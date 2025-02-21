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Промышленное ПО Industrial Software Промышленное программное обеспечение



21.02.2025 ГК Softline развивает направление промышленного ПО и планирует новые приобретения

й директор группы «Омег-Альянс». Директором по стратегии станет Алексей Кондратюк, председатель совета директоров группы «Омег-Альянс». Он будет отвечать за построение и реализацию стратегии развития промышленного ПО в рамках данного направления. «Большой неудовлетворенный спрос со стороны российских промышленных компаний побудил ГК Softline к формированию собственного направления программн
21.01.2025 Российским разработчикам промышленного ПО предстоит закрыть более 800 «белых пятен»

твенных решений, и 19 потребностей, для которых отечественных решений нет. Какие классы ПО надо дорабатывать в разрезе различных сфер машиностроения ЦКИТ также проанализировал зрелость отечественного промышленного ПО по различным классам ПО для машиностроительной отрасли. В сфере «Проектирования и подготовки производства» полностью отсутствуют отечественные решения по классу EDA/ECAD. В сер
10.10.2024 Власти отсрочат требования по совместимости промышленного ПО с российскими ОС

овы к совместимости По данным Столповского, в реестр российского ПО включено 898 решений по классу «Промышленное ПО». Из них с двумя российскими ОС, которых в реестре около 40, совместимы, по о
09.07.2024 Резидент «Сколково» и «Ростелеком» объединили усилия для создания совместных решений на рынке промышленного ПО

Резидент «Сколково» и «Ростелеком» объединили усилия для создания совместных решений на рынке промышленного ПО. ПАО «Ростелеком» и «Симпл Кампани», резидент «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), договорились о партнерстве. Сотрудничество заключено на один год и предполагает ежегодную пролонгацию.
18.10.2023 «Росатом» подписал соглашение о внедрении промышленного ПО корпорации на белорусских предприятиях

правительственной дорожной карты по развитию высокотехнологичной области «Новое индустриальное программное обеспечение»; с 2021 г. реализует первый российский проект по импортозамещению целого класса промышленного ПО – систем инженерного анализа и математического моделирования (САЕ-класс), с 2022 г. выступает координатором проекта по созданию российской PLM-системы тяжелого класса. В направ
01.06.2023 Михаил Книгин, Т1: Задача замещения зарубежного промышленного ПО будет решена

паний в большинстве своем не превышают сотен специалистов. CNews: Получается, проблема только в дефиците кадров? Михаил Книгин: Нет, если вспомнить историю, то многие зарубежные гиганты по разработке промышленного ПО образовывались путем многочисленных M&A. В России же значительное количество производителей ПО предпочитали оставаться независимыми. Однако выбрав подобный путь, они не достига

