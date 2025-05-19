Активы холдинга промышленного ПО «Экспанта» выросли в 2 раза

«Датана» и «Датабриз» продемонстрировали двукратный рост выручки по итогам 2024 г. С момента вхождения в ГК «УльтимаТек» в 2023 г., а затем перевода компаний в холдинг промышленного ПО «Экспанта», портфель заказчиков пополнился десятком новых крупных клиентов из горно-металлургического сектора и химической отрасли. На результаты также повлияла трансформация бизнес-модели компаний, стратегию которой разработали эксперты «Экспанты» и «УльтимаТек».

«Наша цель – создать экосистему сильных игроков, которые вместе могут предлагать клиентам комплексные решения. Это специализированное ПО – системы классов управления ремонтами, цифровых советчиков, прикладных решений ОТиПБ, возможно СУУТП, ГГИС и других решений, совокупность которых составит отдельный слой, находящийся в пирамиде автоматизации чуть выше над классом MES-систем. Мы привлекаем перспективных разработчиков, помогаем им расти быстрее, участвуя практически во всех процессах – от маркетинга и развития продаж до создания продуктовой стратегии. Однако, важно отметить, что компании, входящие в состав «Экспанты», продолжают работать под своими брендами, сохраняя уникальную экспертизу и операционную независимость», – сказал управляющий директор «Экспанты» Илья Измайлов.

Основатели компаний остаются на своих позициях, получая доступ к ресурсам группы в целях масштабирования бизнеса. А «Экспанта» не только предоставляет инвестиции, но и вносит всесторонний вклад в развитие партнеров. Например, после вхождения в холдинг «Датана» завершила переход от сервисной заказной разработки ИИ-советчиков под отдельные проекты в сторону продуктовой модели. Компания сформировала портфель базовых сценариев и предоставляет заказчикам лицензии на программное обеспечение. Датабриз в то же время переориентировал систему аналитики данных и управления проектами под графикование остановочных ремонтов промышленного оборудования, что позволило привлечь клиентов профильных подразделений предприятий, перед которыми сокращение сроков ТОиР сейчас особенно актуально.

«Активы холдинга показывают отличные результаты и уверенный рост с тех пор, как мы работаем вместе. Рынок промышленного ПО ждет консолидация, которая уже началась, и наше партнерство является одним из успешных примеров эффективного сотрудничества между разработчиками и интеграторами», – отметил управляющий директор.

О назначении Ильи Измайлова на позицию управляющего директора «Экспанты» стало известно в апреле. Эксперт в области цифровой трансформации предприятий отраслей тяжелой промышленности, Илья входит в число ключевых стратегов и топ-менеджеров, стоявших у истоков создания группы компаний «Цицфра». В «Экспанте» кроме развития бизнеса компаний холдинга, одной из основных задач Ильи Измайлова станет управление инвестициями с целью вхождения в ее состав новых игроков.

«Инвестиционная стратегия влияет на будущее каждого отдельного члена нашего конгломерата и всего холдинга в целом, и у нас в компании это направление курирует человек с большим опытом. В ближайшее время к «Экспанте» присоединится новый участник – разработчик решений для производственного планирования на основе технологии ИИ, и портфель продуктов, требующих развития и непрестанного внимания, станет еще шире. Мы уверены, что наш подход к организационной модели позволит партнерам и дальше наращивать клиентскую базу и рыночную стоимость бизнеса», – сказал Александр Смоленский, генеральный директор «Экспанты».