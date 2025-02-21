ГК Softline развивает направление промышленного ПО и планирует новые приобретения й директор группы «Омег-Альянс». Директором по стратегии станет Алексей Кондратюк, председатель совета директоров группы «Омег-Альянс». Он будет отвечать за построение и реализацию стратегии развития промышленного ПО в рамках данного направления. «Большой неудовлетворенный спрос со стороны российских промышленных компаний побудил ГК Softline к формированию собственного направления программн

Российским разработчикам промышленного ПО предстоит закрыть более 800 «белых пятен» твенных решений, и 19 потребностей, для которых отечественных решений нет. Какие классы ПО надо дорабатывать в разрезе различных сфер машиностроения ЦКИТ также проанализировал зрелость отечественного промышленного ПО по различным классам ПО для машиностроительной отрасли. В сфере «Проектирования и подготовки производства» полностью отсутствуют отечественные решения по классу EDA/ECAD. В сер

Власти отсрочат требования по совместимости промышленного ПО с российскими ОС овы к совместимости По данным Столповского, в реестр российского ПО включено 898 решений по классу «Промышленное ПО». Из них с двумя российскими ОС, которых в реестре около 40, совместимы, по о

Резидент «Сколково» и «Ростелеком» объединили усилия для создания совместных решений на рынке промышленного ПО Резидент «Сколково» и «Ростелеком» объединили усилия для создания совместных решений на рынке промышленного ПО. ПАО «Ростелеком» и «Симпл Кампани», резидент «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), договорились о партнерстве. Сотрудничество заключено на один год и предполагает ежегодную пролонгацию.

«Росатом» подписал соглашение о внедрении промышленного ПО корпорации на белорусских предприятиях правительственной дорожной карты по развитию высокотехнологичной области «Новое индустриальное программное обеспечение»; с 2021 г. реализует первый российский проект по импортозамещению целого класса промышленного ПО – систем инженерного анализа и математического моделирования (САЕ-класс), с 2022 г. выступает координатором проекта по созданию российской PLM-системы тяжелого класса. В направ