2
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 43 2
МЦД - SmartGranum 2 2
СалютДевайсы - GigaChat 223 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 338 1
Нанософт - nanoCAD 98 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 658 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 893 1
ABB Ability 18 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 138 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 212 1
Siemens Teamcenter 67 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 46 1
SAP Mobile Platform - mySAP Mobile Business Solutions - SAP Global Mobility Solutions 32 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 18 1
Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 23 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 33 1
Top Systems T-Flex PLM 20 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 14 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
Honeywell Experion SCADA - Honeywell Experion PKS - Honeywell Experion Process Knowledge System 24 1
Honeywell Connected Plant - Honeywell Connected Plant Skills Insight - Honeywell Uniformance Suite - Honeywell Connected Plant Uniformance Cloud Historian - Honeywell Connected Plant UniSim Design Suite 17 1
ABB Ability Wet End Control 1 1
OSIsoft PI System 14 1
Мобильный обходчик 21 1
SAP EHSM - SAP Environmental, Health and Safety Management 6 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 24 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 50 1
9-мм пистолет Макарова 6 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 158 1
Юнидата DQ - Юнидата Data Quality - Юнидата Качество Данных 3 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 13 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
Siemens FiberSIM 3 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 23 1
CDO Global - DeepTalk 2 1
Кортрос ГК - Цифровой омбудсмен жителя 2 1
Растопшин Павел 46 2
Булатов Николай 7 2
Золотарев Олег 3 2
Черкасов Сергей 13 1
Чернышенко Дмитрий 570 1
Семеновская Елена 41 1
Мельникова Алиса 95 1
Массух Илья 233 1
Парменова Наталия 63 1
Григорьева Мария 25 1
Антонов Александр 77 1
Смоленский Александр 6 1
Коновалов Дмитрий 4 1
Бондаренко Лев 4 1
Satini Ramesh - Сатини Рамеш 1 1
Тананакин Алексей 5 1
Stratis Alexandros - Стратис Александрос 1 1
Дублин Александр 1 1
Пророков Александр 1 1
Величко Александр 1 1
Гайдук Леонид 1 1
Ramanathan Nagarajan - Раманахан Нагараджан 1 1
Власюк Василий 4 1
Скобелев Евгений 1 1
Atadeniz Sukran - Атадениз Сукран 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147534 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52450 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14218 2
Казахстан - Республика 5613 1
Европа 21879 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43875 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13388 1
Земля - планета Солнечной системы 10441 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Ирландия - Республика 1017 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17702 1
Европа Восточная 3109 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2992 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1359 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2497 1
Бельгия - Королевство 1156 1
Германия - Федеративная Республика 12754 1
Африка - Африканский регион 3509 1
Ближний Восток 2970 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 570 1
Италия - Итальянская Республика 4371 1
Франция - Французская Республика 7888 1
Турция - Турецкая республика 2401 1
Украина 7652 1
Испания - Королевство 3732 1
Нидерланды 3551 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1042 1
Люксембург Великое Герцогство 435 1
Португалия - Португальская Республика 925 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 819 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1039 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 175 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 115 1
Африка Северная 237 1
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 127 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 122 1
Великобритания - Суррей - Surrey 2 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8885 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14835 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52095 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4100 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2487 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 820 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16600 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7175 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 150 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6290 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4935 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5910 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19003 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2485 2
Экономический эффект 1099 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3212 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2053 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48849 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29793 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2449 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2916 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4008 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5873 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3601 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2476 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1256 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1989 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5185 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24558 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4737 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2156 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1316 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2934 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 78 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13922 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2969 1
Цифровое право - Цифровые права 117 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6813 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5271 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3583 1
9to5Google 49 1
9to5Mac 70 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
АиФ - Аргументы и факты 47 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 1
IDC - International Data Corporation 4914 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 959 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 189 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 457 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1115 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 234 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 319 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 75 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 619 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 123 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
SAP Quality Awards 6 1
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