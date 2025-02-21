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Промышленное ПО Industrial Software Промышленное программное обеспечение
|21.02.2025
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ГК Softline развивает направление промышленного ПО и планирует новые приобретения
й директор группы «Омег-Альянс». Директором по стратегии станет Алексей Кондратюк, председатель совета директоров группы «Омег-Альянс». Он будет отвечать за построение и реализацию стратегии развития промышленного ПО в рамках данного направления. «Большой неудовлетворенный спрос со стороны российских промышленных компаний побудил ГК Softline к формированию собственного направления программн
|21.01.2025
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Российским разработчикам промышленного ПО предстоит закрыть более 800 «белых пятен»
твенных решений, и 19 потребностей, для которых отечественных решений нет. Какие классы ПО надо дорабатывать в разрезе различных сфер машиностроения ЦКИТ также проанализировал зрелость отечественного промышленного ПО по различным классам ПО для машиностроительной отрасли. В сфере «Проектирования и подготовки производства» полностью отсутствуют отечественные решения по классу EDA/ECAD. В сер
|10.10.2024
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Власти отсрочат требования по совместимости промышленного ПО с российскими ОС
овы к совместимости По данным Столповского, в реестр российского ПО включено 898 решений по классу «Промышленное ПО». Из них с двумя российскими ОС, которых в реестре около 40, совместимы, по о
|09.07.2024
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Резидент «Сколково» и «Ростелеком» объединили усилия для создания совместных решений на рынке промышленного ПО
Резидент «Сколково» и «Ростелеком» объединили усилия для создания совместных решений на рынке промышленного ПО. ПАО «Ростелеком» и «Симпл Кампани», резидент «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), договорились о партнерстве. Сотрудничество заключено на один год и предполагает ежегодную пролонгацию.
|18.10.2023
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«Росатом» подписал соглашение о внедрении промышленного ПО корпорации на белорусских предприятиях
правительственной дорожной карты по развитию высокотехнологичной области «Новое индустриальное программное обеспечение»; с 2021 г. реализует первый российский проект по импортозамещению целого класса промышленного ПО – систем инженерного анализа и математического моделирования (САЕ-класс), с 2022 г. выступает координатором проекта по созданию российской PLM-системы тяжелого класса. В направ
|01.06.2023
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Михаил Книгин, Т1: Задача замещения зарубежного промышленного ПО будет решена
паний в большинстве своем не превышают сотен специалистов. CNews: Получается, проблема только в дефиците кадров? Михаил Книгин: Нет, если вспомнить историю, то многие зарубежные гиганты по разработке промышленного ПО образовывались путем многочисленных M&A. В России же значительное количество производителей ПО предпочитали оставаться независимыми. Однако выбрав подобный путь, они не достига
Промышленное ПО и организации, системы, технологии, персоны:
|Солнцева Екатерина 58 16
|Мишустин Михаил 692 10
|Лихачев Алексей 44 9
|Чернышенко Дмитрий 570 8
|Растопшин Павел 46 8
|Массух Илья 234 7
|Фомичев Дмитрий 25 6
|Путин Владимир 3230 4
|Абакумов Евгений 206 3
|Паршин Максим 318 3
|Лашин Ренат 72 3
|Вибе Александр 4 3
|Шагалиев Рашит 3 3
|Касперская Наталья 296 2
|Хасьянова Гульнара 145 2
|Рустамов Рустам 430 2
|Шадаев Максут 1037 2
|Смирнов Алексей 243 2
|Макаров Валентин 230 2
|Мальков Антон 44 2
|Скоробогатова Ольга 56 2
|Дырмовский Дмитрий 135 2
|Смоленский Александр 6 2
|Боровков Алексей 14 2
|Комлев Николай 102 2
|Дождёв Владимир 11 2
|Емельченков Сергей 140 2
|Королев Роман 11 2
|Гордин Михаил 10 2
|Книгин Михаил 17 2
|Волков Сергей 85 1
|Осеевский Михаил 322 1
|Парфентьев Алексей 142 1
|Матвеев Лев 64 1
|Матвеева Татьяна 105 1
|Бочарникова Татьяна 83 1
|Назаров Александр 67 1
|Комиссаров Дмитрий 227 1
|Березин Максим 118 1
|Стрелков Сергей 14 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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