Публикаций - 86, упоминаний - 90

Промышленное ПО и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3235 13
Ростелеком 9875 12
Цифра ГК 2461 11
SAP SE 5322 9
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 405 9
УльтимаТек - Datana - Датана 26 9
УльтимаТек - UltimaTec. 21 9
Siemens AG - Siemens Group 2602 8
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 137 7
Oracle Corporation 6752 7
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 22 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2018 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5008 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13086 5
8415 5
Базальт СПО - BaseALT 687 5
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 5
Top Systems - Топ Системы 70 5
Ростех - Автоматика Концерн 1658 4
IBM - International Business Machines Corp 9466 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4096 4
Dassault Systemes 221 4
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 441 4
Fidesys - Фидесис 21 4
3V services - 3В сервис - ЗВС 6 4
ANSYS 77 3
Autodesk 616 3
Код Безопасности 643 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1328 3
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 51 3
МегаФон 9185 2
Yandex - Яндекс 7633 2
Microsoft Corporation 24799 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1169 2
InfoWatch - Инфовотч 1036 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 984 2
Softline - Софтлайн 2947 2
Нанософт 103 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1496 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1268 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1093 5
Газпром ПАО 1360 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7528 4
РЖД - Российские железные дороги 1936 4
Газпром нефть 633 4
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 3
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 432 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 508 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 218 3
ЦКР - Центр корпоративных решений - 80 3
Почта России ПАО 2148 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 415 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 84 2
Русагро Группа Компаний 288 2
Северсталь ПАО - Severstal 490 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 487 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 446 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 121 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 2
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 102 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 180 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 275 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 139 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 154 2
Ростех - ОДК Авиадвигатель 75 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 605 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 935 1
ВТБ - Почта Банк 470 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2479 1
НСПК - Национальная система платежных карт 829 1
МКБ - Московский кредитный банк 570 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 39
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11956 33
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3016 23
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6055 12
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 292 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4331 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4917 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5046 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3102 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4605 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1864 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2016 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 339 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2954 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1924 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3027 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2565 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 419 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 459 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 853 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3196 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3321 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 676 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 344 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3400 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 347 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2743 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 321 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1233 1
Федеральное казначейство России 1806 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 591 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 712 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 215 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 202 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 346 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 692 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 743 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 321 2
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 5 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 299 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 138 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 16 1
АЮР - Ассоциация юристов России 45 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 16 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 30 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20368 73
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52263 67
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67412 44
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14540 32
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31590 32
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13622 32
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1746 31
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2236 27
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Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 42 16
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Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Платформа САПР 26 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1028 5
FreePik 1111 5
Linux OS 10175 4
Новые облачные технологии - МойОфис 804 4
Oracle Java - язык программирования 3125 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4642 4
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 4
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - САРУС СПЖЦ (PLM) - система полного жизненного цикла 7 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5391 3
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 231 3
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 212 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3282 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос тепло 12 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос аэро-гидро 11 3
Ростелеком - НКИТ - Новые коммуникационные интернет-технологии 14 3
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 44 3
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 19 3
ITFB Easydoc OCR/IDP-платформа 20 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Гидрогеология 8 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 942 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1018 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 739 2
Google Android 14203 2
Kaspersky OS 128 2
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 46 2
Intel x86 - архитектура процессора 1893 2
Microsoft Windows 15851 2
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 375 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 311 2
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 117 2
OpenJDK - Open Java Development Kit 115 2
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 320 2
Dassault Systemes - SolidWorks 121 2
Siemens Teamcenter 67 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 2
Atlassian - Confluence 121 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 161 2
Солнцева Екатерина 58 16
Мишустин Михаил 692 10
Лихачев Алексей 44 9
Чернышенко Дмитрий 570 8
Растопшин Павел 46 8
Массух Илья 234 7
Фомичев Дмитрий 25 6
Путин Владимир 3230 4
Абакумов Евгений 206 3
Паршин Максим 318 3
Лашин Ренат 72 3
Вибе Александр 4 3
Шагалиев Рашит 3 3
Касперская Наталья 296 2
Хасьянова Гульнара 145 2
Рустамов Рустам 430 2
Шадаев Максут 1037 2
Смирнов Алексей 243 2
Макаров Валентин 230 2
Мальков Антон 44 2
Скоробогатова Ольга 56 2
Дырмовский Дмитрий 135 2
Смоленский Александр 6 2
Боровков Алексей 14 2
Комлев Николай 102 2
Дождёв Владимир 11 2
Емельченков Сергей 140 2
Королев Роман 11 2
Гордин Михаил 10 2
Книгин Михаил 17 2
Волков Сергей 85 1
Осеевский Михаил 322 1
Парфентьев Алексей 142 1
Матвеев Лев 64 1
Матвеева Татьяна 105 1
Бочарникова Татьяна 83 1
Назаров Александр 67 1
Комиссаров Дмитрий 227 1
Березин Максим 118 1
Стрелков Сергей 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 147893 83
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43954 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52479 7
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14224 3
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Кипр - Республика 568 3
Казахстан - Республика 5618 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 970 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1067 2
Азия - Азиатский регион 5600 2
Финляндия - Финляндская Республика 3623 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7673 2
Сингапур - Республика 1866 2
Канада 4913 2
Африка - Африканский регион 3512 2
Турция - Турецкая республика 2403 2
Индонезия - Республика 972 2
Украина 7658 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 911 2
Малайзия 871 2
Таиланд - Королевство 831 2
Беларусь - Минск 646 2
Россия - УФО - Челябинская область - Снежинск 49 2
Россия - СФО - Кемеровская область 931 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1724 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2552 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2983 1
Земля - планета Солнечной системы 10448 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52253 58
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8946 53
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4017 32
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29881 31
Энергетика - Energy - Energetically 5203 23
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3191 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48948 19
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5634 19
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 150 19
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2170 18
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2935 12
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 183 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5199 11
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3325 11
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3490 10
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 648 10
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2494 9
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5730 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5920 8
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1258 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19066 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8707 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3606 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1322 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5286 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7875 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7970 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4954 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24622 5
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1105 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13979 5
Кредитование - Сrediting - Заём 6828 5
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 307 5
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2059 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8184 5
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1367 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6309 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8979 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1947 9
Ведомости 1066 7
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1001 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11294 1
9to5Google 49 1
9to5Mac 70 1
АиФ - Аргументы и факты 47 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 993 2
Markets&Markets Research 112 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 57 1
Mordor Intelligence 30 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 713 1
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Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 114 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 365 13
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 9
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 319 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 617 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1128 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 391 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 874 2
ИГУ - Иркутский государственный университет 21 2
Минтранс РФ - Росжелдор - ИрГУПС - Иркутский государственный университет путей сообщения 9 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 191 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 461 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1554 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 978 1
РАН - Российская академия наук 1920 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 357 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 241 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 152 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 34 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 88 1
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 16 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 20 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 123 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 6 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 14 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 31 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
Институт инженерной физики АНО 6 1
НЦФМ - Национальный центр физики и математики 5 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 137 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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